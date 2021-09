El piloto sudafricano fue uno de los más fervientes detractores del monoplaza, al que no dudó en calificar de "basura" cuando dejó el equipo en 1977. “Simplemente no creía en ello, no creía en la teoría, y las pruebas que hicimos fueron erróneas", dijo el campeón del mundo de 1979 a Motorsport Magazine. “Se suponía que se mejoraba la capacidad de frenado. De hecho, era verdad cuando se frenaba en línea recta, pero en cuanto se giraba, las pequeños neumáticos patinaban y había que soltar el pedal, así que no había ninguna ventaja. Y el coche siempre se rompía”.