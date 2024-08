Sube el nivel de tu juego: sumérgete en la beta de VALORANT para consola

Como era de esperar, VALORANT en consola será un poco diferente al VALORANT al que estamos acostumbrados en PC. Para empezar, se podrá jugar de forma crossplay entre consolas, pero no con amigos en PC, presumiblemente debido a la dificultad de reproducir la precisión de los FPS con un mando en lugar de un ratón. Riot ha dicho que no lanzarán el juego completo hasta que sus «servidores y el código estén completamente bloqueados y cargados», así que todavía hay mucho margen para el cambio. Los modos de juego serán un poco diferentes al principio, ya que no habrá colas competitivas. Seguirás pudiendo jugar a todos los modos principales no competitivos, pero la clasificación sólo volverá cuando los jugadores se sientan cómodos con la versión de consola. Cuando esto ocurra, tendrás un rango distinto para consola y PC.