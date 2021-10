Empecemos por lo más sencillo, el tamaño del coche. Todos los monoplazas tienen la misma anchura, un máximo de 200 centímetros. No hay una longitud mínima o máxima, pero sí una distancia máxima entre las ruedas y el punto más exterior del alerón delantero y trasero. Desde el punto central del neumático anterior, la distancia al punto más adelantado del alerón delantero no puede superar los 1225 milímetros. La altura del coche también es fija: 950 centímetros, medidos desde la plancha inferior que cubre el monoplaza por debajo.

Empecemos por lo más sencillo, el tamaño del coche. Todos los monoplazas tienen la misma anchura, un máximo de 200 centímetros. No hay una longitud mínima o máxima, pero sí una distancia máxima entre las ruedas y el punto más exterior del alerón delantero y trasero. Desde el punto central del neumático anterior, la distancia al punto más adelantado del alerón delantero no puede superar los 1225 milímetros. La altura del coche también es fija: 950 centímetros, medidos desde la plancha inferior que cubre el monoplaza por debajo.

Los equipos no revelan la cifra exacta pero sin duda se superan los 1000 CV (un modelo de calle tipo SEAT León puede tener unos 100 CV). En 2021 la unidad de potencia no puede pesar menos de 150 kg.

