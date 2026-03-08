TheGrefg se prepara como un profesional antes de subirse a un Fórmula 2

Uno de los primeros pasos fue el llamado ' seat fitting', un procedimiento habitual en el automovilismo profesional . Durante esta fase, el piloto se sienta dentro del habitáculo mientras una bolsa llena de espuma se expande a su alrededor, adaptándose exactamente a la forma de su cuerpo. Ese molde se utiliza después para fabricar el asiento definitivo, normalmente en fibra de carbono, garantizando una posición perfecta dentro del coche . Además de mejorar la comodidad, este ajuste milimétrico es clave para mantener el control del monoplaza y resistir las fuerzas que se generan en pista. En ese mismo momento, TheGrefg también tuvo un primer contacto con el volante del coche , uno de los elementos más complejos de un Fórmula, repleto de botones y configuraciones.