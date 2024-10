Todo lo que necesitas saber para subir de rango en Tekken 8

La dura realidad de subir de rango en Tekken 8 es que lo único que importa es ganar combates. Las derrotas ajustadas no harán que se pierdan menos puntos de clasificación y ganar con contundencia no te otorgará más puntos. Es un sistema estricto, pero que ha demostrado funcionar en la franquicia.

La dura realidad de subir de rango en Tekken 8 es que lo único que importa es ganar combates. Las derrotas ajustadas no harán que se pierdan menos puntos de clasificación y ganar con contundencia no te otorgará más puntos. Es un sistema estricto, pero que ha demostrado funcionar en la franquicia.

La dura realidad de subir de rango en Tekken 8 es que lo único que importa es ganar combates. Las derrotas ajustadas no harán que se pierdan menos puntos de clasificación y ganar con contundencia no te otorgará más puntos. Es un sistema estricto, pero que ha demostrado funcionar en la franquicia.