¿Pueden los coches eléctricos salvar el planeta?

Es cierto que un coche eléctrico no emite humos contaminantes, por no tener, ni quiera tiene tubo de escape. Pero al hablar de ecología la realidad es un poco más complicada, de la misma manera que la electricidad no sale del enchufe por arte de magia… se produce en algún sitio. Incluso si toda la electricidad proviene de energías renovables (limpias), aun así hay que tener en cuenta lo que los expertos llaman “energía gris”. Es decir, la energía que es necesaria para fabricar, vender y posteriormente deshacerse de un producto. Cuando cambias tu coche viejo por uno nuevo pones en marcha todo este proceso de “energía gris”. Se calcula que para un automóvil medio supone unos 20 000 kilovatios hora. Para poner esta cifra en perspectiva, un Tesla recorre unos 6.7 km con un kilovatio hora (kWh). Después de 134 000 km se habrá anulado la mancha ecológica que el nuevo coche ha creado desde su fabricación en comparación con el viejo cacharro. Siempre y cuando, que todos estos km se hayan recorrido utilizando en exclusiva energía solar o eólica, de lo contrario se tarda todavía más.