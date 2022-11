Tirpa: "Prefiero clasificarme como campeón del Cuadrangular"

Obviamente salí muy contento. Durante este año, como muchos saben, no estuve bien ni en lo personal ni en lo competitivo y quería reivindicarme. Sin embargo, quedé con sabor amargo en la final ya que, con todo el respeto a mi compañero Blon que es un gran freestyler, pienso que la batalla mínimo se merecía una réplica. El contexto y la situación no estaba de mi lado y me sentí impotente.

Fue increíble. Una sensación indescriptible. Me siento cómodo rapeando en cualquier lugar de España. Lo cierto es que se nos trata bien en todos lados. De hecho, que fuese en Málaga no necesariamente da más tranquilidad, al contrario, puede suponer más presión, pero era muy ilusionante rapear donde te has criado rapeando; incluso comer los días previos cerca de sitios como el museo del CAC, que tantos buenos recuerdos me trae del freestyle.

Es cierto que me motiva más, pero porque en Red Bull no se me tiene un personaje tachado. No creo que sea el formato. El año pasado quedé subcampeón internacional de FMS tras vencer a Aczino en semifinales, no diría que ese formato se me de mal, pero la gente tiene muy poca memoria y es muy resultadista, y es cierto que al comienzo de este año, como ya te comentaba, tenía un mal estado anímico para encarar ciertos enfrentamientos. El resultado de Red Bull de este año, también es resultado de cambios de hábitos y de solucionar varios aspectos de mi vida.

