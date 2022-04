TUNIC es algo más que un clon de Zelda

TUNIC se presentó al mundo por primera vez en el E3 de 2017. El título, que se desarrolló previamente bajo el nombre de Secret Adventure, encontró inmediatamente muchos fans. Según su desarrollador, Andrew Shouldice, el juego se inspira en un "juego clásico en el que se buscan triángulos". Esto, por supuesto, se refiere a The Legend of Zelda. Y la jugabilidad, que se mostró en trailers posteriores, también solidificó rápidamente la imagen de la comunidad de fans: Aquí podemos esperar un juego tipo Zelda en el estilo clásico.

Ahora TUNIC ha salido a la venta y una cosa está clara: el juego hace mucho más que limitarse a copiar The Legend of Zelda. Es más bien una declaración de amor a las aventuras de acción de antaño y a los jugadores que las exploraron.

Uno de esos jugadores es el speedrunner de Red Bull GrandPOOBear. La serie The Legend of Zelda es su favorita de todas las franquicias de juegos.

La jugabilidad de TUNIC recuerda más a los juegos Souls de From Software. Tu héroe tiene una barra de resistencia que no se usa para los ataques, pero que disminuye cuando usas tus movimientos evasivos. La resistencia usada se regenera por sí sola, pero si la barra está completamente vacía serás vulnerable durante un tiempo.

Las similitudes no terminan ahí. Encontrarás estatuas de zorros repartidas por el juego donde podrás recuperarte. Si lo haces, tus puntos de vida y pociones de curación se repondrán. Sin embargo, todos los enemigos derrotados anteriormente también reaparecerán en el mundo del juego. Si te noquean en una pelea contra uno de estos villanos, comienzas en la estatua donde descansaste por última vez.

En la batalla, puedes apuntar a los enemigos como en Ocarina of Time

Y, sin embargo, TUNIC consigue que nunca te sientas perdido. El mundo está inteligentemente diseñado y tu curiosidad te llevará a menudo en la dirección correcta. Fuera de los caminos, también encontrarás otros artículos o páginas de instrucciones de juego. Estos no solo sirven como tutorial, sino que también tienen importantes pistas para ti a medida que avanzas en el juego.

