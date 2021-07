En 2012, cuando tenía 16 años, el B-Boy Leony tomó parte en una batalla muy especial que dio lugar al documental titulado Red Bull Under My Wing.

En realidad el Red Bull Under My Wing había nacido en 2005 cuando el B-Boy Pelézinho montó el espectáculo en su ciudad, São José do Rio Preto. La urbe donde había descubierto el breaking dos décadas antes. Ese año se convirtió en el primer B-Boy brasileño en tomar parte en el Red Bull BC One . A partir de entonces decidió ayudar a los B-Boys de su país para que siguieran sus pasos.

En el Red Bull Under My Wing, Pelézinho invitó a 16 breakers de la nueva generación brasileña para que no solo conocieran las raíces del hip-hop y del breaking, sino que además les dio la posibilidad de competir por un puesto en el Red Bull BC One.

Pelézinho guió los pasos de 16 breakers brasileños © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Fue la primera batalla de Leony pero no la última. Acabó segundo en Under My Wing y su gran actuación a lo largo de todo el fin de semana hizo que, con el tiempo, la gente solo se acuerde de él.

“Para mí fue una gran oportunidad. Era muy joven y fue la primera vez que salí de Belém, mi ciudad natal. En aquella época Pelézinho y Neguin ya eran famosos, los miembros de mi crew eran conocidos en Brasil y en el extranjero. Después de Under My Wing y mi primera batalla, me di cuenta de que, si me concentraba, igual podría llegar a ser famoso yo también. Me abrió la mente. Aquello cambió mi vida”, dice Leony.

En Brasil, incluso los B-Boys más famosos que tenían multitud de fans, se fijaban en Leony en busca de inspiración. B-Boy Pelézinho

El documental titulado Red Bull Under My Wing se tradujo al inglés y la escena brasileña se hizo famosa en todo el orbe. “Mucha gente vio el documental, así descubrieron el breaking brasileño, vieron lo que éramos capaces de hacer. La gente empezó a hablar de Leony. Recuerdo que viajé por todo el mundo con el Red Bull BC One All Stars y cada vez que mencionaba el nombre de Leony decían: ‘Ese tipo es realmente diferente’. En Brasil, incluso los B-Boys más famosos que tenían multitud de fans, se fijaban en Leony en busca de inspiración”, explica Pelézinho.

Under My Wing dio a Leony la confianza que necesitaba. A partir de entonces empezó a trabajar en el estudio, se volcó en el breaking y ganó muchas batallas por todo Brasil, incluyendo el Red Bull BC One Cypher Brasil en 2013. Pero la victoria de la que más orgulloso se siente fue la de Japón en 2016. “Tengo grandes momentos en el breaking pero el mejor fue cuando gané el Last Chance Cypher en Japón, fue el mejor momento de mi vida. Me abrió las puertas del mundo”, dice.

Leony durante el Red Bull BC One Cypher Brasil 2016 © Felipe Gabriel/Red Bull Content Pool

“Después de Japón, cuando regresé a Brasil, todo el mundo me conocía. ¡Fue una locura! En mi ciudad la gente se acercaba y decía: ‘Leony, eres el campeón del mundo’. Gente de todo el globo sabía quién era yo”.

Leony ganó el Last Chance Cypher dos años seguidos © Dean Treml / Red Bull Content Pool Cuando gané el Last Chance Cyper en Japón, fue el mejor momento de mi vida. Leony

Tras ganar en Japón le llovieron las invitaciones. En 2017 logró otro título después de triunfar en el Last Chance Cypher de Ámsterdam. Luego tomó parte en la Final Mundial del Red Bull BC One 2018 que se disputó en Zúrich, Suiza.

Leony antes de la Final Mundial del Red Bull BC One 2018 en Zúrich © Little Shao / Red Bull Content Pool

Ahora, en 2021, Leony está más dispuesto que nunca a llevar al límite su habilidad en el breaking, no solo por él, sino sobre todo para poder así proporcionar una mejor vida a su hijo. “Estoy concentrado para alcanzar la victoria en las mayores batallas de mi país y del extranjero. Además, quiero ganar dinero para mi hijo, que tiene un año y tres meses. Quiero darle una buena vida. Soy muy afortunado porque hasta ahora el breaking me ha permitido todo eso”, explica.

