Turtles: Shredder's Revenge ofrece cooperativo, pixel art y Wu-Tang Clan

Pero incluso en los tiempos actuales, los cuatro hermanos tortuga no están muertos. Siguen produciéndose nuevas series y nuevos productos que garantizan que la generación actual pueda disfrutar también de Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel.

DotEmu ha lanzado Teenage Mutang Ninja Turtles: Shredder's Revenge, desarrollado por Tribute Game. Lo que a primera vista parece una secuela directa del éxito de Super Nintendo y de las recreativas Turtles in Time es mucho más. Pocas veces se experimenta un juego tan lleno de nostalgia y comprensión de lo que significa canalizar el sentimiento de toda una época. Ya sea por la jugabilidad, el aspecto o la música.

Beat ‘em Up

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge es algo más que un homenaje a los juegos de antaño. Es una completa declaración de amor a todo lo que conformaba la franquicia, y al género beat 'em up de los 90. No parece un título que adapte ese estilo. Más bien podría pensarse que se trata de un proyecto de la época de los juegos arcade y los brawlers de Super Nintendo, que ahora -tras un cambio de imagen- se lanza en plataformas modernas.

