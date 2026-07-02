Remco Evenepoel of Red Bull – BORA – hansgrohe rides through Sierra Nevada, Spain, during the Tour de France jersey photoshoot on 24 May 2026.
© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Ciclismo

Todo lo que necesitas saber sobre el Grand Départ del Tour de Francia

Del 4 al 26 de julio vuelve el Tour de Francia. De Barcelona a París, pasando por los Pirineos y los Alpes, es uno de los eventos más emblemáticos del año.
Por Charlie Allenby
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Esta historia es parte de

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

BélgicaBélgica

Tom Pidcock

A talented multi-threat of a cyclist, British rider Tom Pidcock is equally at home on a mountain bike as he is on the road or a cyclo-cross circuit.

United KingdomUnited Kingdom

Red Bull - BORA - hansgrohe

El ambicioso equipo Red Bull - BORA - hansgrohe tiene el doble objetivo de fomentar una era de éxitos en las Grandes Vueltas y desarrollar la próxima generación de superestrellas del ciclismo.

Resumen

  1. 1
    ¿Dónde y cuándo tendrá lugar el Grand Départ de 2026?
  2. 2
    La historia del Grand Départ
  3. 3
    ¿Cómo se elige la sede del Grand Départ?
  4. 4
    ¿Qué va a pasar en la Gran Salida de 2026?
  5. 5
    ¿Qué equipos participarán en el Tour de Francia de 2026?
  6. 6
    ¿Quiénes son los favoritos para el maillot amarillo?
  7. 7
    ¿A qué hora empieza el Tour de Francia?
  8. 8
    ¿Cómo afecta el Grand Départ a la ciudad anfitriona?
  9. 9
    Cómo ver la Gran Salida del Tour de Francia 2026
La cuenta atrás está a punto de terminar. Mientras el Tour de Francia arranca con el Grand Départ en Barcelona, el equipo Red Bull – BORA – hansgrohe se presenta en la línea de salida con grandes ambiciones y una plantilla lista para afrontar el mayor reto del ciclismo. Así comienza la carrera, al tiempo que se pone en marcha la lucha por el maillot amarillo.
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¿Dónde y cuándo tendrá lugar el Grand Départ de 2026?

El Grand Départ del Tour de 2026 tendrá lugar el sábado 4 de julio en Barcelona, España. Es la tercera vez en su historia que el Tour arranca en España, pero la primera que visita Barcelona y toda la región de Cataluña para el Grand Départ. Anteriormente, sus visitas se habían centrado en el País Vasco, la última vez en 2023. Sin embargo, no es la primera vez que Barcelona aparece en el Tour, ya que ha acogido etapas en tres ocasiones distintas (1957, 1965 y 2009).
A lo largo de tres etapas, los ciclistas recorrerán algunos de los lugares más emblemáticos de Cataluña, como el centro de Barcelona, las vistas costeras de Tarragona y una parte de los Pirineos españoles, antes de cruzar la frontera con Francia para completar el resto del recorrido.
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La historia del Grand Départ

Team Red Bull - BORA - hansgrohe in Toulouse during the Tour de France in July 2025.

The Tour takes the riders through narrow city streets

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

El Tour de Francia se celebró por primera vez en 1903. Las dos primeras ediciones partieron de la localidad de Montgeron, en la región de Seine-et-Oise, hoy conocida como Essonne. Después, la salida se trasladó a un lugar a las afueras de París hasta 1914, cuando la Primera Guerra Mundial obligó a cancelarla. Excepto la edición de 1926, que empezó en Évian-les-Bains, todas las ediciones hasta 1950 comenzaron en la región de París.

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Sin embargo, desde 1951, la carrera ha hecho las maletas y ha salido cada año desde una localidad o ciudad diferente, volviendo a la capital francesa solo en dos ocasiones. En 1954, se celebró por primera vez en el extranjero, partiendo de Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. Desde entonces, ha tenido su salida fuera de Francia en 26 ocasiones, y desde 2007 se ha celebrado en el extranjero la mayoría de las veces.
En sus 62 años de salidas en el extranjero, Bélgica, Alemania, el Reino Unido, Suiza, Luxemburgo, Irlanda, Mónaco, Dinamarca, España e Italia han acogido el Grand Départ en una o más ocasiones, y el Reino Unido acogerá el Tour de 2027 por tercera vez el año que viene, antes de que vuelva a Reims, en Francia, en 2028.
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¿Cómo se elige la sede del Grand Départ?

Danny van Poppel cycles between Montpellier and Mont Ventoux during the 2025 Tour de France.