Leony estudió kárate de niño en Belém, su ciudad natal, que está cerca de la selva amazónica. Descubrió la escena cuando vio a la primera generación de breakers bailando en la calle. A los 11 años comenzó a practicar siguiendo las enseñanzas del B-Boy Kekou, de la crew Amazon, quien se convirtió en su maestro. Gracias a su desbordante pasión por el baile Leony progresó a pasos agigantados.

Leony en la pista durante la Final Mundial del Red Bull BC One 2018 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Uno de los elementos más significativos del breaking de Leony es cómo ha fusionado su linaje cultural con su baile. "Cuando era más joven bailaba Carimbó, que es una danza tradicional indígena de mi zona en el norte de Brasil, que refleja la expresión artística de la cultura amazónica. Mucho más tarde, cuando ya era B-Boy, lo incorporé a mi forma de hacer breaking", añade.

Leony continúa: "En 2021, las B-Girls y los B-Boys entienden que tienen que mostrar su identidad en el breaking. Antes, los bailarines de Brasil siempre observaban el estilo de Estados Unidos, de Rusia o de Japón y aspiraban a ello. Pero ahora saben cómo utilizar sus raíces para crear un estilo original. Tenemos mucha cultura aquí en Brasil, y la nueva generación sabe que debe mostrar su pasaporte al bailar, y que ese pasaporte es de Brasil. Tienen la suficiente confianza como para decir: 'Oye, soy de Belém, y en Belém tenemos una cultura diferente'".

B-Boy Leony

Leony y la nueva generación no son los únicos que rinden homenaje a sus raíces. Neguin, de la región de Paraná, en Brasil, fue un pionero al emplear elementos de la Capoeira en el breaking. A lo que añadió retazos de samba junto con toques de futbolista brasileño.

Un B-Boy que siempre ha sido fiel a la cultura del breaking es Pelézinho. Su estilo se inspira en elementos de la danza "ginga", que es acrobática y poderosa. Ginga significa balanceo y se refiere a ese movimiento casi místico que solo los brasileños parecen tener.

Pelézinho y los participantes del Red Bull Under My Wing © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Pelézinho jugaba al fútbol en la calle cuando era niño y llegó a ser tan bueno que la gente lo comparaba con las leyendas del fútbol brasileño. Descubrió el breaking en 1995, en São José do Rio Preto, cuando tenía 13 años y empezó a bailar poco después.

El B-Boy Pelézinho admite que su vida podía haber ido por otros derroteros debido al ambiente en el que creció. Muchos de sus amigos de la infancia han fallecido o están en la cárcel. Asegura que el breaking le permitió tomar las decisiones correctas en su periplo vital.

Se retiró de las batallas el año pasado, a raíz de una lesión en la rodilla, pero continúa ayudando a los que tiene cerca.

"El breaking cambió mi vida. Pero cuando empecé a bailar en 1995, mi mayor lucha como B-Boy fue la misma que la de muchos bailarines de Brasil hace 20 años: la concentración. Debías tener un trabajo, quizá dos, para conseguir el suficiente dinero que te permitiese practicar y perseguir tu sueño. No había buenos eventos ni patrocinadores. En las ciudades pequeñas no había información y aprendíamos unos de otros", explica Pelézinho.

A los jóvenes que empiezan les da el siguiente consejo: “Da igual si estás en un gran escenario o en uno pequeño, pon todo tu empeño en ello. Antes en Brasil era muy difícil llegar a ser un B-Boy o B-Girl famoso. Ese sueño no era posible, pero en la actualidad sí que lo es”.

“Para mí el breaking lo es todo. Es mi trabajo y es mi personalidad. El breaking es vida: aprender de tus mayores y respetar a todo el mundo. Si mi hijo se decidiese por el breaking le diría: ‘Cree en ti. Practica, concéntrate, no hay nada más importante que creer en ti. Confía en que eres capaz de hacer cualquier cosa y que solo tú puedes hacerlo’”, concluye Pelézinho.