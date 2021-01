Es difícil creer que hayan pasado casi ocho meses desde el lanzamiento oficial de Valorant . El shooter en primera persona de Riot Games se ha convertido en un título competitivo de esports en muchas regiones importantes, sobre todo en Europa y Norteamérica. Y antes del primer torneo de primer nivel de la UE en 2021, el Red Bull Home Ground , la caster Lauren "Pansy" Scott y el IGL Jake "Boaster" Howlett, de SUMN FC, repasaron todo lo que ha sucedido en la escena europea de Valorant hasta ahora y dieron sus expectativas para el futuro.

La simple mención de fish123, PartyParrots, Fabriken y Need more DM haría sonreír a cualquier fan de EU Valorant: los primeros días de la escena europea estuvieron dominados por estos grandes talentos, mientras todo el mundo los observaba intentando abrirse camino en el amanecer de Valorant en los esports. De los 40 jugadores que participaron en una de las primeras Ignition Series, el Vitality European Open , 33 de ellos fueron fichados por organizaciones profesionales de esports, pero ninguno de esos rosters se mantuvo unido (aunque G2 solo hizo un cambio dejando en el banquillo a Davidp). ¿Qué dice esto de la escena europea de Valorant? Pansy ha hecho su propio desglose de los acontecimientos.

Los jugadores

Lauren "Pansy" Scott es una caster británica de CS:GO © Bartosz Plotka/Riot Games

"¿La escena europea? Para mí, los cambios más importantes fueron el hecho de que tuvimos un comienzo muy fuerte ", dijo. "En Europa debutaron jugadores de la talla de Mixwell , Pyth , algunos de los grandes nombres de Counter-Strike, que llamaron mucho la atención y lo hicieron increíblemente bien. Tenías a fish123, luego se separó de ardiis , pasaron muchas cosas al principio y tuvimos una carrera de ensueño por parte del ahora Team Liquid . Lo hicieron muy bien con fish123, pero perdieron un poco de protagonismo. Luego empezamos a ver que todos los demás equipos empezaban a crecer, a convertirse en una amenaza cada vez mayor, como PartyParrots, ¡que eran muy peligrosos!, pero les faltaba chispa”.

"Eso llevó a la fusión de FPX . Así que todas estas pequeñas piezas se alinearon. Considero que Europa ha perfeccionado las herramientas : empezó simplemente con 'somos cinco, nos gusta jugar juntos, lo hacemos bien pero nos faltaba consistencia’. Creo que eso fue lo más importante en Europa. Era muy difícil ver una consistencia duradera, que es obviamente lo más importante en los esports y en la consecución de buenos resultados. Es muy difícil hacerlo, pero empezamos a verlo con esos cambios de plantilla y con los cambios en el juego, como los nuevos agentes que llegaron y el perfeccionamiento de los mapas, todo fue un gran proceso de pulido."

El meta

Jake "Boaster" Howlett es un jugador británico que juega para SUMN FC © DLC Studios Limited

De hecho, los cambios en el juego, como la incorporación de nuevos agentes y la ampliación del conjunto de mapas, empezaron a perfeccionar e impulsar la escena , y esto se debió en gran medida a la constante evolución del meta . Los equipos tenían que adaptarse si querían mantenerse en la cima. Valorant empezó con diez agentes en junio y ahora tenemos 14, lo que aporta mucha variedad a un juego 5v5.

"En la beta, el meta era muy básico. Pero hoy en día, a medida que se lanzan más agentes, se mejoran y se nerfean, empezamos a ver que l a gente usa tácticas, combinaciones y personajes diferentes ", dice Boaster. "Así que los métodos más básicos, como dividir cosas, y las ejecuciones están evolucionando. Por ejemplo, verás que la utilización del humo ha cambiado poco a poco y el método cambia porque los humos originales ya no funcionan tan bien , ya que la gente sabe cómo reaccionar ante ellos y contrarrestarlos. Así es como van las cosas ahora mismo y es bastante divertido, especialmente con las actualizaciones de los mapas".

