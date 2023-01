He creado esta captura para la categoría de Red Bull Capture Point "New Beginnings" (Retrato). Cuando pienso en un nuevo comienzo, pienso en la primavera y en las flores. Así que quería capturar una imagen en un campo de flores con una iluminación suave. Mientras estaba ocupada haciendo fotos allí, una máquina Skydrifter me vio y voló directamente hacia mí. Mientras luchaba contra él, me di cuenta de que tenía unos colores increíbles en sus alas a la luz del atardecer. Después de unos cuantos intentos, conseguí pausar la partida justo cuando el Skydrifter se lanzó a atacar. En el modo foto, he inclinado la cámara hacia abajo para mostrar que Aloy tiene alas.