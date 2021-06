Al hablar de breaking pensamos en duras batallas en la que los breakers sudan la gota gorda bajo los focos, animados por un público entregado. Pero, a principios de marzo y debido al confinamiento, la B-Girl Vanessa Marina utiliza el móvil para grabarse en un pequeño estudio de Londres.

La B-Girl nacida en Portugal, de 29 años, compite en directo contra la B-Girl argentina Carito por un puesto en la final de Texas y, a pesar de que el escenario es discreto, despliega una gran energía. Los pies de Vanessa se mueven de forma rítmica e instintiva al ritmo de una banda sonora de hip-hop con toques de salsa. Queda patente tanto su confianza en sí misma como su capacidad física, perfeccionada a través de horas de práctica.

“Al bailar mostramos nuestra personalidad, nuestro carácter. Alguien que sea tímida puede mostrar su verdadero ser. El breaking es un lenguaje que puede entender cualquier persona del mundo, una batalla es una conversación. La persona que va primero hace una pregunta y la otra persona responde. Nunca hay dos movimientos iguales”, dice.

AJ the Cypher Cat llegó a las semifinales del BC One Cypher UK © Gavin Bond

El breaking, que es en parte arte y en parte deporte, nació en las calles de Nueva York en la década de los años 70, pero desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Estos B-Boys y B-Girls son atletas, artistas, activistas y aventureros que utilizan su arte para expresarse ante un público cada vez más amplio.

“Es fantástico tener nuevas plataformas y oportunidades. La escena del breaking está floreciendo en Londres y en todo el Reino Unido. Las escenas tienen que evolucionar, nada se queda quieto. A medida que nacen estas nuevas oportunidades, debemos aceptarlas y aprovecharlas. Si nos quedamos quietos, la escena morirá”, dice Vanessa, que cuando tenía 18 años se trasladó de Lisboa a Londres y desde entonces ha ayudado a que evolucione el mundo de las B-Girls en el Reino Unido.

Aunque nació en el Bronx, el breaking también tiene raíces desde hace décadas en el Reino Unido. A lo largo de la historia del breaking en Gran Bretaña, Londres ha sido sede de prestigiosas batallas, como los UK B-Boy Championships, que no solo ocuparon los titulares de los periódicos y agotaron las entradas de la Academia de Brixton en numerosas ocasiones, sino que contribuyeron a mantener viva la escena nacional. Desde hace mucho tiempo existen pequeños núcleos de breakers en todo el país, desde Swindon hasta Aberdeen, y los actuales campeones del Red Bull BC One Cypher UK, RaWGina y Kid Karam, son de Leeds y Derby, respectivamente. En la era de internet es muy fácil para una B-Girl de pueblo publicar sus mejores movimientos en la red para que el mundo los vea. Los mejores breakers no solo participan en batallas y actúan de jueces, sino que tienen la oportunidad de transmitir sus habilidades a una nueva generación con ganas de aprender.

La B-Girl Nat sufrió una lesión de médula espinal © Gavin Bond

Gané mi primera batalla con ocho años y le dije a mi padre que algún día competiría en el BC One. AJ the Cypher Cat

“La escena en el Reino Unido es todavía un poco caótica y está viviendo una etapa de transición, ahora está menos dividida. Algunas de las generaciones más antiguas del Reino Unido tienen una idea preconcebida de lo que debe ser el breaking -debe ser duro, la gente no debe llevarse bien, y debe ser extremadamente exclusivo-, pero creo que las generaciones más jóvenes sienten el anhelo de conectar y llevarse bien con otros miembros de su generación. Y, gracias a internet, hay más diálogo entre ellos, lo que ha creado más unidad. Estamos empezando a ver que la gente se une", dice Izaak Brandt, un artista y B-Boy de Bristol de 25 años.

Todo es posible

Cuando uno se dedica a una escena que exige tiempo, a menudo produce lesiones y ofrece poca recompensa económica, la pasión y la resistencia son fundamentales. Izaak se metió en el B-Boying a los 11 años tras ver a Sunni Brummitt, también de 11 años, actuar en un evento en Bristol. "Inmediatamente quise involucrarme", dice Izaak. "El breaking vive en el ámbito del deporte y del arte. Es una verdadera intersección entre ambos mundos y los fusiona perfectamente, de forma armoniosa. Eso me atrajo. Desde entonces, Sunni es uno de mis mejores amigos".

Izaak y Sunni encarnan a la perfección cada uno de los extremos del espectro de posibilidades dentro del breaking: La salvaje experimentación artística de Izaak en un extremo y el feroz atletismo de Sunni en el otro. Con múltiples actuaciones en campeonatos mundiales, un contrato con el Red Bull BC One All Star, y la fama de ser uno de los mejores B-Boys que ha producido el Reino Unido, Sunni es la cara del breaking británico. "Tenía muy pocos breakers británicos a los que admirar", dice Sunni, que empezó a practicar el breaking junto con la escalada y el fútbol cuando era niño. “En el Reino Unido tenemos una situación de desventaja que hemos aceptado. Puede que yo haya conseguido algún reconocimiento, pero aún nos queda mucho camino por recorrer".

