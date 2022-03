Greg Minnaar aún no se ha despedido de las carreras de élite

La pandemia ha hecho que en las dos últimas temporadas de la Copa del Mundo las carreras en Fort William en Escocia y Mont-Sainte-Anne en Canadá no hayan aparecido en el calendario de la Copa del Mundo, por lo que es bueno tener a estos veteranos de vuelta en el calendario. Mont-Sainte-Anne y Fort William han estado casi siempre presentes como eventos de la Copa del Mundo desde 1991 y 2002, respectivamente, y los campos de hoy son prácticamente los mismos que entonces. Solo se ha producido una modernización mínima, por lo que no es de extrañar que los corredores de downhill los vean esencialmente como los clásicos de la escena de la Copa del Mundo y los que quieren como victorias en sus currículos de carreras.

ganó el título general de la Copa del Mundo en su primera temporada en élite el año pasado, pero probablemente no fue exactamente como lo soñó a principios de 2021. Un logro notable dado que la primera parte de la temporada de Höll estuvo plagada de resbalones en momentos críticos en los que parecía segura de ganar.

, ¿no? No hay una atleta de downhill femenina que ataque una pista con más fuerza que ella. Ahora que su pequeña hija Arna tiene ocho meses, naturalmente, surge la pregunta de si veremos a Atherton volver a competir en la Copa del Mundo esta temporada. Quiere volver -de eso no hay duda- con una gran motivación suya que es volver a un podio mundialista como madre.

Atherton no ha corrido en finales de Copa del Mundo desde Vallnord en 2019

Las indicaciones de la propia Atherton sobre las carreras son positivas. Hay un plan para competir en algunas rondas nacionales de downhill de British Cycling y, a partir de ahí, se trata de dar un paso a la vez con respecto a una aparición en la Copa del Mundo. Su fuerza y ​​estado físico deben ser los adecuados para que sea competitiva, aunque no hay duda de que su talento y experiencia se manifestarán si compite.

Las carreras femeninas también están más reñidas que nunca. Además de las mujeres mencionadas anteriormente, Nina Hoffmann y Marine Cabirou también han logrado victorias en la Copa del Mundo en los últimos años. Podría decirse que simplemente no sabes quién va a ganar cuando se trata de las mujeres en el día de la carrera.

Cada año nos preguntamos si este es el último año de Greg Minnaar en el circuito de la Copa del Mundo, y cada año demuestra que todavía es competitivo en la cima del campo masculino ganando carreras importantes. La victoria en el Campeonato Mundial en Val di Sole en 2021 fue su cuarto título mundial. Minnaar, de 40 años, no ganó la Copa del Mundo el año pasado, pero es increíble que continuamente eclipsa a los atletas 10 o 15 años más jóvenes que él cuando compite en la Copa del Mundo.

