La idea de Red Bull Basement que ayuda a personas con discapacidad visual
Procedamos en orden cronológico y empecemos con Red Bull Basement. ¿Por qué decidisteis Arjun y tú presentaros a la edición de 2024?
Queríamos buscar formas de hacer avanzar a Argus y nos pareció una buena oportunidad para hacerlo. En parte por la exposición, pero también porque había grandes narradores y profesionales del marketing implicados de los que podíamos aprender. También sabíamos que Red Bull Basement tenía socios corporativos increíbles, como Microsoft y AMD, y aprendimos mucho, tanto desde una perspectiva técnica como narrativa.
Fuisteis nombrados ganadores nacionales y llegasteis a la final mundial. ¿Cómo fue la experiencia en Tokio?
Aprendimos mucho. Los talleres fueron muy útiles. Hubo un taller en el que tuvimos que construir un lienzo empresarial, que también utilizamos en las competiciones posteriores. Y pudimos continuar con las habilidades que aprendimos allí. Definitivamente me convertí en mejor oradora, mejor narradora y mejor pensadora en términos de mercados y personas. Fue muy instructivo hablar con gente que sabe más.
Poco después participaste en la Microsoft Imagine Cup. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
El Red Bull Basement fue un gran facilitador para nosotros en este sentido. En parte porque conocimos a mucha gente de Microsoft for Startups, que nos animaron mucho. Fue un buen punto de partida: 'Nos conocimos en Tokio y deberíais presentaros a la Imagine Cup'.
Además del premio global, ¿cuáles fueron los aspectos positivos de participar en la Microsoft Imagine Cup?
La experiencia fue fenomenal. Recibimos asesoramiento técnico y narrativo y desarrollamos hardware durante el concurso. Nuestros socios y mentores nos ayudaron mucho. Tuvimos un par de conversaciones con directivos de AMD que, por ejemplo, nos pusieron en contacto con algunos de sus especialistas en cámaras, que nos dieron sugerencias sobre métodos que queríamos incorporar a Argus.
¿En qué más habéis estado trabajando últimamente con Argus?
Simplemente hemos estado iterando sobre el hardware, asegurándonos de que sea cada vez más fiable, aumentando el conjunto de funciones con la háptica y un montón de otras funciones que van más allá de la entrada/salida de voz y ayudan a garantizar una experiencia más inmersiva y coherente. Una gran característica que hemos incorporado recientemente son los sensores: uno apuntando directamente hacia delante para cosas como paredes y otro apuntando 45 grados hacia abajo para salientes y caídas. De este modo, Argus vigila constantemente el entorno en busca de obstáculos.
Parte del premio por ganar la Imagine Cup de Microsoft eran 100.000 dólares. ¿Qué harás con ellos?
Este premio abre muchas vías. Nuestro mayor reto fue que Argus sólo se ha puesto en marcha hasta ahora, por lo que sólo pudimos crear cinco dispositivos en total, lo que limitó un poco nuestra capacidad de realizar pruebas beta. Creo que a partir de ahora podremos producir Argus a mayor escala. Nuestro objetivo más concreto a corto plazo es tener 500 usuarios beta, lo que nos ayudará a recopilar mucha información y a comprender cómo podemos incorporar nuevas funciones que faciliten su uso en la vida cotidiana. Luego, una vez que tengamos un producto final que nos parezca una buena iteración para sacar al mercado para un consumo más amplio, exploraremos distintos canales de distribución.
Has dedicado tiempo y energía a participar en concursos a pesar de las exigencias de un estudiante universitario. Para otras personas que tengan ideas innovadoras pero duden en buscar oportunidades porque están muy ocupadas, ¿cuál es tu consejo?
Les diría que nunca se sabe a menos que se intente, como dice un adagio conocido, pero si recuerdas todo el proceso, todo lo que hizo falta fue una solicitud al Red Bull Basement y de repente ocurrieron todas estas cosas. No nos dimos cuenta de que todo esto se acumularía hasta ganar los 100.000 dólares, descubrir todas estas conexiones, conocer a toda esta gente por el camino. Nunca sabes lo que la bola de nieve va a dejar caer y casi siempre hay formas de encontrar el tiempo si la idea es realmente importante para ti.
Hablando de tiempo, el dispositivo Argus incorpora funciones de inteligencia artificial, pero ¿te parece que también utilizas la inteligencia artificial en el trabajo?
Sí, definitivamente nos ayuda con nuestros flujos de trabajo. Antes pasábamos horas haciendo trabajo pesado y ahora podemos delegarlo. Es muy agradable, como tener un becario.
¿Hay algo más que quieras destacar?
Estas experiencias y la gestión de mi tiempo han sido para mí una gran lección de introspección para comprender lo que realmente me importa. Y creo que una gran lección fue construir con la empatía en el centro. Además, el viaje del fundador me hizo creer aún más que la accesibilidad debe tratarse como un derecho humano y no como una característica. Es un concepto que queríamos transmitir y creo que resonó bien.