Tiendas de BMX de España: Cromoly

Su tienda tiene marca propia y un team formado por Nacho Gómez, Saúl Vilar, Cristian Pombo y José María ‘Champi’ Galán (BMX); Jesús Calatrava (Skate); y Brais Gil y Yago Senra (Scooter). Le hemos entrevistado para conocer su historia, anécdotas, situación actual del comercio, etc.

En 2004 ya se hizo el primer Queimada Contest, si no me equivoco.

Batallas tenemos muchas. Recuerdo el 2007 que fui a recoger a un almacén del Ayuntamiento las rampas para empezar a montarlas. Teníamos una semana para montar todo y estaban destrozadas. Alguien con una excavadora las destrozó sin querer. Tuvimos que remendarlo y por aquel entonces no teníamos presupuesto para madera nueva… tocó trabajar muy duro.

La tienda está especializada en BMX, scooter, skate y moda urbana en general. Antes tocábamos muchísimas marcas, pero con el cambio de consumo (al e-commerce) muchas están más centradas en vender ellos mismos y en grandes plataformas online y ya no son tan rentables para las tiendas pequeñas.

Así que ahora ‘solo’ ofrecemos marcas especializadas con buen servicio; y en tema moda y complementos ya solo ofrecemos nuestra propia marca. De esta manera podemos ofrecer calidad y un gran servicio con precios muy competitivos sin estar en un constante circulo de rebajas. Es cierto que es un gran trabajo adicional, pero me gustan los retos.

La principal dificultad a la que nos enfrentamos es que no solo vendemos un producto, sino una ilusión. Y la venta online no es capaz de mantener esa ilusión

