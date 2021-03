Una cosa que hemos notado acerca de los atletas de deportes extremos es que no son de los que rechazan un desafío, no importa lo difícil que sea. Entonces, cuando decidimos aumentar el nivel de dificultad en nuestro último exclusivo proyecto en

Una cosa que hemos notado acerca de los atletas de deportes extremos es que no son de los que rechazan un desafío, no importa lo difícil que sea. Entonces, cuando decidimos aumentar el nivel de dificultad en nuestro último exclusivo proyecto en Emiratos Árabes , tenía sentido reclutar a dos de los profesionales del parapente más reconocidos del mundo .

Incluido como un nuevo cortometraje dentro de Red Bull TV , "The Breaking Pointe" no sólo es una historia de parapente, Llorens y Goberna se pusieron a los mandos de paramotores especiales para volar , deslizándose entre los chorros de agua de colores de la fuente que estaban tan cerca que casi podían tocar.

The Breaking Pointe: parapente sobre The Palm Fountain en Dubái

The Pointe y Atlantis The Palm

“Todos los proyectos tienen enfoques diferentes. A veces te inspira algo espectacular; otras veces Red Bull te contacta con una ubicación increíble donde el potencial es enorme”, explica Llorens , de 38 años.“ Este fue el caso de The Pointe y Atlantis The Palm . Inicialmente no sabía que ésta era la fuente más grande del mundo pero, tan pronto como tuvimos la oportunidad, ¡quisimos volar allí!

