“No puede ser siempre Velocidad, Barro y Gloria”

Ha triunfado utilizando solo la tercera velocidad, ha ganado un título a pesar de tener una mano rota, ha sido el último en ganar un Campeonato del Mundo con una moto privada y el único en ganar cinco Campeonatos del Mundo a bordo de una pequeña 350: la lista de hazañas que llevan su firma es interminable, pero a pesar de ello es incapaz de transmitir realmente el calibre del deportista, del símbolo Cairoli, admirado y seguido -en sus años de dominio y en los demás- por una legión inamovible de admiradores en los cuatro rincones del planeta. No importaba si competía por su equipo o por su país: TC222 era capaz de ganarse el corazón y el alma de innumerables aficionados, tanto de la industria como no, que en más de una ocasión quedaron encantados ante un talento tan cristalino como único.

