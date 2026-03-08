TheGrefg se prepara como un profesional antes de subirse a un Fórmula 2

El creador de contenido TheGrefg ha dado un nuevo paso en su particular aventura dentro del automovilismo. Con el apoyo de Red Bull, el streamer ha tenido la oportunidad de pilotar un monoplaza de Fórmula 2 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, acercándose un poco más a un sueño que lleva años compartiendo con su comunidad: algún día subirse a un Fórmula 1.
Detrás de esa experiencia hay mucho más que una simple jornada en pista. El propio TheGrefg empezó a mostrar el proceso a sus seguidores con un vídeo publicado en su canal de YouTube, donde documenta parte de la preparación necesaria para enfrentarse a un coche de estas características. Porque conducir un monoplaza de Fórmula no solo exige habilidad al volante, sino también una preparación física, mental y técnica muy específica.
Uno de los primeros pasos fue el llamado 'seat fitting', un procedimiento habitual en el automovilismo profesional. Durante esta fase, el piloto se sienta dentro del habitáculo mientras una bolsa llena de espuma se expande a su alrededor, adaptándose exactamente a la forma de su cuerpo. Ese molde se utiliza después para fabricar el asiento definitivo, normalmente en fibra de carbono, garantizando una posición perfecta dentro del coche. Además de mejorar la comodidad, este ajuste milimétrico es clave para mantener el control del monoplaza y resistir las fuerzas que se generan en pista. En ese mismo momento, TheGrefg también tuvo un primer contacto con el volante del coche, uno de los elementos más complejos de un Fórmula, repleto de botones y configuraciones.
La preparación continuó en Gené Karting, donde el creador se puso en manos de Mentor Sport Academy, una empresa especializada en el entrenamiento de pilotos de alto nivel que ha trabajado con figuras del automovilismo como Checo Pérez, Pepe Martí o Vitaly Petrov. Allí, el entrenamiento combinó diferentes disciplinas pensadas para reproducir las exigencias físicas y cognitivas de la competición.
La sesión comenzó con ejercicios de movilidad articular dinámica y activación muscular, una base imprescindible para afrontar las fuertes fuerzas G que experimentan los pilotos. A partir de ahí, gran parte del trabajo se centró en el rendimiento visual y la capacidad de reacción, dos habilidades fundamentales cuando cada decisión debe tomarse en fracciones de segundo. TheGrefg realizó pruebas de velocidad de reacción visual, coordinación ojo-mano, visión periférica y ejercicios de enfoque y desenfoque rápido, además de simulaciones diseñadas para mantener la estabilidad visual bajo situaciones de estrés similares a las de una carrera.
El entrenamiento también incluyó sesiones en simulador con herramientas específicas para estimular el sistema visual. Entre ellas, unas gafas que “parpadean” e interrumpen la visión de forma controlada, obligando al cerebro a procesar la información de manera más rápida. A esto se sumaron ejercicios de fuerza para el cuello con el dispositivo Iron Neck —una zona del cuerpo especialmente castigada en los monoplazas—, trabajo cognitivo con banda neuronal y biofeedback, además de sesiones de electroestimulación para mejorar la activación muscular.
Toda esa preparación culminó en varias tandas de karting, donde el objetivo era trasladar el trabajo previo a un entorno real de pista. Allí se buscó optimizar la activación muscular, mejorar la toma de decisiones y recrear diferentes situaciones propias de una carrera.
Durante todo el proceso, TheGrefg contó con el acompañamiento y asesoramiento de Enzo Tarnvanichkul, piloto de Fórmula 3 de Campos Racing y miembro del Red Bull Junior Team, que le ayudó a entender mejor las exigencias físicas y técnicas de pilotar un monoplaza.
El resultado de todo ese camino de preparación es una experiencia que marca un nuevo hito en su progresión dentro del automovilismo. Hace unos años, TheGrefg ya tuvo su primera toma de contacto con este mundo al pilotar un Fórmula 4. Ahora, con el salto a un Fórmula 2 en Montmeló, el creador sigue acercándose poco a poco a ese objetivo que parecía impensable cuando empezó a hablar de él: ponerse algún día al volante de un Fórmula 1.