Que hacer ejercicio sea muy beneficioso para la salud no evita que, a veces, se nos haga cuesta arriba encontrar el momento para ello. Da igual que te digan que estarás de mejor humor, que aliviarás tu estrés, que tendrás más energía, que dormirás mejor o que tendrás menos riesgo de enfermedades cardiovasculares: cuando no apetece, cuesta mucho más. Por eso te damos aquí 7 trucos, recopilados después de años escuchando a gente de todo tipo, para que no se te haga tan cuesta arriba.

1. Hazlo rutina

Vale, no es una receta mágica, pero funciona. Si tienes el hábito de entrenar en el día a día será más difícil que lo abandones. Pero… ¿cómo crear hábitos? Los investigadores del MIT descubrieron que hay un “bucle del hábito”, según el cual todos los hábitos consisten de un gatillo, una rutina y una recompensa. El gatillo, la palanca, el interruptor, es aquello que desencadena la rutina. Por ejemplo, si entrenas todas las mañanas al levantarte, el gatillo sería el despertador sonando. La rutina, el hábito o la acción que quieres reforzar, sería, en este caso, ponerte la ropa de deporte nada más levantarte. Esa acción mecánica impide que te vuelvas a ir a la cama porque, ya que te has vestido, no te cuesta nada ir a entrenar. La recompensa llega después de la rutina. Puede ser intangible (las endorfinas de después del ejercicio) o tangible (un batido de proteínas, comprarte unos calcetines después de una semana sin fallar ningún día…). Puede que no encuentres el gatillo y la recompensa adecuados al principio, pero se trata de practicar.

2. Empieza poco a poco

¿Sabes qué? Sólo necesitas 30 minutos al día . Un estudio del Departamento de Salud de Estados Unidos recomienda un mínimo de 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana. Hablamos de unos 20 minutos al día, y también recomiendan hacer ejercicio de fuerza unas dos veces por semana. No necesitas más que media hora. Y, si no sabes por dónde empezar, puedes salir a caminar a un ritmo vivo por las noches media horita. Es más que suficiente para comenzar a coger hábito.

No hacen falta muchas horas para estar en forma; solo un poco de disciplina © Jaime de Diego / Red Bull

3. Hábitos en bloque

Hay un libro muy famoso, “Hábitos Atómicos”, de James Clear, que comenta que unir hábitos hace que sea más fácil cumplirlos. Si un hábito desencadena otro hábito, es más fácil que te obligues a cumplirlos, ya que uno de los dos no te dará pereza. Por ejemplo: escuchar ese podcast todas las mañanas mientras entrenas o volver del trabajo caminando en vez de en autobús por las tardes mientras llamas a tus padres. Recompensar áreas del cerebro diferentes (la de aprendizaje, la social y la del ejercicio físico) se complementan.

4. Entrena en la oficina

No me refiero a que te lleves un gimnasio portátil. Puedes dedicar parte de la hora de la comida a dar un paseo (o ir a correr o al gimnasio), hacer las llamadas caminando, intentar evitar el ascensor siempre que puedas o, simplemente, tener reuniones “one on one” dando una vuelta a la manzana. Si vas a por agua o al baño, elige el que más alejado esté de tu sitio. Estira las piernas siempre que puedas. Camina cuando sea posible y, al acabar la jornada, te sentirás más vivo.

¿Suena el teléfono? Mejor responder mientras camina © Oscar Plaza

5. Haz lo que te gusta

Muy importante. Busca hábitos y ejercicios que te molen. Si no te gusta ir a la pista o correr en la cinta, no lo hagas. Hay decenas de deportes que te pueden cuadrar: montar en bici, el yoga, salir a la montaña, patinar… todos ellos aumentan tu frecuencia cardiaca y pueden suponer un reto significativo. No los descartes.

6. Que la tele no te atonte

¿Por qué no combinar la cinta de correr o la bicicleta estática con la tele? Te será más fácil completar entrenamientos de 30’ (o incluso una hora) mientras ves el último episodio de tu serie favorita en un iPad o en tu móvil.

Si quedas con colegas para hacer deporte es más fácil que no abandones © Andreas Langreiter/Wings for Life World Run

7. Hazlo en grupo

Nadie te obliga a hacer deporte solo. De hecho, si tienes un colega de entrenamientos es más difícil que te saltes una carrera. También puedes unirte a clases colectivas de spinning, zumba o fitboxing. Entrenar en grupo ayuda a que te esfuerces un poco más (y aparte conoces gente con tus mismos intereses). Si vas al gimnasio, échale un vistazo al horario de clases dirigidas y seguro que no te faltan ideas para mejorar.