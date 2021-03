Para quien no lo sepa, el

Si, como nosotros, la sola idea hace que te suden las palmas de las manos y se te acelere el corazón, entonces un videojuego que capture con precisión la emoción (y sí, el miedo) de la escalada libre en solitario sería más aterrador que el monstruo acuático de Amnesia: The Dark Descent. Increíblemente, esto es exactamente lo que Crytek ha conseguido con su simulador de realidad virtual gratuito The Climb, y su próxima secuela, The Climb 2.