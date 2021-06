La estrella de Tekken, Cuddle Core, lucha por ser escuchada

Susurradlo, pero Jeannail Carter (alias Cuddle Core ) podría ser lo mejor que les ha pasado a los juegos de lucha competitivos en mucho tiempo. Nacida en Chicago, Illinois, ha ascendido a las altas esferas de los esports por sus propios medios, desafiando los pronósticos para ayudar a cambiar la cara de una escena dominada por los hombres y demostrar que los jugadores de fuera de Japón también pueden tener un asiento en la gran mesa.

Carter ha estado obsesionada con los juegos de arcade desde que empezó a andar (su apodo proviene de sus días jugando a Dance Dance Revolution Supernova), pero, por supuesto, fue a través de la serie Tekken, a la que ha jugado desde los seis años, donde encontró su verdadera vocación.

Cuddle Core echando un ojo a una partida de Tekken © EQNX

"Fue un proceso bastante gradual", dice acerca de convertirse en una jugadora profesional. "Me gradué en la escuela de arte y me iba bastante bien vendiendo mis trabajos, pero lo compaginaba con los torneos de Tekken". En 2018, dio el salto para convertirse en una jugadora de esports a tiempo completo cuando fichó por el equipo norteamericano Equinox Gaming, con el que desde entonces se ha clasificado para algunos torneos de primer nivel y se ha llevado unas cuantas cabelleras importantes por el camino.

Pero ¿qué se necesita realmente para convertirse en una profesional de Tekken en los Estados Unidos? ¿Qué se siente realmente al jugar en competición contra un compañero de entrenamiento? ¿Y qué sintió al verse recientemente en un cartel publicitario en Times Square?

Aquí, la joven de 26 años, que apareció en una transmisión en vivo de la serie Red Bull's Class in Session de Anakin , lo revela todo.

A principios de este año, terminaste en segundo lugar en las Finales de la Temporada 1 de Norteamérica. ¿Cómo fue eso?

Estaba muy orgullosa de mí misma. Muchos de los jugadores utilizaron a Fahkumram, un personaje demasiado fuerte en el juego, pero yo me negué a hacerlo. Hay dos tipos de pensamiento en este momento: ¿te mantienes con tus principales y resistes, o eliges el personaje con las mejores estadísticas en ese momento? Depende de lo fácil que quieras que sea el camino y yo sentía que mi personaje [Xiaoyu] podía conseguirlo.

Cuddle Core era una artista antes de dedicarse a Tekken a tiempo completo © Equinox

Debes de estar deseando que vuelva el público. ¿Qué se siente al jugar frente a un público en vivo?

Es una sensación de locura: la adrenalina, la sensación de que el corazón late a 1.000 por hora, la forma en que el aire casi deja de circular porque todo el mundo está en silencio. Hay una energía, un subidón que se siente cuando se toma una buena decisión, porque el sonido del público traspasa tus auriculares y sientes cómo el sonido hace vibrar el suelo y tu cuerpo.

¿Tienes algún ritual mental?

Los tengo. Uno de mis rituales es dormir dos siestas antes de jugar. Es curioso, llevo tres años compitiendo como profesional y todavía tengo ansiedad por los torneos. Es una locura. También tengo un chicle a mi lado durante un encuentro e intento inspirar y espirar mucho entre rondas; me ayuda a centrarme de nuevo. Pueden pasar muchas cosas en 60 segundos.

No hace falta jugar como la gente del “país del Tekken" para ser increíble, y hay muchos de nosotros que somos prueba de ello. Cuddle Core

¿Tienes algún momento favorito de los esports hasta la fecha?

En 2018, el Tekken World Tour tuvo unas clasificatorias de última hora en Ámsterdam. Solo llevaba tres meses con Equinox y me hicieron volar hasta allí para mi primera vez fuera de Estados Unidos. La aerolínea perdió mi equipaje, así que no tenía ni ropa ni el mando de juego.

Menos mal que Emily [Tran, CEO de Equinox Gaming] y el equipo me dieron un mando y me llevaron a la ciudad a comprar algunas cosas. De hecho, me puse la sudadera de Emily en la LCQ y jugué bastante bien, ganando a algunos de los mejores jugadores del mundo. Estar a la altura de las circunstancias sin todo lo que necesitaba significó mucho. Cuando finalmente perdí, me sentí fastidiada y me bajé del escenario, pero Emily, el equipo y todos los aficionados me animaron mucho.

Cuddle Core tiene rituales mentales para superar la ansiedad del torneo © Equinox

¿Te sorprendió verte en un cartel publicitario en Times Square recientemente?

No sé si tuve que pellizcarme, pero me sentí como ‘me lo he ganado’. El cartel mostraba a los creadores de Twitch y yo era uno de ellos. Me encanta lo que hago, pero sé que he cambiado mucho la forma de ver la comunidad de los juegos de lucha. Le he dado al Tekken competitivo una cierta apariencia y es genial saber que no existe solo un tipo de jugador, o que no está dominado solo por hombres. Por algo soy una jugadora de alto nivel y es muy agradable ver que se representan caras nuevas.

Japón ha sido considerado durante mucho tiempo como el hogar espiritual de los FGC. ¿Te consideras parte de una nueva ola de talento estadounidense?

Cuanto más arriesguen los equipos en apostar por jugadores estadounidenses con talento, menos oiremos esas conversaciones sobre que Japón y Corea son los mejores. Nunca diré que tienen el modelo de cómo se debe jugar. Pakistán es un gran ejemplo de ello, ya que hay jugadores de allí, como Arslan Ash , que han surgido de la nada y a los que veo mucho. Tampoco se puede descartar a Estados Unidos. Tenemos algunos jugadores fenomenales. No hace falta jugar como la gente del "país del Tekken" para ser increíble, y hay muchos de nosotros que somos prueba de ello.