Recientemente, equipos como FPX y SUMN FC demostraron precisamente lo importante que es ser creativo y adelantarse al meta con el uso de uno de los agentes más olvidados de Valorant, Viper. De hecho, SUMN FC, el equipo sin contrato que llegó a ser finalista en First Strike, consiguió eliminar a FPX con su inteligente uso de Viper en Bind, arriesgándose cuando la mayoría de los otros equipos habrían ido a lo seguro.

Boaster dijo: "No tiene sentido dudar y negar que Viper es bastante efectiva. No es muy fuerte, sigue siendo difícil de usar y tienes que hacer una composición rara para que dé los frutos esperados, pero no está mal. Es diferente y me gusta ser diferente. Ahora que Brimstone ha sido potenciado antes de este evento , tienes a todo el mundo y a sus fans jugando como Brimstone, así que es lo que hay. Puedes intentar seguir el meta y las mejoras y jugar con los agentes que han sido mejorados o puedes intentar ceñirte a lo que conoces y crear tu propio meta.

"Sinceramente, no estoy siguiendo el meta porque no creo que nadie tenga ninguna estrategia loca, y eso es lo que me aburre. Me gusta bastante ser creativo e innovador , así que quería elegir agentes que me permitieran hacer eso, y que además fueran fuertes. Al principio, intentaba usar a Viper en la floreciente beta cuando era una basura, pero ahora es bastante buena. Eso es solo un ejemplo. Ahora estamos probando cosas diferentes, así que veremos cómo funciona. Al fin y al cabo, es un juego FPS. Es un shooter, así que si tus compañeros están cómodos con sus agentes, probablemente funcionará mejor que si juegan con agentes con los que se sientan incómodos".

Los fichajes

Pansy cree que la escena europea de Valorant apenas está comenzando © Bartosz Plotka/Riot Games

First Strike marcó el último gran torneo de 2020 y desde entonces los jugadores europeos han disfrutado, en general, de un descanso. Por supuesto, hubo algunos cambios en los rosters e intercambios entre equipos, algo que Pansy cree que merecerá la pena vigilar en el torneo Home Ground de Red Bull.

"Al llegar al torneo, tras el merecido descanso, va a ser la oportunidad perfecta para probar esos cambios en el roster", explica Pansy. "Miras a G2 y le faltaban un par de piezas. Creo que los resultados que obtuvieron en First Strike no los digirieron bien. Así que l a llegada de Zeek es un fichaje muy interesante . Quiero ver cómo encaja; no es un jugador que conozca mucho porque viene de Fortnite, que no está necesariamente en mi radar, pero el tipo parece claramente bueno en el juego”.

"Así que creo que volver a este primer evento con Red Bull va a ser increíble, porque puede ser el preludio de lo que podría ser el próximo año", añade Pansy. "Es un poco una prueba de fuego para ver cómo son los cambios en la realidad. ¿Los mapas seguirán siendo los mismos? Podemos fijarnos en las prácticas que se llevan a cabo en Europa, pero nunca se asemejan a la realidad. Así que esta será la primera vez que veamos, especialmente con el formato, cuáles serán los vetos en los mapas y, necesariamente, cuáles son los mapas favoritos de cada equipo. ¿Y siguen con el mismo roster o con cambios significativos?

El futuro

El futuro es brillante para Boaster, no hay duda al respecto © DLC Studios Limited

La narrativa de EU Valorant ha cambiado drásticamente en los últimos ocho meses, aunque los jugadores ya no juegan bajo la dirección de Fish123, Fabriken o PartyParrots, han ido creando nuevas historias para sí mismos en 2021. Boaster, a pesar de no haber firmado, dice que Valorant ya ha cambiado su vida .

"Antes de Valorant, ni siquiera podía decir que había logrado lo que quería hacer como profesional. Quiero competir y estar en lo más alto y, antes de que saliera Valorant, mis expectativas eran bastante bajas, no creía que fuera a conseguirlo nunca. Aunque no sea tan notable como ser un profesional de CS:GO, sigo siendo un profesional de un videojuego que me encanta, así que lo aceptaré.

"Eso es lo que me hace realmente feliz y es lo que ha cambiado mi vida: por fin puedo ver que mi trabajo da sus frutos y ser recompensado con la oportunidad de competir en lo más alto".