Punishing climbs will be a key feature, as always

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

La organización del Grand Départ, incluso para los estándares de una competición tan emblemática como el Tour de Francia, requiere mucha planificación y preparación. Entre los equipos, los organizadores, los anfitriones, los medios de comunicación y el público, reunirlos a todos en una sola ciudad supone un gran reto logístico.
De vez en cuando, los organizadores eligen un destino basándose en otros eventos importantes. En 1958, por ejemplo, Bruselas también acogía la Exposición Universal y el paso del Tour se consideró un guiño a la Europa que se estaba construyendo en aquel momento.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Grand Départ era un gran evento, pero estaba muy lejos de tener el perfil internacional que tiene hoy en día. Desde entonces, sin embargo, acoger la salida del Tour se ha convertido tanto en un honor como en un acontecimiento político. La carrera ya ha pasado por 55 ciudades diferentes, entre ellas capitales como Londres, Berlín Occidental (en 1987), Dublín, Copenhague y Bruselas.
Además de los países vecinos, hay otras muchas naciones que están deseando acoger el Tour y, al igual que ocurre con la Copa del Mundo de la FIFA o los Juegos Olímpicos, las candidaturas llegan a raudales de los posibles candidatos. Las negociaciones con la Comunidad Autónoma del País Vasco, por ejemplo, empezaron en 2016, y el Tour acabó llegando allí en 2023. Para 2027, se ha elegido Edimburgo, la capital de Escocia.
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¿Qué va a pasar en la Gran Salida de 2026?

Florian Lipowitz from Team Red Bull - BORA - hansgrohe and the rest of the Tour de France peloton pass through cornfields outside Bolougne in 2025.

The Tour de France is a fixture of the summer sporting calendar

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Barcelona, la segunda ciudad de España y capital de Cataluña, acogerá el Grand Départ del Tour de Francia 2026.
El 2 de julio, antes de la salida del 4 de julio, los equipos que participan en el Tour recorrerán las calles de la ciudad en la tradicional presentación de equipos, partiendo del emblemático antiguo hospital modernista de Sant Pau para luego recorrer la Avenida de Gaudí hasta el escenario principal de la presentación de equipos en la Sagrada Familia. También se montará un «fan park» en la ciudad, en el Passeig de Lluís Companys, donde los aficionados podrán seguir la carrera y participar en concursos, trivial, talleres y otras actividades.

El recorrido de las tres primeras etapas

Wout van Aert wins the final stage from Mantes-la-Ville to Paris on the famous Champs-Élysées at the 112th Tour de France 2025.

Wout van Aert celebrates a stage win

© Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Como suele ser habitual, el Tour se mantendrá en los alrededores de la zona del Grand Départ durante las tres primeras etapas.
La primera es una contrarreloj por equipos de 19,6 km por el centro de Barcelona. Partiendo del Fòrum, los ocho ciclistas tendrán que rodar en formación mientras sortean las curvas de 90° del sistema de calles en cuadrícula del centro de la ciudad, pasando por la recién terminada Sagrada Família. El recorrido tampoco es un paseo para una contrarreloj, y cuenta con dos trampas al final —la Côte de Montjuïc (1,1 km al 5,1 %) y una llegada en alto en la Côte du Stade Olympique— que podrían generar diferencias de tiempo notables en la primera etapa.
Los 10 mejores circuitos urbanos / Montjuich Park / Red Bull

GP de Montjuich (España)

© Getty Images

En la segunda etapa, el pelotón se dirigirá 100 km al sur por la costa para tomar la salida en la histórica ciudad de Tarragona. Desde allí, volverán bordeando el Mediterráneo en dirección a Barcelona en un recorrido de 168,5 km, donde les espera un circuito urbano con tres ascensos a la Côte du Château du Montjuïc.
La última jornada en Cataluña empieza a 30 km al noreste de Barcelona, en Granollers. Es la primera etapa de montaña del Tour de Francia de 2026 y se adentra en el corazón de los Pirineos españoles, con el Col de Toses (9,3 km al 6,5 %) y el Col du Calvaire (11,4 km al 4,1 %) al cruzar la frontera con Francia, antes de una llegada corta y empinada en Les Angles (1,7 km al 6,5 %).
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¿Qué equipos participarán en el Tour de Francia de 2026?

Red Bull - BORA - hansgrohe on the Champs Elysees at the end of the Tour de France 2025.

At the other end of the tour, Paris

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

En el Tour de Francia de 2026 competirán 23 equipos y 184 ciclistas. Hay dos tipos de equipos que pueden participar en el Tour: los equipos WorldTour, que equivalen a la primera división, y los ProTeams, que corresponden a la segunda división. Este año participan 18 equipos WorldTour y cinco ProTeams.
Estos son los 23 equipos que saldrán de Barcelona el 4 de julio:

World Teams

Pro Teams

Red Bull - BORA - hansgrohe

Caja Rural-Seguros RGA

Alpecin–Premier Tech

Cofidis

Bahrain-Victorious

Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

Decathlon CMA CGM Team

TotalEnergies

EF Education-Easy Post

Tudor Pro Cycling Team

Groupama-FDJ United

Netcompany INEOS

Lidl-Trek

Lotto Intermarché

Movistar Team

NSN Cycling

Soudal Quick-Step

Team Jayco AlUla

Team Picnic PostNL

Team Visma | Lease a Bike

UAE Team Emirates-XRG

Uno-X Mobility

XDS Astana Team

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¿Quiénes son los favoritos para el maillot amarillo?