¿De dónde surgió tu amor por Tekken?

Había muchas tardes en las que mi padre salía del trabajo y jugaba con él a juegos de lucha. Tekken era algo a lo que jugábamos mucho juntos. Es genial ver a tu padre involucrado en tu afición y ver cómo se le iluminan los ojos. Piensas, 'esto es genial, quiero jugar'. Tekken 2 fue uno de los puntos de partida para mí. Hay una foto mía a los seis años con un mando en la mano, es muy bonita.

Cuddle Core empezó a jugar a juegos de lucha desde los seis años © Cuddle Core

¿Cuándo se convirtió el juego en algo más serio?

En mi adolescencia jugaba mucho online con Tekken Tag Tournament 2 y empecé a hacer amigos online. Con el tiempo, empecé a ir a eventos locales offline y, una vez que medí dónde estaba el nivel de habilidad de cada uno, me dio una buena idea de dónde estaba yo y qué tenía que hacer para llegar allí. Vi a jugadores que sancionaban ciertas cosas o se movían de cierta manera que yo no hacía. Así que empecé a aplicar esas cosas en online para mejorar. Probablemente, también he sido el doble de dura conmigo misma, porque no hay muchas mujeres que jueguen en el ámbito profesional.

¿Por eso dijiste una vez que tenías que hacer caso omiso?

Al principio, en los torneos de menor escala, no fue hostil, ya que todo el mundo se conocía en esas regiones. Pero cuanta más visibilidad tenía y más subía al escenario y vencía a la gente, más salían los insultos y las suposiciones de que era una casualidad que ganara, de que iban a ser indulgentes conmigo. No podía ser que me tuvieran un poco de miedo, porque ya les había hecho callar", pensé. Eso se debe a sus propias inseguridades. Pero, sin duda, cuanto más crezco en este deporte, tengo que ignorar más los comentarios.

¿Debe ayudar el hecho de tener una jefa como Emily Tran, directora general de Equinox?

Es increíble. La sensibilidad que tiene hacia algunas de las preocupaciones y cosas que ocurren en este entorno realmente ayuda. Cuando alguien puede identificarse con tu experiencia, porque también es una mujer profesional en este ámbito, realmente ayuda. Es una aliada y me apoya. Puedo hablar con ella literalmente de cualquier cosa. También me pregunta cómo estoy, porque no soy solo un producto, no solo un número, soy una persona. También tengo la suerte de que mi compañero de entrenamiento [Shadow 20Z] y yo vivimos a 15 minutos el uno del otro y es uno de los mejores.

Cuddle Core es una de las mayores estrellas de los esports en EE.UU. © Equinoux Gaming

Entrenar en Tekken consiste en no excederse para no quemarse y también en observar y aprender. Cuddle Core

¿Qué ocurre cuando te enfrentas a tu compañero de entrenamiento en una competición real?

Lo hace doblemente difícil, porque casi tienes que pensar tres pasos por delante. A la gente le encanta este tipo de enfrentamientos, porque cada jugador sabe cómo juega el otro, pero eso hace que se vivan momentos increíbles.

También tienes entrenador, ¿verdad?

Lo tengo. Es un ex jugador de la vieja escuela que ha asumido el papel de entrenador. La relación que tengo con él me ha ayudado a ver las cosas de otra manera y también a confiar en el proceso de cómo juego. Él cree mucho en mí y yo me nutro de eso. No sé si él sabe lo que significa para mí. Una vez me dijo: 'Vale, gran sesión, nos vemos en las Grandes Finales la semana que viene', y el miércoles siguiente llegué a las Grandes Finales. Alguien me enseñó un mensaje que le había enviado y que decía: 'Nunca dudé de ella'. Significó mucho.

La estadounidense forma parte de Equinox (EQNX) Gaming © Equinox

Tú misma eres una especie de modelo a seguir. ¿Qué sientes cuando la gente dice que se inspira en ti?

Se siente bien. Es un poco diferente cuando lo dice una chica. Me siento honrada y contenta de serlo para alguien, igual que mis padres lo fueron para mí, porque nos merecemos vernos en los espacios en los que queremos prosperar. Cuando he estado en jurados hablando de las mujeres en los esports, o cuando hablé del mes de la historia negra con Riot, son conversaciones que hay que tener. Soy una de las únicas jugadoras de alto nivel que es una mujer negra en los esports, así que hablemos de la solución a eso y de lo que otras personas pueden hacer.

¿Cómo aprovechas al máximo el entrenamiento?

La cantidad de horas que entreno puede variar. A veces se trata de no excederse para no quemarse. También se trata de observar y aprender. Hay que estar preparado para todo. Cuando juego partidas de clasificación, me encuentro con todo el mundo, con todos los tipos y estilos, y eso ayuda a los profesionales a prepararse para los torneos.

Cuddle abraza a su compañero Chanel en Combo Breaker © Equinox

¿Qué consejo le darías a tu yo más joven?

A mi yo de noveno grado le diría: "Lo que eres es más que suficiente. No pasa nada por socializarte, llega a las cosas a tu tiempo, porque vas a ser increíble y ya lo eres'.

¿Qué te depara el futuro?

En los próximos años seguiré expandiendo mi marca, consiguiendo acuerdos con empresas más grandes mientras sigo siendo una jugadora profesional. Quiero diversificar lo que hago, como entrenar, enseñar, hablar en público y dar más de mi experiencia a las comunidades, pero también ser estable económicamente al hacerlo.