Todo lo que necesitas saber sobre el Grand Départ del Tour de Francia

La cuenta atrás está a punto de terminar. Mientras el Tour de Francia arranca con el Grand Départ en Barcelona, el equipo Red Bull – BORA – hansgrohe se presenta en la línea de salida con grandes ambiciones y una plantilla lista para afrontar el mayor reto del ciclismo . Así comienza la carrera, al tiempo que se pone en marcha la lucha por el maillot amarillo.

01 ¿Dónde y cuándo tendrá lugar el Grand Départ de 2026?

El Grand Départ del Tour de 2026 tendrá lugar el sábado 4 de julio en Barcelona, España. Es la tercera vez en su historia que el Tour arranca en España, pero la primera que visita Barcelona y toda la región de Cataluña para el Grand Départ. Anteriormente, sus visitas se habían centrado en el País Vasco, la última vez en 2023. Sin embargo, no es la primera vez que Barcelona aparece en el Tour, ya que ha acogido etapas en tres ocasiones distintas (1957, 1965 y 2009).

A lo largo de tres etapas, los ciclistas recorrerán algunos de los lugares más emblemáticos de Cataluña, como el centro de Barcelona, las vistas costeras de Tarragona y una parte de los Pirineos españoles, antes de cruzar la frontera con Francia para completar el resto del recorrido .

02 La historia del Grand Départ

The Tour takes the riders through narrow city streets © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

El Tour de Francia se celebró por primera vez en 1903. Las dos primeras ediciones partieron de la localidad de Montgeron, en la región de Seine-et-Oise, hoy conocida como Essonne. Después, la salida se trasladó a un lugar a las afueras de París hasta 1914, cuando la Primera Guerra Mundial obligó a cancelarla. Excepto la edición de 1926, que empezó en Évian-les-Bains, todas las ediciones hasta 1950 comenzaron en la región de París.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Sin embargo, desde 1951, la carrera ha hecho las maletas y ha salido cada año desde una localidad o ciudad diferente, volviendo a la capital francesa solo en dos ocasiones. En 1954, se celebró por primera vez en el extranjero, partiendo de Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. Desde entonces, ha tenido su salida fuera de Francia en 26 ocasiones, y desde 2007 se ha celebrado en el extranjero la mayoría de las veces.

En sus 62 años de salidas en el extranjero, Bélgica, Alemania, el Reino Unido, Suiza, Luxemburgo, Irlanda, Mónaco, Dinamarca, España e Italia han acogido el Grand Départ en una o más ocasiones, y el Reino Unido acogerá el Tour de 2027 por tercera vez el año que viene, antes de que vuelva a Reims, en Francia, en 2028.

03 ¿Cómo se elige la sede del Grand Départ?

Punishing climbs will be a key feature, as always © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

La organización del Grand Départ, incluso para los estándares de una competición tan emblemática como el Tour de Francia, requiere mucha planificación y preparación. Entre los equipos, los organizadores, los anfitriones, los medios de comunicación y el público, reunirlos a todos en una sola ciudad supone un gran reto logístico.

De vez en cuando, los organizadores eligen un destino basándose en otros eventos importantes. En 1958, por ejemplo, Bruselas también acogía la Exposición Universal y el paso del Tour se consideró un guiño a la Europa que se estaba construyendo en aquel momento.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Grand Départ era un gran evento, pero estaba muy lejos de tener el perfil internacional que tiene hoy en día. Desde entonces, sin embargo, acoger la salida del Tour se ha convertido tanto en un honor como en un acontecimiento político. La carrera ya ha pasado por 55 ciudades diferentes, entre ellas capitales como Londres, Berlín Occidental (en 1987), Dublín, Copenhague y Bruselas.

Además de los países vecinos, hay otras muchas naciones que están deseando acoger el Tour y, al igual que ocurre con la Copa del Mundo de la FIFA o los Juegos Olímpicos, las candidaturas llegan a raudales de los posibles candidatos. Las negociaciones con la Comunidad Autónoma del País Vasco, por ejemplo, empezaron en 2016, y el Tour acabó llegando allí en 2023. Para 2027, se ha elegido Edimburgo, la capital de Escocia.

04 ¿Qué va a pasar en la Gran Salida de 2026?

The Tour de France is a fixture of the summer sporting calendar © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Barcelona, la segunda ciudad de España y capital de Cataluña, acogerá el Grand Départ del Tour de Francia 2026.

El 2 de julio, antes de la salida del 4 de julio, los equipos que participan en el Tour recorrerán las calles de la ciudad en la tradicional presentación de equipos, partiendo del emblemático antiguo hospital modernista de Sant Pau para luego recorrer la Avenida de Gaudí hasta el escenario principal de la presentación de equipos en la Sagrada Familia. También se montará un «fan park» en la ciudad, en el Passeig de Lluís Companys, donde los aficionados podrán seguir la carrera y participar en concursos, trivial, talleres y otras actividades.

El recorrido de las tres primeras etapas

Wout van Aert celebrates a stage win © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Como suele ser habitual, el Tour se mantendrá en los alrededores de la zona del Grand Départ durante las tres primeras etapas.

La primera es una contrarreloj por equipos de 19,6 km por el centro de Barcelona. Partiendo del Fòrum, los ocho ciclistas tendrán que rodar en formación mientras sortean las curvas de 90° del sistema de calles en cuadrícula del centro de la ciudad, pasando por la recién terminada Sagrada Família. El recorrido tampoco es un paseo para una contrarreloj, y cuenta con dos trampas al final —la Côte de Montjuïc (1,1 km al 5,1 %) y una llegada en alto en la Côte du Stade Olympique— que podrían generar diferencias de tiempo notables en la primera etapa.

