La próxima serie de Nitro Rallycross está preparada para iniciar el siguiente capítulo de la ya muy variada (por no decir espectacular) carrera de Travis Pastrana . Mientras nos abría las puertas de su casa, también conocida como Pastranaland, aprovechamos la oportunidad para tratar de descubrir lo que conlleva la creación de una leyenda del off-road .

Travis te da la bienvenida a Pastranaland © Monte Isom/Red Bull Content Pool

Hace poco dejaste que las cámaras se pasearan por Pastranaland, que es todo un patio trasero. ¿De dónde surge la inspiración?

Gracias. Ese era el objetivo, conseguir algo único. Guy Cooper tenía un kart en Cooperland cuando yo era niño y me da la impresión que, desde entonces, nunca crecí.

Parece que es un sitio en constante evolución. ¿Qué es lo próximo que vas a crear?

En realidad no hay tanto terreno. Siempre está cambiando con lo que necesitamos y construimos. Ayuda que mi padre se dedique a la construcción. De hecho, ¡solo somos un grupo de paletos en el patio trasero!

Tienes un currículum bastante extenso. ¿Cómo te defines a ti mismo?

Sin duda ha sido variado. El motocross era lo que quería, pero mi padre y mis tíos era unos apasionados de los coches. Uno de ellos se dedicaba a las carreras de aceleración, así que siempre teníamos cosas como los bobcats para ir a toda pastilla, así era yo desde los tres años. Por lo tanto, cogíamos una pala y cavábamos saltos o conducíamos karts por la tienda. ¡Quería probarlo todo!

Las motos fueron el primer amor de Travis © Monte Isom/Red Bull Content Pool

Mucha gente se define por una sola cosa, pero tú has sido capaz de destacar en varios frentes. ¿Cómo y por qué te has dedicado a tantas cosas diferentes?

Mi tío fue quarterback de los Denver Broncos en 1969 y 1970, pero se lesionó y volvió a trabajar en la construcción y a ser entrenador de lacrosse y fútbol americano en la universidad local, donde todavía trabaja. Papá decía que era el mejor atleta de nuestra ciudad y de nuestro estado, y que no hizo lo suficiente para convertir esa afición en una carrera; así que cada día que hagas algo, asegúrate de que lo amas. Si no es así, no merecen la pena las lesiones.

Llegar con esa mentalidad fue increíble, ya que nunca hice nada por el dinero, lo hice porque me gustaba. Al principio, no teníamos mucho, mis tíos contribuían a pagar la gasolina y el concesionario local nos regalaba una moto. Mis padres vendieron el barco, la Harley e hipotecaron la casa un par de veces, así que soy consciente de que el dinero era un gran problema.

¿Por qué te gustaría ser recordado al final de su carrera?

Solo espero ser el tipo que la gente piensa que dio todo lo que tenía y que siempre aportó. Él trajo diversión y yo me siento como el mejor piloto gentleman; vale, quizás estoy luchando por eso con Ken Block. Demostramos que podemos mezclar y vencer a los mejores del mundo en un buen día. Pero no somos Sébastien Loeb o uno de los chicos de la Fórmula 1 . Pero es divertido y somos lo suficientemente buenos como para vivir nuestra vida exactamente como queremos y encontrar formas de evitar la norma.

Tu última aventura es el Nitro Rallycross. ¿En qué consiste?

Estábamos todos listos para empezar y entonces llegó la Covid, así que se fue todo al traste. Pero es bueno que hayamos tenido más tiempo para llegar a acuerdos con más circuitos. Habrá cinco circuitos en el primer año -pistas especialmente construidas a propósito- y los construiré yo mismo o ayudaré a los chicos.

El objetivo es que sea emocionante no solo para los aficionados, sino también para los pilotos. Tiene que haber opciones para que diferentes coches y fabricantes tengan la oportunidad de hacerlo bien en un circuito y en otro. Así que lo mezclaremos. Los pilotos están muy emocionados y creo que se asustarán cuando lleguen allí.

