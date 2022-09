Valorant: Cómo formar el mejor equipo

A grandes rasgos, se pueden dividir las funciones y responsabilidades en un equipo. Está el defensor en solitario, que puede situarse en un solo punto. El apoyo que crea espacio con habilidades que deben ser respetadas. El líder del juego realiza las llamadas y trabaja con la información de sus compañeros de equipo. El Entry Fragger y el Secondary son los jugadores que van juntos a por un punto y no temen el contacto con el enemigo. El Sniper, que preferentemente mantiene ciertos ángulos con un Operator y puede obtener una gran ventaja para la ronda con un First Blood, también puede ser beneficioso para el equipo. Por último, pero no por ello menos importante, está el Lurker, que preferentemente mantiene a los oponentes ocupados en el otro extremo del mapa y llega desde un lado inesperado tras las rotaciones enemigas.