GP de Montjuich (España) © Getty Images

En la segunda etapa, el pelotón se dirigirá 100 km al sur por la costa para tomar la salida en la histórica ciudad de Tarragona. Desde allí, volverán bordeando el Mediterráneo en dirección a Barcelona en un recorrido de 168,5 km, donde les espera un circuito urbano con tres ascensos a la Côte du Château du Montjuïc.

La última jornada en Cataluña empieza a 30 km al noreste de Barcelona, en Granollers. Es la primera etapa de montaña del Tour de Francia de 2026 y se adentra en el corazón de los Pirineos españoles, con el Col de Toses (9,3 km al 6,5 %) y el Col du Calvaire (11,4 km al 4,1 %) al cruzar la frontera con Francia, antes de una llegada corta y empinada en Les Angles (1,7 km al 6,5 %).

05 ¿Qué equipos participarán en el Tour de Francia de 2026?

At the other end of the tour, Paris © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

En el Tour de Francia de 2026 competirán 23 equipos y 184 ciclistas. Hay dos tipos de equipos que pueden participar en el Tour: los equipos WorldTour, que equivalen a la primera división, y los ProTeams, que corresponden a la segunda división. Este año participan 18 equipos WorldTour y cinco ProTeams.

Estos son los 23 equipos que saldrán de Barcelona el 4 de julio:

World Teams Pro Teams Red Bull - BORA - hansgrohe Caja Rural-Seguros RGA Alpecin–Premier Tech Cofidis Bahrain-Victorious Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team Decathlon CMA CGM Team TotalEnergies EF Education-Easy Post Tudor Pro Cycling Team Groupama-FDJ United Netcompany INEOS Lidl-Trek Lotto Intermarché Movistar Team NSN Cycling Soudal Quick-Step Team Jayco AlUla Team Picnic PostNL Team Visma | Lease a Bike UAE Team Emirates-XRG Uno-X Mobility XDS Astana Team

06 ¿Quiénes son los favoritos para el maillot amarillo?

Remco Evenepoel and Florian Lipowitz are ready to lead the team © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Tadej Pogačar, que ya ha ganado el Tour cuatro veces, obviamente estará en la lucha por el maillot amarillo. Jonas Vingegaard, del equipo Visma | Lease a Bike y dos veces ganador, debería volver a ser su principal rival. El prodigio francés Paul Seixas, del Decathlon CMA CGM, aún no ha demostrado su valía en una carrera de tres semanas, pero tiene a toda Francia ilusionada ante la posibilidad de conseguir el primer ganador local desde Bernard Hinault en 1985.

El equipo Red Bull - BORA - hansgrohe y sus líderes, Remco Evenepoel y Florian Lipowitz, estarán a la caza del maillot amarillo. Ambos han quedado terceros en los últimos años (Evenepoel, 2024; Lipowitz, 2025) y se han llevado el maillot blanco al mejor joven en el proceso. Un ataque por dos frentes en la clasificación general podría darles ventaja cuando la carrera se adentre en las montañas.

07 ¿A qué hora empieza el Tour de Francia?

Florian Lipowitz secured the white jersey in 2025 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

La primera etapa del Tour de Francia 2026 comenzará a las 17:05 CEST (16:05 UTC) del 4 de julio.

Antes de eso, habrá un montón de actividades, sobre todo en el Fan Park de Barcelona, que estará abierto de 10:00 a 18:00 en el Passeig Lluís Companys. La zona de salida estará en el Fòrum, mientras que la meta será en el Estadio Olímpico.

Si tienes pensado hacer el viaje para ver el Grand Départ en persona, te recomendamos que llegues con varios días de antelación para no perderte nada, sobre todo si no quieres perderte el desfile de presentación de los equipos el 2 de julio. Además, te esperan un montón de celebraciones en la ciudad en los días previos a la salida.

08 ¿Cómo afecta el Grand Départ a la ciudad anfitriona?

Crowds flock to watch the Tour de France © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

El Tour de Francia es un evento mundial y una de las competiciones deportivas más vistas del mundo (si sumas los espectadores de cada etapa). Así que la ciudad que acoge el Gran Salida se beneficia inevitablemente de toda esta atención.

En 2023, el Tour partió de Bilbao y las autoridades vascas invirtieron unos 12 millones de euros para preparar la capital de Vizcaya para recibir a todos los ciclistas. Tras un análisis, se anunció que esta inversión inicial había generado un buen rendimiento de 103,9 millones de euros. Es más, una gran parte de esta cantidad fue a parar a empresas de la región, que habían firmado la friolera de 113 contratos relacionados con la organización del evento.

A lo largo de las tres etapas por el País Vasco (Bilbao, Vitoria-Gasteiz – San Sebastián, Amorebieta-Etxano – Bayona), casi un millón de aficionados acudieron a ver la carrera, de los cuales el 30 % procedía de fuera de la región, lo que supuso un enorme impulso para el turismo.

09 Cómo ver la Gran Salida del Tour de Francia 2026

Remco Evenepoel will be tackling his first Tour with his new team © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

Ya sea por televisión o en la calle, ver el Tour de Francia es una experiencia muy especial.

Si quieres asistir al Gran Salida como espectador, te recomendamos encarecidamente que llegues lo antes posible para evitar quedarte atrapado en algún atasco y poder elegir un buen sitio desde donde verlo bien. No te olvides de llevar un gorro, mucha agua y crema solar.

Si no puedes venir a Barcelona, el Tour de Francia se retransmite por televisión en todo el mundo; consulta la programación local para más detalles.

Puedes seguir el 113.º Tour de Francia y la trayectoria del Red Bull - BORA - hansgrohe a partir del 4 de julio.