Empecé con el breaking en una clase del King’s College. Pensé: ‘¿Por qué no hacer algo nuevo?’. B-Girl Nat

Breakers como Sunni no se muestran reticentes a que su deporte se profesionalice en su afán por progresar en la escena mundial. Al igual que muchos otros breakers de élite, este joven de 26 años se entrena como un gimnasta de alto nivel -seis horas al día, cinco días a la semana- y rechaza a los que se muestran reacios a ver cómo el breaking crece en popularidad. "Hay gente que tiene 40 años y que solían ser B-Boys y eso es lo que les hace ser enrollados", dice Sunni, que ha vuelto a Bristol tras una temporada viviendo en Holanda. "Cuando eran chavales y hacían break en la calle, si alguien les hubiera dicho: '¿Quieres un estudio de danza, un nutricionista, un terapeuta deportivo?', sabes que todos habrían dicho que sí. Estaban ahí por necesidad, no por elección personal. La gente se confunde con eso".

Izaak Brandt promueve la escena a través de varios soportes creativos © Gavin Bond

Espera que la escena se vuelva más integradora © Gavin Bond

Pero en este deporte artístico único, en el que no existe un reglamento universal, lo que podría tener que cambiar es cómo se juzgan las batallas. En la actualidad, los breakers intentan asombrar al público y ganarse a los jueces con su propio estilo, ya sea con movimientos de potencia (maniobras explosivas como giros de cabeza y volteretas que desafían a la gravedad) o con el top rock, un juego de pies vertical que requiere coordinación, flexibilidad, ritmo y musicalidad fuera de lo común. Los ganadores y los perdedores son decididos por un panel de jueces que sopesan elementos que van desde los trucos hasta el carácter y la creatividad para decidir quién es el campeón.

"Por eso estamos a medio camino entre una forma de arte y un deporte profesional", dice Sunni, que antes de la pandemia batallaba, actuaba y juzgaba en un país diferente cada semana, ante el atronador aplauso de los aficionados. "Es subjetivo. Lo que buscas como juez depende del evento y del lugar en el que te encuentres. Cuando voy a China, allí enseñan breaking en las escuelas de danza, donde 500 alumnos pueden ser dirigidos por un solo tutor, hacen las mismas rondas, con el mismo vocabulario, así que tienes que juzgar eso de una manera determinada. Luego vas a Francia y la escena parece estar dividida entre los que apuestan por la personalidad y los que se vuelcan en la potencia. Así que se trata de saber qué juzgar, en lugar de tener un conjunto de criterios estándar".

Para la mayoría de los breakers, las competiciones representan el camino más rápido hacia el reconocimiento. En la actualidad, la cúspide del éxito de las batallas en la escena global es el Red Bull BC One, que comenzó en 2004. Las eliminatorias nacionales anuales dan paso a la esperadísima final mundial, a la que Sunni ha llegado en tres ocasiones y que se ha celebrado en varios lugares, desde Tokio y Bombay hasta el próximo evento de este año en Gdansk (Polonia). La final, en la que se enfrentan los 16 mejores B-Boys y B-Girls, es vista en directo o por internet por la mayor parte de la población mundial de breakers, lo que sirve de inspiración para que la próxima generación apunte alto.

Estamos viviendo un momento fantástico. Creo que la popularidad enriquecerá el breaking. Izaak Brandt

B-Boy Sunni, la cara del breaking británico © Gavin Bond

"Si vas a entrenar, debes hacerlo para ganarlo todo", dice el breaker de Wolverhampton Aijion Brown, de 19 años, alias AJ the Cypher Cat, un nombre inspirado en su amor por las batallas. "En cuanto gané mi primera batalla, con ocho años, le dije a mi padre que algún día competiría en el BC One". La educación de AJ vino de los DVDs de su padre Pablo, que también es B-Boy, y de los primos de su padre. "La escena del breaking en Wolverhampton somos yo y un par de personas más", se ríe. "Aunque en el Reino Unido hay más ambiente familiar, también es competitivo. Me entreno mucho porque estoy en dos generaciones. Estoy en la generación de Sunni como el más joven, y también hay toda una generación por debajo de mí, que intenta eliminarme."

En 2019, AJ fue seleccionado para competir en el BC One por primera vez como wildcard y consiguió llegar a las semifinales. "Ahora quiero varios títulos del BC One", dice. "Siempre me han gustado las batallas. Cuando pueda vencer a Sunni sabré que estoy en la cima del Reino Unido. Entonces podré centrarme en alcanzar un nivel mundial".

Aunque la batalla es el lado más visible de la escena del breaking, para la mayoría es la encarnación física de algo más profundo. "Cuando bailo, me siento orgulloso", dice Sunni. “Me preocupan los B-Boys que tienen una racha de victorias pero luego pierden y desaparecen. Para mí, el breaking es como jugar al ajedrez: cuando pierdo una partida, me cabreo, pero pienso: 'Vamos a empezar otra partida'. Si aprendes a perder, en realidad ganas mucho más".

