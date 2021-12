“Eso fue solo los fundamentos, todavía no estaba preparado. Necesitaba aprender saltando desde lugares diferentes porque en aquel momento no sabía dónde iba a hacer el último salto y dónde iba a aterrizar”.

“Eso fue solo los fundamentos, todavía no estaba preparado. Necesitaba aprender saltando desde lugares diferentes porque en aquel momento no sabía dónde iba a hacer el último salto y dónde iba a aterrizar”.

“Eso fue solo los fundamentos, todavía no estaba preparado. Necesitaba aprender saltando desde lugares diferentes porque en aquel momento no sabía dónde iba a hacer el último salto y dónde iba a aterrizar”.

“Tenía una buena idea de cómo se iba a comportar la moto, pero no estoy acostumbrado a ir tan deprisa en una rampa tan grande. Solo teníamos una oportunidad por lo que no nos podíamos equivocar. Si fallaba aquello acababa en desastre”.

“Tenía una buena idea de cómo se iba a comportar la moto, pero no estoy acostumbrado a ir tan deprisa en una rampa tan grande. Solo teníamos una oportunidad por lo que no nos podíamos equivocar. Si fallaba aquello acababa en desastre”.

“Tenía una buena idea de cómo se iba a comportar la moto, pero no estoy acostumbrado a ir tan deprisa en una rampa tan grande. Solo teníamos una oportunidad por lo que no nos podíamos equivocar. Si fallaba aquello acababa en desastre”.

“Pude hacer un salto sobre la marcha que salió muy bien pero en el segundo intento me di cuenta al salir de la rampa a 80 km/h que la moto estaba girando más rápido de lo esperado. Clavé un doble frontflip. Había que tener claro en qué momento abrir el paracaídas mientras estaba dando vueltas y no tirar de la cuerda cuando estaba bocabajo”.

“Pude hacer un salto sobre la marcha que salió muy bien pero en el segundo intento me di cuenta al salir de la rampa a 80 km/h que la moto estaba girando más rápido de lo esperado. Clavé un doble frontflip. Había que tener claro en qué momento abrir el paracaídas mientras estaba dando vueltas y no tirar de la cuerda cuando estaba bocabajo”.

“Pude hacer un salto sobre la marcha que salió muy bien pero en el segundo intento me di cuenta al salir de la rampa a 80 km/h que la moto estaba girando más rápido de lo esperado. Clavé un doble frontflip. Había que tener claro en qué momento abrir el paracaídas mientras estaba dando vueltas y no tirar de la cuerda cuando estaba bocabajo”.

“Al día siguiente tuvimos que hacer otro intento pero no tenía muchas ganas porque había pasado miedo. Me concentré en el salto, me calmé y pensé en todo lo que debía hacer”.

“Al día siguiente tuvimos que hacer otro intento pero no tenía muchas ganas porque había pasado miedo. Me concentré en el salto, me calmé y pensé en todo lo que debía hacer”.

“Al día siguiente tuvimos que hacer otro intento pero no tenía muchas ganas porque había pasado miedo. Me concentré en el salto, me calmé y pensé en todo lo que debía hacer”.