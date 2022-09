Hyundai hace historia en el WRC con un triplete en Grecia

Otro domingo por la tarde, ocho meses después, las cosas parecen muy diferentes. La escuadra con sede en Frankfurt acaba de pintar el podio del Acropolis Rally of Gods de azul y naranja.

Hablando con Moncet en Montecarlo, no era un hombre roto, pero no estaba muy lejos de serlo. Al hablar con él en Grecia el domingo, apenas podía ocultar la felicidad. Ni siquiera en sus sueños más locos se hubiera podido imaginar un resultado así a mitad de temporada.

Thierry Neuville no oculta su felicidad

cuando el líder inicial tuvo problemas. Cuando el alternador del Ford Puma Rally1 Hybrid del nueve veces campeón falló, Neuville dio un paso adelante y no miró atrás.

Hay que admitir que a lo largo del domingo probablemente no quería mirar atrás. Su compañero de equipo Tänak se estaba acercando y había una expectativa real de que el belga se hiciera a un lado y ofreciera a su colega más puntos en su persecución al líder destacado Rovanperä.

Después de perder el liderato en la ronda anterior, Neuville había anunciado que su lucha por el título había terminado. Así que, presumiblemente, no le importaría hacerse a un lado para reforzar las aspiraciones de su compañero de equipo.

Así que eso es un no.