Remco Evenepoel and Florian Lipowitz of Red Bull – BORA – hansgrohe power through Sierra Nevada, Spain, in the 2026 Tour de France jersey photoshoot.

Remco Evenepoel and Florian Lipowitz are ready to lead the team

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Tadej Pogačar, que ya ha ganado el Tour cuatro veces, obviamente estará en la lucha por el maillot amarillo. Jonas Vingegaard, del equipo Visma | Lease a Bike y dos veces ganador, debería volver a ser su principal rival. El prodigio francés Paul Seixas, del Decathlon CMA CGM, aún no ha demostrado su valía en una carrera de tres semanas, pero tiene a toda Francia ilusionada ante la posibilidad de conseguir el primer ganador local desde Bernard Hinault en 1985.
El equipo Red Bull - BORA - hansgrohe y sus líderes, Remco Evenepoel y Florian Lipowitz, estarán a la caza del maillot amarillo. Ambos han quedado terceros en los últimos años (Evenepoel, 2024; Lipowitz, 2025) y se han llevado el maillot blanco al mejor joven en el proceso. Un ataque por dos frentes en la clasificación general podría darles ventaja cuando la carrera se adentre en las montañas.
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¿A qué hora empieza el Tour de Francia?

In May 2026, Florian Lipowitz of Red Bull – BORA – hansgrohe pushes hard during the Tour de France jersey photoshoot on the winding roads of Sierra Nevada, Spain

Florian Lipowitz secured the white jersey in 2025

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

La primera etapa del Tour de Francia 2026 comenzará a las 17:05 CEST (16:05 UTC) del 4 de julio.
Antes de eso, habrá un montón de actividades, sobre todo en el Fan Park de Barcelona, que estará abierto de 10:00 a 18:00 en el Passeig Lluís Companys. La zona de salida estará en el Fòrum, mientras que la meta será en el Estadio Olímpico.
Si tienes pensado hacer el viaje para ver el Grand Départ en persona, te recomendamos que llegues con varios días de antelación para no perderte nada, sobre todo si no quieres perderte el desfile de presentación de los equipos el 2 de julio. Además, te esperan un montón de celebraciones en la ciudad en los días previos a la salida.
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¿Cómo afecta el Grand Départ a la ciudad anfitriona?

Wout van Aert coming up the mythical Mont Ventoux on stage 16 from Montpellier to Mont Ventoux, a stage over 172km at the 112th Tour de France on July 22, 2025.

Crowds flock to watch the Tour de France

© Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

El Tour de Francia es un evento mundial y una de las competiciones deportivas más vistas del mundo (si sumas los espectadores de cada etapa). Así que la ciudad que acoge el Gran Salida se beneficia inevitablemente de toda esta atención.
En 2023, el Tour partió de Bilbao y las autoridades vascas invirtieron unos 12 millones de euros para preparar la capital de Vizcaya para recibir a todos los ciclistas. Tras un análisis, se anunció que esta inversión inicial había generado un buen rendimiento de 103,9 millones de euros. Es más, una gran parte de esta cantidad fue a parar a empresas de la región, que habían firmado la friolera de 113 contratos relacionados con la organización del evento.
A lo largo de las tres etapas por el País Vasco (Bilbao, Vitoria-Gasteiz – San Sebastián, Amorebieta-Etxano – Bayona), casi un millón de aficionados acudieron a ver la carrera, de los cuales el 30 % procedía de fuera de la región, lo que supuso un enorme impulso para el turismo.
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Cómo ver la Gran Salida del Tour de Francia 2026

Remco Evenepoel of the Red Bull – BORA – hansgrohe team, photographed during the 112th Liège - Bastogne - Liège race in Liège, Belgium on April 26, 2026.

Remco Evenepoel will be tackling his first Tour with his new team

© Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

Ya sea por televisión o en la calle, ver el Tour de Francia es una experiencia muy especial.
Si quieres asistir al Gran Salida como espectador, te recomendamos encarecidamente que llegues lo antes posible para evitar quedarte atrapado en algún atasco y poder elegir un buen sitio desde donde verlo bien. No te olvides de llevar un gorro, mucha agua y crema solar.
Si no puedes venir a Barcelona, el Tour de Francia se retransmite por televisión en todo el mundo; consulta la programación local para más detalles.
Puedes seguir el 113.º Tour de Francia y la trayectoria del Red Bull - BORA - hansgrohe a partir del 4 de julio.

Esta historia es parte de

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

BélgicaBélgica

Tom Pidcock

A talented multi-threat of a cyclist, British rider Tom Pidcock is equally at home on a mountain bike as he is on the road or a cyclo-cross circuit.

United KingdomUnited Kingdom

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El ambicioso equipo Red Bull - BORA - hansgrohe tiene el doble objetivo de fomentar una era de éxitos en las Grandes Vueltas y desarrollar la próxima generación de superestrellas del ciclismo.

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