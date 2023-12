Descubre lo que dijo The Crown sobre el Red Bull Dance Your Style 2023

Definitivamente fue Kilometre de Burna Boy y la canción de Billie Eilish. Por dos razones diferentes. Kilometre me pareció muy natural porque tiendo a bailar muchas canciones de tipo africano, porque soy medio africano.

Pero tiendo a hacerlo a mi manera. En realidad, no me meto demasiado en diferentes estilos afro ni nada por el estilo. Me gusta combinar y mezclar muchas cosas con mi hip-hop. Así que me sentí muy cómodo. Simplemente me dejé llevar por la sensación. No lo pensé demasiado, simplemente me dejé llevar.

Y en cuanto a la canción de Billie Eilish, creo que no fue necesariamente la canción, porque sólo la he escuchado como una vez. Pero el tono de la canción me recuerda mucho a cómo me gusta expresarme cuando estoy sola o simplemente expresándome en mi habitación o fuera o lo que sea. Sentí que éste es un momento en el que puedo invitar a todo el mundo a mi espacio.