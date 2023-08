72 horas con Tony Arbolino: un ascenso sin fisuras hacia el éxito en MotoGP

Jueves de MotoGP™ en Aragón en 2021. Caminaba por el pit-lane a última hora de la tarde y los únicos sonidos que se oían eran los estruendos de las herramientas que se utilizaban para los últimos preparativos en las motos de cara a los entrenamientos del viernes.

De repente, oí a alguien cantar a voz en grito el estribillo de Girl on Fire, el éxito de la cantante pop estadounidense Alicia Keys. Me giré para ver quién era. Era el piloto de Moto2™ Tony Arbolino , sentado en su moto mientras sus mecánicos -lamentablemente, sin protección auditiva- trabajaban a su alrededor.

Confiado en sus habilidades y seguro de sí mismo. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Se rió cuando establecimos contacto visual: "¡Hola, hermano! ¿Cómo estás?"

"¿Te lo estás pasando bien, Tony?" le contesté.

"¡Siempre, tío!", fue su respuesta.

Su mecánico dejó escapar una sonrisa y me miró como diciendo: "Sí, este tipo de cosas son habituales en Tony".

Arbolino da la impresión de ser despreocupado, extravagante, amante de la diversión y, sinceramente, algo errático. Pocos en el mundo de MotoGP™, si es que hay alguno, son como él. ¿Cómo puede alguien así pulsar un interruptor y tener una concentración tan aguda durante 40 minutos, 20 domingos al año y ser un aspirante al campeonato del mundo?

El buen hacer de Arbolino brilla con todos los que conoce © Matt Dunn ¡Sacando tiempo para los fans en Assen! © Matt Dunn

Avancemos hasta 2023. Jueves 24 de junio en el Gran Premio de Holanda en Assen y Arbolino lidera el Campeonato del Mundo de Moto2™ por delante de Pedro Acosta . Hasta ese momento, solo había habido una carrera esta temporada en la que Arbolino no había conseguido una victoria o un podio, por lo que parecía el escenario ideal para sentarse con él y descubrir quién es realmente y qué le mueve durante las próximas 72 horas.

"Me encanta ser yo mismo, pero ahora mismo intento ser más serio con vosotros, porque quiero asegurarme de que detallo todos los pasos que he dado para llegar hasta aquí", dice.

Así que empecemos por el principio. Muchos pilotos se inician en el mundo de la moto cuando sus padres les compran una a una edad temprana, probablemente gracias a alguna implicación histórica de la familia en este deporte. Cuando Arbolino apenas caminaba, su padre fue a un concesionario de pocket bikes no para comprarle una a su hijo, sino para él. Solo cuando le ofrecieron una oferta de "compre una y llévese otra gratis", Arbolino padre adquirió una para que Tony montara con él.

"Fuimos a montar y yo era más rápido que mi padre. Estaba muy, muy sorprendido. Desde que tenía un año ya montaba en bicicleta, pero nunca en moto. Mi familia siempre se había preguntado por qué tenía un sentido del equilibrio tan precoz".

El mecánico Guille Carrillo durante la jornada del viernes © Matt Dunn Cuando estoy en la moto, puedo percibir todos los pequeños detalles; es algo que llevo dentro". Tony Arbolino

Se podría pensar que a partir de este momento estaba casi escrito en las estrellas que Arbolino se convirtiera en piloto profesional. Estrictamente hablando, se podría decir que en Italia el camino hacia el estrellato en las carreras rara vez se presenta ante los jóvenes pilotos con las suficientes oportunidades para seguir legítimamente una carrera. Bueno, eso si vives a lo largo de la costa de Rimini, donde nacieron y se criaron la mayoría de las superestrellas italianas de MotoGP™ de hoy en día, junto con un cierto nueve veces campeón, Valentino Rossi.

Sin embargo, el problema de Arbolino era que creció en una pequeña ciudad a las afueras de Milán, a unos 400 km de distancia. A los Arbolino les bastaron unas cuantas carreras para tomar la decisión de dedicarse a la competición. Pero para el padre de Tony, mecánico de coches en su ciudad natal, trabajar día y noche para comprar una caravana con la que viajar a las carreras fue solo el principio del verdadero coste de perseguir el sueño de correr.

"Iba a la escuela de lunes a viernes y luego, el viernes por la tarde, nos íbamos en coche a la costa de Rimini, para correr el sábado y el domingo. El domingo por la noche, cuatro horas de vuelta a casa y el lunes a clase. No podía hacer los deberes, así que el colegio se me daba fatal", cuenta Arbolino.

"No fue fácil para mí desde los seis años hasta los diez u once. Lo hacía todas las semanas. Esto era duro. Pero cuando crecí, esto me dio una motivación extra y una habilidad, digamos, extra, para esforzarme siempre".

La distancia seguía siendo el principal reto en aquellos años, pero el esfuerzo de recorrer 800 km a la semana y pedalear lloviera o hiciera sol -mientras que los pilotos que crecían en la costa de Rímini podían pedalear durante la semana, además de tener el "lujo" de no hacerlo cuando el tiempo se ponía feo- no hizo más que avivar el fuego de Arbolino por hacer algo de su pasión.

"Me esforcé mucho, tanto por mi padre como por mí. Tengo que decir que no teníamos ni un euro para esto, ni un euro extra. Mi padre trabajaba día y noche por esa caravana y si yo no me tomaba esto en serio, mi padre no podría hacer esos viajes de 400 km dos veces por semana".

