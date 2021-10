Olga Lock: La fuerza del funk

“Era la canción favorita de mi madre”, dice Stephanie Olga Anna Wöhrer. Se refiere a “Sex Machine”, de James Brown, el “Padrino del Soul y Ministro del Nuevo Súper Funk”. Un artista irrepetible que cantaba o gemía, no se sabe bien…

Juego con el público y a menudo me sorprende lo mucho que les gusta.

La danza es su vida. Aunque estudió diseño, está encantada de formar parte de la comunidad hip-hop. En 2019 ganó la edición nacional austriaca del Red Bull Dance Your Style. El formato de la competición es único: se permiten todos los estilos, los hombres compiten contra las mujeres, el público elige por votación al ganador... pero el baile se hace al ritmo de una música imprevisible. Olga ganó con movimientos al ritmo de "Un, Dos, Tres, María" de Ricky Martin.

