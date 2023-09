Cómo la streamer Tiffae encontró su propósito a través del gaming

La streamer de Twitch Tiffanie "Tiffae" Hsu es una de las streamers más conocidas y consolidadas de VALORANT. Desde sus retransmisiones diarias en las que enseña a los jugadores de VALORANT a jugar en distintos niveles de habilidad hasta sus constantes publicaciones en TikTok, Tiffae vive el sueño de ser streamer a tiempo completo. Sin embargo, el camino hacia la carrera de sus sueños tuvo varios obstáculos. Esta es su historia.

Escapar de la realidad

2012 - Se ve a la estudiante universitaria Tiffanie Hsu saliendo a toda prisa de su clase en la universidad, comprobando al mismo tiempo los mensajes y las llamadas perdidas de familiares y amigos mientras empieza a preparar el cambio mental de estudiante a camarera. A lo largo de todo este trepidante periodo de trabajo constante, no había mucho en lo que pensar, aparte de sentirse perdida y descontenta con su trayectoria actual.

Tiffany 'Tiffae' Hsu © Marv Watson/Red Bull Content Pool El gaming siempre fue mi vía de escape de la realidad. Tiffany 'Tiffae' Hsu

"Por aquel entonces, tenía problemas porque estudiaba, trabajaba a jornada completa y no me apasionaba nada", nos cuenta Tiffae sobre su vida antes del streaming. "Me sentía miserable porque entonces no disfrutaba de la universidad y me preocupaba constantemente por el dinero y por cómo sería mi futuro".

Fue una conversación sincera sobre lo perdida que estaba durante ese periodo de su vida. La agenda de Tiffae estaba repleta de trabajo, largas noches como camarera mientras compaginaba sus estudios como estudiante universitaria a tiempo completo. Sin embargo, a pesar de todo este estrés, el gaming siempre fue esa constante en su vida que le aportaba felicidad.

"Los juegos siempre fueron mi vía de escape de la realidad", afirma TIffae. "Recuerdo que jugaba en cualquier momento porque me hacía feliz. Era un hobby que me daba mucha alegría".

Esta pasión natural por los juegos acabó transformándose en un amor por el streaming allá por 2012.

El interés inicial de Tiffae por el streaming comenzó en 2012, cuando Twitch estaba en sus inicios. Recuerda que se sentía inspirada por mujeres como Becca y Hafu, por su capacidad para ser sinceras en las retransmisiones.

Tiffae en Rise Till Dawn en Chicago, Illinois, el 11 de junio de 2022 © Kena Krutsinger / Red Bull Content Pool

"Me llamaba la atención ver a estas streamers haciendo lo suyo y disfrutando", cuenta Tiffae. "Siempre me han gustado los videojuegos, y la idea de poder ser yo misma y jugar es lo que me hizo interesarme inicialmente por el streaming".

Al principio, el streaming era algo que hacía por pura diversión. No había dinero de por medio ni ningún otro incentivo, aparte de que le aportaba una inmensa alegría a su ajetreada vida. Siguió haciéndolo cada día, y empezó a notar que su streaming empezaba a crecer y a tener más espectadores, y con el tiempo empezó a ser capaz de convertir esa afición en una fuente secundaria de ingresos.

La arriesgada decisión de convertirse en streamer a tiempo completo

Todos los padres quieren que sus hijos estén seguros. Quieren asegurarse de que tienen un trabajo seguro con unos ingresos estables para no tener que preocuparse más económicamente de ellos. Por eso, la conversación inicial entre Tiffae y sus padres sobre la posibilidad de dedicarse a ello a tiempo completo fue un chasco.

"Cuando empecé a hacer streaming a tiempo completo, mis padres no se lo creían", cuenta Tiffae. "Me decían que estaba perdiendo el tiempo y que debería ir a la universidad porque el streaming no da dinero".

La verdad es que Tiffae admite que tenían razón al preocuparse por el cambio. En aquel momento, y aún hoy, el streaming no es lo que uno consideraría una carrera viable que proporcione mucha estabilidad. Para la mayoría, ese riesgo no compensa.

Tiffae en la final Mundial de Red Bull Campus Clutch en Sao Paulo 2022 © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Sin embargo, a pesar de todas estas críticas y del ruido que le decía que era una "pérdida de tiempo", siguió luchando por esta carrera porque era algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: la felicidad.

"No había otra cosa en mi vida que me hiciera tan feliz o me hiciera sentir menos sola como el streaming", afirma Tiffae antes de relatar lo mucho que aporta a su crecimiento general. "Me dio algo productivo que hacer cuando estaba realmente perdida".

Ahora, recuerda esos momentos con mucho cariño, ya que hoy en día hay más dirección en sus aspiraciones profesionales.

Evolucionar y crecer

La carrera de Tiffae en streaming supuso un cambio total respecto a sus días de camarera a tiempo completo y estudiante universitaria. Al igual que en aquellos primeros días, recuerda las múltiples jornadas de 12 horas de streaming y los incontables días dedicados a intentar crecer más en Twitch. En realidad, trabajaba más horas que antes de convertirse en streamer. Sin embargo, la diferencia entre las dos cargas de trabajo era que retransmitir 12 horas al día era algo que hacía por pura pasión y no por miedo.

Tiffae posa para un retrato en el Red Bull Media Day en Los Ángeles © Rick Rodney / Red Bull Content Pool

Ahora se alegra de que el camino para convertirse en streamer no sea tan tabú como lo era cuando ella se dedicaba a ello a tiempo completo.

"Por aquel entonces, convertirse en streamer era muy arriesgado porque la creación de contenidos no era una carrera estable", afirma Tiffae. "Pero ahora, la generación está evolucionando y todo es posible. Hay gente que está innovando y encontrando formas únicas de crear contenidos, lo que no hace sino inspirarme para mejorar en lo que me gusta cada día".

En sus últimas palabras, se le preguntó a Tiffae cuál era "su principal objetivo para avanzar en su carrera", a lo que la respuesta fue muy sencilla: ser "feliz" y estar "sana".

Tiffae posa para un retrato durante el Red Bull Media Day en Los Ángeles © Rick Rodney / Red Bull Content Pool

"Mi objetivo es ser feliz y tener una mentalidad sana cada día", dijo Tiffae antes de dar más detalles. "Me gusta poder ver el impacto positivo que eso tiene en la vida de otras personas".

La carrera de Tiffae en el mundo del streaming no ha dejado de evolucionar a lo largo de los años. Ahora, los próximos pasos consisten en asegurarse de que cada día está en jaque.

En 2023, la agenda de Tiffae sigue apretada. Ha ido a Dreamhack en Dallas como parte de un enfrentamiento de Creadores de Contenido, ha participado en partidas nocturnas de VALORANT Champions Tour -donde su organización Team Liquid compitió en Japón- e incluso participó en el segundo episodio de Red Bull New Game -donde y su amigo Pipluptiny se enfrentará a Disguised Toast y Sigils-. Sin embargo, todo este ajetreo la llenan de alegría. Con un grupo de seguidores que la apoyan y una carrera que realmente le aporta "felicidad", Tiffae está lista para avanzar hacia las siguientes fases de su carrera como streamer a tiempo completo.