Menciona a una figura clave, Angelo Tacca, un hombre de su pueblo que "vio potencial" y aportó financiación extra a las carreras de Arbolino hasta que Tony llegó al Campeonato del Mundo de Moto3™. Su mánager Carlo Pernat, una figura legendaria en el paddock de MotoGP™, se hizo cargo de Arbolino en 2019, tras haber mantenido el contacto durante muchos años antes y le dijo que sería su último piloto a dirigir antes de retirarse. "Eso también me dio una motivación extra", dice Arbolino con una gran sonrisa.

Regreso a boxes en el circuito de Assen © Matt Dunn

Una posible oportunidad de unirse a la academia de Rossi fue rechazada en favor de permanecer con su equipo Sic58 Squadra Corse en el Campeonato de España de Moto3, gracias en parte al excelente ambiente familiar que Paolo Simoncelli creó para Arbolino en aquellos años, mientras le guiaba hacia la escena mundial.

El equipo de Simoncelli fue el adecuado para Arbolino en aquella etapa, pero tras un decepcionante año de debut en el Campeonato del Mundo de Moto3™ en 2017, terminando en el puesto 34 de la general con solo dos puntos, aquella situación había llegado a su fin. Sin embargo, Arbolino y Simoncelli siguen siendo íntimos hoy en día. En 2022 Arbolino dio el salto a Moto2™ después de tres victorias en su carrera en Moto3™.

El equipo de Arbolino discute los cambios en la configuración de la moto © Matt Dunn

El equipo MarcVDS al que ahora pertenece Arbolino es uno de los más exitosos del paddock. Cualquier piloto estaría encantado de unirse a sus filas en la categoría de Moto2™ y Arbolino ha causado un impacto inmediato, con cinco victorias para el equipo belga. Este es su segundo año con el equipo y las expectativas son altas por parte de todos.

"Tengo a los mejores a mi lado y detrás de mí. Esa es la cuestión, puedes ir al equipo más grande, pero si no te sientes bien con la gente entonces el nombre no es nada. Tienes que sentirte bien".

El fin de semana de Assen no fue bien para Arbolino el viernes y el sábado. Es rápido en algunas secciones de la pista, pero una parte le está causando problemas. "No te preocupes, el sábado siempre es un poco mierda. Lo importante son los domingos", explica uno de sus mecánicos. Arbolino se clasificó 10º en la parrilla de salida. Su jefe de equipo, Lucio Nicastro, le espera en el pit lane y le abraza al bajarse de la moto. No todos los pilotos y jefes de equipo tienen una relación tan estrecha.

El jefe de equipo Lucio Nicastro le da un abrazo a Arbolino © Matt Dunn

Hasta esta octava carrera de la temporada, el peor resultado de Arbolino había sido un cuarto puesto. También había conseguido dos victorias, tres segundos puestos y un tercero en la primera ronda. Está en el mejor momento de su vida y lidera el campeonato por delante de Acosta, con quien pasamos el fin de semana en Jérez .

No creo que a Arbolino le importe que diga que muchos en este deporte esperaban que Acosta llegara como un tren de mercancías y se llevara el título. Sin embargo, Arbolino se ha enfrentado a él. No solo eso, sino que del mismo modo que Acosta entiende la otra cara del deporte, que es un entretenimiento, también lo hace el italiano. Se empujan mutuamente a nuevos niveles en su pilotaje. Está claro que no son amigos, pero se tratan con respeto, aunque la celebración de Acosta como repartidor de pizzas después de ganar en el terreno de Arbolino en Mugello molestó a su equipo.

Hasta ahora ha sido Acosta el que ha flaqueado en alguna ocasión. Arbolino ganó en Francia mientras Acosta se estrellaba persiguiéndole. El único error en lo que va de año se produjo este mismo fin de semana: Arbolino solo pudo ser séptimo en la bandera a cuadros, subiendo tres posiciones desde la salida.

Arbolino contento después de ganar en Francia a principios de temporada © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Un fin de semana duro en entrenamientos y clasificación, despertarse el domingo sabiendo que está en la parte de atrás y que Acosta estaba fuerte aquí... todos los ingredientes para cometer un error tonto, perder el liderato del campeonato y entrar en las cinco semanas de vacaciones de verano preguntándose ¿por qué?

"Lo que quiero decirles es que mi mayor fuerza es el autocontrol", afirma Arbolino. "Sé manejar todas las situaciones y controlo muy bien mi mente y mi cuerpo. Eso es lo que me ayuda a estar tan concentrado los domingos y a no cometer errores".

Una declaración con mucha autoconfianza, ¿quizá ha sido un poco chulo? Podría haber sido, si hubiese dicho esto para salvar el resultado del domingo. Pero no, lo dijo antes de que empezase a rodar durante el fin de semana. Yo le creo.

Mucho por construir después de un séptimo en el MotoGP™ holandés © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

"Cuando estoy sobre la moto, puedo percibir todos los pequeños detalles, es algo que llevo dentro. No es fácil sentirlo, pero cuando estoy encima de la moto, estoy ahí. La velocidad no me afecta, así que me siento casi como si estuviera durmiendo".

No hay nada que sugiera en palabras o acciones que no pueda llevar esta lucha por el título hasta la última carrera como hizo en Moto3™, solo que esta vez es más probable que suba al escalón más alto del podio cuando todo esté dicho y hecho.

A medida que hablamos más el jueves y le vemos interactuar con su equipo a lo largo del fin de semana, hay un tema que lo atraviesa todo. Además de la pasión por el deporte, la motivación de Arbolino parece provenir de un sentimiento de gratitud hacia quienes le ayudan.