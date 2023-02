Este mapa también será el sueño de los flanqueadores por el número de conexiones y la facilidad con la que un atacante puede colarse en la zona de spawn de los defensores. Los flanqueadores deben tener cuidado de no hacer demasiado ruido usando las puertas y aprovechar las rutas alternativas, como el camino que se extiende desde A Main a A Stairs para apoyar a los sites A o B, o el camino de C Main para llagar a C Waterfall si los defensores tienen una posición retrasada en el site C o han rotado.