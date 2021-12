. La misión era crear un vehículo más largo, alto, moderno y… "a pilas" pero que no dejase de ser un Mustang.

El jefe de diseño de automóviles de Ford Europa, no es ninguna excepción y también recordaba el legendario filme. Güler, junto con un equipo de colegas estadounidenses, fue el encargado de dar vida al nuevo Mustang Mach-E. El objetivo no era fácil pues, en vez de un “muscle car” con un potente (y sediento) motor V8 había que diseñar un “crossover”

“Los comienzos no fueron fáciles. El primer paso fue fijarnos en las características más importantes del Mustang: El capó largo que da un aspecto escultural al coche. El agresivo frontal con la rejilla del radiador (que ahora es más sutil porque el motor eléctrico no lleva radiador). En el lateral es muy importante la línea de cupé con la zona curva sobre las ruedas traseras que ya tenían las primeras generaciones. Por último, los tres pilotos posteriores verticales, a los que le hemos dado un aspecto moderno”, explicó Murat Güler.

