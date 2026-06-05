Futbolistas profesionales afrontan retos aparentemente imposibles

Jürgen Klopp cree que los mejores jugadores nunca pierden la alegría que les hizo enamorarse del fútbol. Un nuevo vídeo de desafío pone a prueba esa teoría cuando varias estrellas se enfrentan a una serie de espectaculares retos de habilidad antes de que el Jefe de Fútbol Global de Red Bull revele quién le impresionó más.

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El Ultimate Soccer Challenge se diseñó especialmente para poner a prueba las habilidades de algunos de los mejores futbolistas del mundo, como el capitán húngaro Dominik Szoboszlai, el astro colombiano Richard Ríos y las superestrellas brasileñas Neymar Jr y Endrick .

Jürgen Klopp quedó impresionado por todos los futbolistas © Jörg Mitter / Red Bull Content Pool

Un primer toque de prueba

En São Paulo, Brasil, se puso a prueba la habilidad de Neymar Jr para controlar un balón. De pie sobre una diminuta plataforma suspendida a 15 metros del suelo, el ex delantero del Barcelona y del PSG tuvo que atrapar y devolver balones entre plataformas a distintas alturas.

Neymar Jr muestra su asombroso control © Jörg Mitter / Red Bull Content Pool

Demostrando equilibrio y un primer toque perfecto, tuvo que controlar el balón antes de golpearlo en una mini portería situada a 20 metros de altura.

Mira cómo les fue a los talentosos futbolistas en el Ultimate Football Challenge en el siguiente vídeo:

El movimiento es la clave

En Bilbao (España), Endrick, delantero del Lyon, y Ríos, centrocampista del Benfica , navegaron por una serie de cintas de correr gigantes hechas a medida que se desplazaban a distintas velocidades y en distintas direcciones.

El as brasileño Endrick muestra una técnica perfecta en la cinta de correr © Jörg Mitter / Red Bull Content Pool

El dúo tuvo que adaptarse a entornos cambiantes mientras sorteaban conos, golpeaban objetivos móviles e incluso ejecutaban pases milimétricamente perfectos sobre un enorme muro de tres metros.

Pases de precisión

Szoboszlai regresó a la ciudad austriaca donde comenzó su andadura futbolística de joven en el RB Salzburgo para enfrentarse a una intimidante estructura de nueve metros con 94 zonas de tiro iluminadas.

El centrocampista del Liverpool tuvo que recurrir a pases precisos y reacciones rápidas para acertar en las dianas antes de enfrentarse a una tanda de penaltis con un toque especial.

Dominik Szoboszlai intenta dar en una diana diminuta © Jörg Mitter / Red Bull Content Pool

Impresionando a Klopp

A pesar de que sólo disponían de 100 balones para completar todas las tareas, los profesionales demostraron por qué son algunos de los futbolistas con más talento del planeta al completar los retos con seis balones de sobra.

"Todos estuvieron impresionantes", dijo Klopp. "Hoy en día, es un gran reto para los jugadores mantener vivo al niño que llevan dentro. Por eso empezamos a jugar, por eso nos gusta tanto el juego, pero cuando llegas al fútbol profesional, a veces la gente tiende a olvidar que en realidad es un juego, y si juegas a un juego sin diversión, sin disfrutarlo, entonces parece completamente diferente. Pero aquí puedes ver que aún lo tienen, que aún lo disfrutan".