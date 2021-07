Intento canalizar las ideas que hay en Polestar. Aquí la gente quiere hacer las cosas diferentes, de forma más ecológica. Me gustaría diseñar una estrategia para sacarle el máximo partido a todo esto.

También puede significar que debemos trabajar más para encontrar mejores soluciones. Un ejemplo: en nuestra fábrica de Shanghái teníamos que elegir entre biogás y calefacción eléctrica. El gas habría sido más barato, pero entonces no habríamos tenido una fábrica neutra en carbono. En cambio, con electricidad procedente de fuentes renovables sí la tendríamos.

A veces las medidas ecológicas son más cosméticas que reales. ¿Cómo te aseguras de que eso no ocurra en tu compañía?

Cuando Polestar se fundó en 2017, adoptamos la idea de no mentir, tampoco en nuestra comunicación. La gente a veces actúa como si la movilidad eléctrica fuese la solución para todo. La realidad es que es lo mejor que tenemos en la actualidad pero no es la panacea. Lo decimos así porque pensamos que la industria del automóvil debe cambiar de manera drástica la forma en la que se comunica, para hablar de forma más transparente, sobre todo cuando se trata de la movilidad eléctrica.

En el pasado las cifras de consumo de combustible que anunciaban los fabricantes no tenían nada que ver con la realidad y parece que no le importaba a nadie…

Demos por hecho que el Polestar es fabricado de manera ecológica pero si lo cargo con electricidad que no es respetuosa con el medio ambiente, sigo arruinando el planeta…

Utilizamos la misma tecnología de “blockchain” que las criptomonedas. Eso hace que la procedencia de cada envío se pueda rastrear y no sea posible falsificarlo. Yo solía trabajar en el sector textil. ¡Hay por ahí más algodón orgánico del que se cultiva! “Blockchain” nos ayuda a eliminar la corrupción en la cadena de suministro. El cobalto es solo el principio. Utilizaremos esta estrategia con otras materias primas.

La solución no es tan simple… Debemos conseguir que el sistema sea más flexible. ¿Cómo transportamos a la gente y a las mercancías de la manera más ecológica posible? No podemos tener un coche eléctrico en cada vivienda, primero debemos contar con la infraestructura apropiada. Nuestro papel es fabricar productos que duren mucho y que se puedan reparar, incluso las baterías.

La UE fija un objetivo que todos los fabricantes cumplen, pero nosotros tenemos que hacerlo aún mejor y el objetivo, que actualmente es del 88%, debe ser mayor. Por ejemplo, no podemos aceptar que el plástico viejo de los coches se siga eliminando térmicamente, es decir, incinerando. La industria del automóvil tiene que mejorar en este aspecto e invertir en instalaciones de reciclaje más especializadas. Los coches deberían ser 100% reutilizables.

