Yvng Savage, estrella de FIFA esports, habla de su nuevo entrenamiento

-una estrella emergente en el mundo de FIFA- que alcanzó la fama en 2018 cuando venció a 512 jugadores durante el VS Gaming FIFA Festival para quedar en primer lugar. Los fans se quedaron asombrados y con razón, ya que no solo ganó, sino que era su primer evento.

Apasionado por naturaleza del juego, nunca le importaron estas agotadoras sesiones. Pero tras su visita a Austria, admite que está dispuesto a cambiar su forma de prepararse para la batalla. "No es que planee pasar tanto tiempo. Simplemente ocurre que cada vez que me conecto al juego me quedo pegado a él. Pero he aprendido mucho desde que estoy aquí". Y añade que planea hacer del entrenamiento de reacción mental una parte de su rutina.