Mezcla a Tom Oehler con las Dolomitas y el resultado es mágico

Es similar a otras áreas en las que he montado, así que sé cómo se verían las rocas y los senderos, aproximadamente. Obviamente, no sabía cómo serían exactamente las secciones. Tampoco se rodó todo en un solo lugar; cambiamos de ubicación para tener senderos alpinos más expuestos y altos sin margen de error.

Es similar a otras áreas en las que he montado, así que sé cómo se verían las rocas y los senderos, aproximadamente. Obviamente, no sabía cómo serían exactamente las secciones. Tampoco se rodó todo en un solo lugar; cambiamos de ubicación para tener senderos alpinos más expuestos y altos sin margen de error.

Es similar a otras áreas en las que he montado, así que sé cómo se verían las rocas y los senderos, aproximadamente. Obviamente, no sabía cómo serían exactamente las secciones. Tampoco se rodó todo en un solo lugar; cambiamos de ubicación para tener senderos alpinos más expuestos y altos sin margen de error.

Bueno, dormí muy mal allá arriba debido a la gran altura. Tiene más de 3,000 pies. Estuve en Nepal y Kurdistán antes, donde hicimos algunas rutas de gran altitud y estaba casi bien con la altitud, pero todavía no muy bien. Normalmente [al estar en altitud] me cuesta mucho dormir.

Bueno, dormí muy mal allá arriba debido a la gran altura. Tiene más de 3,000 pies. Estuve en Nepal y Kurdistán antes, donde hicimos algunas rutas de gran altitud y estaba casi bien con la altitud, pero todavía no muy bien. Normalmente [al estar en altitud] me cuesta mucho dormir.

Bueno, dormí muy mal allá arriba debido a la gran altura. Tiene más de 3,000 pies. Estuve en Nepal y Kurdistán antes, donde hicimos algunas rutas de gran altitud y estaba casi bien con la altitud, pero todavía no muy bien. Normalmente [al estar en altitud] me cuesta mucho dormir.

En las Dolomitas me levantaba por la mañana y hacía mucho frío. Hay una foto mía envuelta en mantas porque hacía mucho frío. También estaba muy nublado. Esperábamos que el clima despejado tuviera el amanecer más hermoso, pero no funcionó de esa manera.

En las Dolomitas me levantaba por la mañana y hacía mucho frío. Hay una foto mía envuelta en mantas porque hacía mucho frío. También estaba muy nublado. Esperábamos que el clima despejado tuviera el amanecer más hermoso, pero no funcionó de esa manera.

En las Dolomitas me levantaba por la mañana y hacía mucho frío. Hay una foto mía envuelta en mantas porque hacía mucho frío. También estaba muy nublado. Esperábamos que el clima despejado tuviera el amanecer más hermoso, pero no funcionó de esa manera.