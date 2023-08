Como cualquier shooter por equipos, tiene su buena dosis de secretos y términos que pueden dejar al jugador medio rascándose la cabeza. ¿Qué es un fragger de entrada? ¿Por qué el intercambio es bueno para algunos equipos y no para otros? ¿Qué es la economía y por qué nunca puedo permitirme un OP? ¿Qué es un OP?

VALORANT: Como cualquier shooter por equipos, tiene su buena dosis de secretos y términos que pueden dejar al jugador medio rascándose la cabeza. ¿Qué es un fragger de entrada? ¿Por qué el intercambio es bueno para algunos equipos y no para otros? ¿Qué es la economía y por qué nunca puedo permitirme un OP? ¿Qué es un OP?

VALORANT: Como cualquier shooter por equipos, tiene su buena dosis de secretos y términos que pueden dejar al jugador medio rascándose la cabeza. ¿Qué es un fragger de entrada? ¿Por qué el intercambio es bueno para algunos equipos y no para otros? ¿Qué es la economía y por qué nunca puedo permitirme un OP? ¿Qué es un OP?

Se necesita un poco de trabajo preliminar para entender realmente lo que ocurre en un juego de VALORANT. Aunque la mayoría de los jugadores con experiencia en shooters conocen los conceptos básicos, este no es un juego típico. La siguiente guía te ayudará a entender por qué tu equipo te echa la bronca en el chat por "no cambiar de turno". Así que, sin más preámbulos, empecemos con...

Se necesita un poco de trabajo preliminar para entender realmente lo que ocurre en un juego de VALORANT. Aunque la mayoría de los jugadores con experiencia en shooters conocen los conceptos básicos, este no es un juego típico. La siguiente guía te ayudará a entender por qué tu equipo te echa la bronca en el chat por "no cambiar de turno". Así que, sin más preámbulos, empecemos con...

Se necesita un poco de trabajo preliminar para entender realmente lo que ocurre en un juego de VALORANT. Aunque la mayoría de los jugadores con experiencia en shooters conocen los conceptos básicos, este no es un juego típico. La siguiente guía te ayudará a entender por qué tu equipo te echa la bronca en el chat por "no cambiar de turno". Así que, sin más preámbulos, empecemos con...

Una maniobra de prueba para los atacantes y una táctica de bloqueo para los defensores. Los personajes con habilidades AOE - Area of Effect - (destellos de humo y habilidades que infligen daño) pueden paralizar un empuje u obligar a los defensores a abandonar posiciones favorables. Son jugadas de respuesta para anular la ventaja que habría conseguido la habilidad del enemigo.

Una maniobra de prueba para los atacantes y una táctica de bloqueo para los defensores. Los personajes con habilidades AOE - Area of Effect - (destellos de humo y habilidades que infligen daño) pueden paralizar un empuje u obligar a los defensores a abandonar posiciones favorables. Son jugadas de respuesta para anular la ventaja que habría conseguido la habilidad del enemigo.

Una maniobra de prueba para los atacantes y una táctica de bloqueo para los defensores. Los personajes con habilidades AOE - Area of Effect - (destellos de humo y habilidades que infligen daño) pueden paralizar un empuje u obligar a los defensores a abandonar posiciones favorables. Son jugadas de respuesta para anular la ventaja que habría conseguido la habilidad del enemigo.