Perder es parte del juego. Si aprendes a perder, en realidad ganas mucho más. Sunni

La B-Girl Zana tomó parte en el BC One Cypher UK © Gavin Bond

A diferencia de su amigo de la infancia, que está preparado para las batallas, el artista Izaak está tomando una dirección diferente, presionando para cambiar las ideas preconcebidas sobre la escena. "Mi decisión de no seguir en las batallas fue una falta de interés", dice. "Después de estar muy involucrado en la escena de las batallas durante unos años, me di cuenta de que mi energía creativa podía utilizarse de forma más eficaz en otras áreas. He irrumpido en otros medios: el dibujo, la performance conceptual, la animación, la pintura, la moda, la coreografía y ahora la escultura. Es una exploración continua para mí. Es necesario que haya más puntos de contacto para que la gente se conecte con el breaking, y creo que esa es una de mis misiones. Estamos viviendo un momento fantástico. Creo que la popularidad enriquecerá el breaking. Es importante que haya gente de todos los géneros, orientación sexual y condición social en el breaking para que sea un lugar más abierto, pero es un proceso largo".

Rompiendo barreras

Un área que ha tardado en cambiar en el breaking, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo, es la igualdad de género. Las mujeres siguen siendo una clara minoría. "Como mujer en el mundo del breaking, tienes que trabajar el doble para obtener la mitad de reconocimiento", dice Vanessa. "Estamos avanzando, pero como es una escena dominada por los hombres, las chicas dudan de que se les escuche, así que no expresan sus opiniones. Eso tiene que cambiar. He vivido situaciones injustas, como que a los chicos les dieran una buena pista en el escenario principal mientras nuestra batalla era en una pista horrible, o cuando nos pagaban menos que a los chicos, o no querían pagarnos nada. No podía quedarme callada, eso provocó una revolución en mí".

Vanessa forma ahora parte de B-Girl Sessions, un grupo de mujeres que busca promover el breaking femenino. También organiza sesiones de entrenamiento para B-Girls de todo el mundo, que a menudo han aprendido de los hombres en lugar de centrarse en las habilidades específicas de sus propios cuerpos. "Intento dar más voz a las chicas", dice. "Las mujeres de esta escena están aquí porque tienen algo que decir. Yo tengo algo que decir. Las B-Girls siguen siendo muy fuertes en esta escena, porque para nosotras es un maratón, no un sprint. El ambiente está cambiando, el BC One fue la mayor plataforma en la que se incluyó a las chicas hace cuatro años. De repente, vieron que era posible ser escuchadas.

Cuando empecé todas las B-Girls vestían igual y se movían igual. Ahora hay mucha más variedad. B-Girl Zana

La B-Girl londinense Roxane Hackwood, alias Zana, que compite a nivel internacional desde 2010, ha sido testigo de primera mano de la evolución de la escena B-Girl en el Reino Unido. "Cuando empecé todas las B-Girls vestían igual y se movían más o menos igual", dice, "mientras que ahora hay chicas que bailan de forma muy femenina y otras de manera muy potente. Hay muchas posibilidades. Al principio oculté mi formación en capoeira para que no pareciera que estaba tomando un camino fácil. Ahora te ayudan a encontrar tu propia voz, así que puedo integrar la capoeira en mi danza. La potencia vendrá después".

Nuevos talentos

Clases como las que ofrecen Sunni, AJ y Vanessa están atrayendo a nuevas breakers que, de otro modo, habrían perdido la oportunidad. "La mayoría de las breakers que conoces empezaron en la escena, pero yo comencé con una clase en el King's College", dice Natasha Lee, nacida en Hong Kong y residente en Londres, también conocida como B-Girl Nat. "Pensé: '¿Por qué no hacer algo nuevo?'". Después de engancharse al breaking, esta joven de 29 años, ávida de aventuras, viajó a Taiwán y se relacionó con B-Boys y B-Girls de allí, y luego fue a Australia para hacer lo mismo. Pero justo cuando sus habilidades estaban a la altura de su pasión, una devastadora lesión en la columna vertebral estuvo a punto de detenerla. Los médicos le dijeron que se olvidara del breaking. El año pasado debutó en el Reino Unido y ahora se entrena con DJ Renegade, pionero del breaking en Gran Bretaña, que ha ayudado a crear Breaking GB.

"Es importante respetar a los pioneros y al trabajo que nos precede, porque nos basamos en él", dice Zana. "Pero la idea debe ser que cada nueva generación aporte un sabor diferente. Los jóvenes ya no tienen una conexión con Kool Herc o Grandmaster Flash", dice Zana.

De vuelta en Hackney Wick, Vanessa ha completado la última de sus tres rondas finales y mira la pantalla de su teléfono mientras recupera el aliento, esperando las decisiones de los jueces. Los tres votan a su favor. Ella sonríe a la cámara. "Es muy diferente batallar online", dice. "Cada ronda que ganaba me hacía estar más segura de mis habilidades y cuando llegué a la final sabía que no había otra opción que ganar. Mi lema ha sido: 'Hay que estar preparada para no tener que prepararse'".

