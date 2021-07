“Hay una serie de cosas que no puedes hacer como miembro del equipo de seguridad. Por ejemplo, sacarte una foto con un piloto o aceptar regalos. Tampoco hay que pedir autógrafos. A mí me basta con estar cara a cara con las estrellas de la F1. Hasta ahora solo he trabajado como personal de seguridad en el Red Bull Ring, pero si pudiera elegir me encantaría ir con la F1 a México o a Tailandia. ¡Cuidado, ahí viene Carlos Sainz!”, comentó la joven Lea-Marie Pichler.

“Hay una serie de cosas que no puedes hacer como miembro del equipo de seguridad. Por ejemplo, sacarte una foto con un piloto o aceptar regalos. Tampoco hay que pedir autógrafos. A mí me basta con estar cara a cara con las estrellas de la F1. Hasta ahora solo he trabajado como personal de seguridad en el Red Bull Ring, pero si pudiera elegir me encantaría ir con la F1 a México o a Tailandia. ¡Cuidado, ahí viene Carlos Sainz!”, comentó la joven Lea-Marie Pichler.

“Hay una serie de cosas que no puedes hacer como miembro del equipo de seguridad. Por ejemplo, sacarte una foto con un piloto o aceptar regalos. Tampoco hay que pedir autógrafos. A mí me basta con estar cara a cara con las estrellas de la F1. Hasta ahora solo he trabajado como personal de seguridad en el Red Bull Ring, pero si pudiera elegir me encantaría ir con la F1 a México o a Tailandia. ¡Cuidado, ahí viene Carlos Sainz!”, comentó la joven Lea-Marie Pichler.