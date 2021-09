Guilty Gear Strive: Encuentra tu luchador para Red Bull Gladiators

Muchos de los ataques de Giovanna le dan un impulso hacia adelante que la lleva muy cerca a su oponente y, siempre y cuando no cambie el meta, Giovanna es relativamente sencilla de controlar. Aunque su diseño es excepcional, sobre el papel no hace nada que otros personajes puedan hacer mejor. No obstante, también es importante tener en cuenta que todavía hay poca información sobre ella por la falta de versiones anteriores. Pero si te gustan sus animaciones y el perrito fantasma, dale una oportunidad a la chica.

