, una carrera de 643 km, comenzó en 1968 durante la temporada de caza de ciervos como un acto publicitario del hotel y casino de Las Vegas llamado The Mint. El evento, que empieza y acaba en el famoso Strip de la ciudad del pecado, se convirtió enseguida en “la gran carrera

The Mint 400

“Fui por primera vez en 2018, durante el 50 aniversario, y no sabía nada de la carrera. Mi productor en Los Ángeles, un inglés conocido por el apelativo de “Skinny”, tomó parte en la prueba y yo le acompañé. Quedé prendado con la carrera y supe que algún día tendría que volver a hacer fotos”, dice el fotógrafo británico Gavin Bond.

La carrera continúa