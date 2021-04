¡The Legend of Zelda cumple 35 años! ¿Conoces estos 35 datos?

Esta historia es parte de Diggin' in the Carts 1 Temporada · 5 episodios Ver todos los episodios

En febrero de 1986, salió a la venta un título muy especial para Famicom (la versión japonesa de la Nintendo Entertainment System): The Legend of Zelda arrojó luz a los juegos de aventura en los salones recreativos de toda una nación. Un año después, la historia de Link, vestido de verde, que debía embarcarse en un viaje para salvar a la princesa Zelda, también cruzó el charco.

Hoy, 35 años después, The Legend of Zelda no solo es una de las series de juegos más importantes del universo Nintendo, sino también uno de los videojuegos más famosos y populares de todos los tiempos.

El atleta de Red Bull GrandPooBear también es un gran fan de Zelda. Aunque es conocido por su forma de jugar a Mario, nombra la serie Zelda como su franquicia de juegos favorita.

1. La inspiración para el diseño de Link proviene del personaje ficticio Peter Pan de Disney.

2. Shigeru Miyamoto creó The Legend of Zelda porque le encantaba explorar los bosques y las montañas de los alrededores de Kioto cuando era niño.

3. Los esqueletos "Stalfos" son los únicos enemigos que aparecen en todos los juegos de Zelda.

4. Zelda 1 y 2 para la Nintendo Entertainment System salieron a la venta como cartuchos de oro y plata respectivamente. También hubo una pequeña tirada de módulos dorados en Ocarina of Time.

Bellezas de oro y plata: los cartuchos de Zelda 1 y 2 © Matthias Regge

5. El tema icónico de Zelda casi no existe. Koji Kondo quería el Bolero de Ravel como tema musical. Sin embargo, en ese momento, todavía estaba sujeto a derechos de autor.

6. La línea temporal oficial de The Legend of Zelda se divide en 3 líneas temporales diferentes. Ocarina of Time es el título en el que se separan estos hilos.

7. El primer Zelda que introdujo Cuccos fue en A Link to the Past para Super Nintendo.

8. La Espada Maestra también hizo su debut en este juego.

9. Por si fuera poco, las partes del corazón también hicieron su primera aparición aquí.

10. Un lector de Nintendo Power, Chris Houlihan, fue inmortalizado en A Link to the Past tras ganar un concurso.

11. El título japonés de A Link to the Past es "Kamigami no Triforce", que significa "Trifuerza de los Dioses".

12. Link between Worlds inclina todo su entorno hacia atrás para emular el aspecto de A Link to the Past.

Un mundo loco: En Link between Worlds, todo está ligeramente inclinado. © Nintendo

13. En Link's Awakening, para Gameboy (y en su remake para Switch), aparecen otros personajes de Nintendo como Chain Dogs, Goombas, Piranha Plants y Kirby.

14. Puedes usar objetos al mismo tiempo en Link's Awakening. Por ejemplo, puedes trabajar con ellos para producir una flecha bomba.

15. Si rocías con polvo mágico a los enemigos de gelatina en Link's Awakening, aparecen globos de texto extraños como "Dame tu jugo, yo te daré el mío" en la versión alemana.

16. Se pueden robar objetos de la tienda de la esquina en Link's Awakening.

17. Si lo haces, todos los personajes te llamarán LADRÓN.

18. Trade Quest, una característica que se suponía que iba a volver en Ocarina of Time y en otros lugares, hizo su debut en Link's Awakening.

19. Para completar el juego es necesario superar esta misión, Trade Quest. Solo a través de la lupa mágica puedes encontrar el camino a través de la mazmorra final.

20. Ocarina of Time, para la Nintendo 64, fue originalmente planeado por Shigeru Miyamoto como un juego en primera persona.

21. Al principio, las primeras imágenes del juego sugieren que el título solo contaba con un Link adulto.

22. Debería haber habido una expansión para Ocarina of Time. Apareció como "Master Quest" en un disco recopilatorio para la Nintendo Gamecube.

23. La canción utilizada para el Templo del Fuego tuvo que ser sustituida en posteriores revisiones del juego, ya que contenía cánticos religiosos.

24. Los jugadores pueden tocar varias melodías con la ocarina de Link. Z y R pueden utilizarse para subir o bajar las notas un semitono.

25. El origen del nombre de Majora, el siguiente título de The Legend of Zelda, Majora's Mask, proviene de la cultura brasileña Marajoara, que realizan máscaras parecidas a algunas de las del juego.

26. El Horror Kid que te encuentras en el título es el mismo que en Ocarina of Time.

27. El aspecto cel-shaded -sombreado plano- de The Wind Waker se eligió en parte para que Link pudiera tener un rostro expresivo.

28. Link es zurdo.

29. Esa peculiaridad es visible en la versión Wii de Twilight Princess. Link debería sujetar la espada con la mano derecha, de forma similar a como la mayoría de los jugadores usarían su Wiimote.

30. Por lo que la versión de la Nintendo Gamecube de Twilight Princess es la "correcta" del juego.

31. La hija del difunto actor Robin Williams se llama como la princesa Zelda.

32. El estilo gráfico "suave" y colorido de Skyword Sword se inspiró en el estilo artístico del impresionismo.

33. Breath of the Wild es el primer juego de Zelda sin música de Koji Kondo.

34. Fue el primer título de la serie que contó con una amplia actuación de voz.

35. La montaña Satori, de Breath of the Wild, lleva el nombre del difunto ex presidente de Nintendo, Satoru Iwata.