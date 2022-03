Los juegos que quitan el sueño a TheGrefg

Pero, últimamente, el simpático streamer tiene un par de juegos que le no le dejan conciliar el sueño. TheGrefg ya lleva varias horas luchando para salvar el pellejo en el hostil mundo de Elden Ring y, además, sigue muy de cerca las pocas noticias que llegan de la secuela de uno de sus juegos favoritos, God of War . Sin embargo, queremos animarle recomendándole tres juegos que son y serán imprescindibles este 2022. Ahora también podrá ver en directo los amaneceres…

Pero, últimamente, el simpático streamer tiene un par de juegos que le no le dejan conciliar el sueño. TheGrefg ya lleva varias horas luchando para salvar el pellejo en el hostil mundo de Elden Ring y, además, sigue muy de cerca las pocas noticias que llegan de la secuela de uno de sus juegos favoritos, God of War . Sin embargo, queremos animarle recomendándole tres juegos que son y serán imprescindibles este 2022. Ahora también podrá ver en directo los amaneceres…

Curiosamente Elden Ring es uno de los juegos top de TheGrefg y, al igual que muchos fans de los anteriores títulos de FromSoftware, el streamer español ha querido ser de los primeros en zambullirse en el inquietante mundo abierto ambientado en la fantasía oscura que nos tiene acostumbrado el desarrollador japonés como Dark Souls, Bloodborne, Demon’s Souls o Sekiro . “Estoy disfrutando mucho del juego y me está arruinando la vida por el tiempo que le estoy dedicando; últimamente me acuesto a altas horas de la madrugada”.

