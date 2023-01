The Witcher 3 con actualización Next-Gen: un hito aún mejor

Uno de los grandes juegos de rol de los últimos años ha sido The Witcher 3: Wild Hunt. El título consiguió redimir a CD Projekt RED de su estatus de desarrolladores de grandes juegos de PC y causó un gran impacto en el gran público. Mientras tanto, la franquicia The Witcher está más viva que nunca. Con varios spin-offs y su propia serie de Netflix.

Pero ¿qué hace que The Witcher 3 sea tan especial que, siete años después de su lanzamiento inicial, los jugadores sigan queriendo sumergirse en el mundo del juego de rol y no se cansen de las aventuras de Geralt de Rivia?

Para muchos, es la credibilidad con la que se ha realizado el mundo del juego. Se siente vivo. Solo merece la pena experimentar un mundo abierto si hay cosas que descubrir en él. Y The Witcher 3: The Wild Hunt rebosa de tales elementos. Además de la historia principal, que está fabulosamente contada y cuenta con un reparto de personajes excepcional, el juego ofrece algunas de las mejores misiones secundarias que se pueden experimentar en un videojuego. En la mayoría de los casos, tampoco se trata de relatos cortos. A menudo te mantendrán ocupado durante varias horas de juego. Te muestran nuevas facetas del mundo en el que te encuentras, te permiten conocer mejor a las personas que lo habitan. Y en algunos casos, incluso influyen directamente en el curso de tu búsqueda principal.

