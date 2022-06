cNed afirma que la forma en que se demuestra su valía durante las partidas es su capacidad para hacer lo inesperado. Cree que puede hacer cosas que no pueden hacer muchos otros jugadores, y esto se ha demostrado repetidamente con su increíble rendimiento competitivo. Lo que más le impulsa es su deseo de ganar por encima de todo: "además de jugar y divertirme... me gusta ganar. Si me preguntas qué no me gusta: naturalmente, es perder". Sin embargo, el camino hacia la grandeza no siempre fue fácil para él, y al principio le costó arrancar su carrera en los esports. "No me dejaban unirme a un equipo para las pruebas... así que fui a por todas. Trabajé duro. Jugué constantemente. Luego me convertí en campeón del mundo", dice encogiéndose de hombros. "Quiero ser el mejor en todo lo que hago".