La mejor época de las carreras son los dos primeros años, cuando todavía estás aprendiendo qué funciona mejor. Nuestro objetivo es seguir mezclando y, cuando los pilotos piensen que lo han resuelto, lo cambiaremos.

La lista de acrobacias que has realizado es impresionante: desde saltos a través del Gran Cañón hasta el río Támesis. ¿Cuál es la idea que hay detrás de una acrobacia?

Se trata menos de las acrobacias y más de la competición, aunque sea con uno mismo. Me encanta cuando alguien dice que no se puede hacer, entonces me encanta averiguar cómo se puede hacer. Por ejemplo, el Backflip Superman: la gente decía que no era posible por la gravedad, así que soldamos soportes en las palancas del embrague para que los brazos golpearan esas palancas y te tiraran hacia abajo. Fue un truco muy chulo, así que hay muchas cosas así que hacen que las acrobacias parezcan fáciles hoy en día.

Cuando pienso en tu carrera, lo primero que me viene a la cabeza son los X Games.

Sí, conseguí la primera medalla de oro allí cuando tenía 15 años y luego fui a por lo siguiente. Ahora son las carreras de lanchas y eso es increíble. La mayoría de los mejores equipos son de Europa, pero este año no pudieron venir a Estados Unidos por la pandemia, así que he tenido la suerte de tener más tiempo para adquirir un poco más de experiencia antes de que vengan los grandes.

Si tuvieras que elegir entre dos y cuatro ruedas, ¿cuál sería?

Lo bueno de las dos ruedas es que no puedes llevar un coche, pero sí una moto. Puedes comprar una moto en cualquier tienda y ser competitivo, pero no puedes hacer lo mismo en las carreras de coches.

Tu mujer es una campeona de los X Games por derecho propio. ¿Eso hace que tu hogar sea competitivo?

Muy competitivo. No coincidimos en nuestros deportes, gracias a Dios. Somos competitivos en todo lo que hacemos. Lyn-Z [Adams Hawkins] estaba pensando en participar en las Olimpiadas porque el skate iba a ser admitido como deporte olímpico, así que ganó el Campeonato del Mundo en 2019, por lo que me sentí muy orgulloso de ella. Pero le gusta ser madre y, aún en el podio, estaba triste porque había estado dos semanas sin los niños. ¡Me alegro de que alguien de la familia haya crecido! Hace un gran trabajo con todo.

¿Así que hasta un juego de mesa es competitivo en tu casa?

Sí, no soy tan bueno. Lyn-Z es increíble en las cartas y los juegos de mesa y eso me frustra. Hemos descubierto las cosas en las que no podemos ganar, así que las evitamos. A ella le encantan las tablas. Todo lo que sea wakeboarding, surf, snowboading. Yo no puedo hacer este tipo de deporte, en absoluto. Lo intenté con una tabla de snowboard y me di una buena. Yo esquío y ella hace snowboard.

Travis en su elemento en la Crandon World Cup © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

¿Y los niños? ¿Siguen los pasos de papá y mamá?

A mi hija de siete años le gusta mucho conducir y a mi hijo de seis le gustan más las motos. Ambos patinan un poco. Ahora los dos son pilotos. Nuestra hija mayor, cuando todo se pone mal, empieza a reírse, pero nunca se hace daño y eso que se va por los suelos todos los días. El más pequeño tiene un poco más de talento, quizás escucha, presta atención y trabaja mucho. Rara vez se estrella pero, cuando lo hace, se lesiona.

Como padre, ¿ha disminuido el riesgo que estás dispuesto a asumir?

No, al fin y al cabo quiero que los niños vean a sus padres, que vean lo mucho que trabajan y que hacen algo que les encanta. Muchos amigos se van a trabajar antes de que sus hijos se levanten y llegan a casa cuando ya es de noche. Algo que yo tengo la suerte de no tener que hacer. Me voy mucho pero, cuando estoy en casa, estoy con los niños. Me gusta mostrarles la pasión y trabajar en cosas. Espero que eso sea algo que asimilen; que hagan cualquier cosa, pero que trabajen en ello.

¿Qué otros consejos les das?