Perfecciona tus habilidades en el mapa Pearl de VALORANT con nuestra guía

Pearl es uno de los mapas más versátiles del shooter táctico de Riot, ya que ofrece posibilidades casi infinitas para jugar de forma creativa. Si quieres dominar este mapa, tendrás que conocer su diseño como la palma de tu mano y tener todos los callout en la recámara. En esta guía, repasaremos todo esto y mucho más, incluyendo consejos, trucos y selección de agentes.

01 Pearl: descripción general del mapa

Sumérgete en Pearl, la ciudad submarina de Omega Earth. Este mapa no tiene ningún truco sofisticado, sino que está diseñado para fomentar el control del centro y los ataques bien coordinados. No te dejes engañar por su estética futurista y art déco: se trata de un mapa básico que pondrá a prueba la habilidad mecánica y la coordinación de tu equipo.

El mapa cuenta con dos puntos de bomba, con numerosos pasillos sinuosos entre ellos. El A site es abierto y cuenta con largas líneas de visión, mientras que B es mucho más estrecho, con esquinas que exigen a los defensores encontrar buenos ángulos. Las rotaciones son particularmente largas en este mapa, por lo que controlar el centro es la clave del éxito. Esto hace que la recopilación de información sea crucial para los defensores, mientras que los atacantes pueden jugar con la mente de sus oponentes, utilizando sus largos tiempos de rotación en su beneficio.

02 Información clave del mapa Pearl

Pearl está relativamente libre de trucos © Riot Games

A Site

A Secret

A Flowers

A Dugout

A Link

A Main

A Art

A Restaurant

Mid

Mid Connector

Mid Doors

Mid Plaza

Mid Shops

Mid Top

B Site

B Hall

B Screen

B Tunnel

B Tower

B Link

B Main

B Ramp

B Club

03 Los mejores agentes del mapa Pearl

Controlador: Astra

La gran cantidad de rutas en Pearl hace que Astra sea una elección obvia debido a su habilidad definitiva, Forma Astral/Separación Cósmica. Esta habilidad te permite crear instantáneamente un muro para bloquear ángulos, lo que es especialmente importante a la hora de capturar o defender un sitio. Sus habilidades astrales habituales también son una ventaja, ya que es capaz de lanzar humo y aturdimientos en momentos críticos.

Centinela: Killjoy

Con tantos ángulos posibles de ataque, Killjoy es una elección instantánea para los defensores. Puede colocar torretas para controlar ángulos que no puedes vigilar y robots de alarma para avisarte de la llegada de enemigos. Esto puede ser un salvavidas si ya has perdido el centro, ya que hace que las peleas frenéticas sean mucho más manejables. En el probable caso de que tengas que recuperar un sitio, Killjoy es invaluable gracias a su habilidad definitiva, Bloqueo, que puede atrapar a los enemigos en el lugar, permitiéndote eliminarlos.

Duelista: Jett

La movilidad de Jett la convierte en la mejor duelista para elegir en Pearl. Viento de Cola te permite asomarte por las esquinas y escapar rápidamente del peligro, mientras que Vendaval puede elevarte instantáneamente a un terreno elevado. Esto es especialmente útil en el A Site, que tiene una de las líneas de visión más largas de todos los mapas del juego. Aquí, puedes usar el movimiento de Jett para asegurar el mejor ángulo y eliminar a cualquier atacante que se interponga en tu camino.

Iniciador: Sova

Sova es uno de los mejores agentes de información del juego y es particularmente útil en Pearl. Su Proyectil de Reconocimiento te permite marcar a los agentes a través de las paredes, revelando su ubicación y permitiendo a tus aliados sorprenderlos. También puedes enviar su Dron de Reconocimiento a través de las puertas para revelar la ubicación de los enemigos. Combina estas habilidades con su Fecha Explosiva y Furia del Cazador, y tendrás un iniciador muy potente.

Consejos y trucos para el mapa Pearl

Pearl es uno de los mapas más versátiles de VALORANT © Riot Games

Consejo 1: ¡Céntrate en el centro!

La primera misión de los atacantes en Pearl es tomar el centro desde el principio. Debido a sus numerosas rutas, es esencial mantener el control de esta zona. Una gran táctica es usar humo para bloquear A Art y B Connector y avanzar hacia la plaza. Desde aquí, tienes acceso a ambos sitios de la bomba. Los defensores también deben intentar controlar el centro. No juegues en el Site, ya que los atacantes te abrumarán en un instante.

Consejo 2: Finge hasta que lo consigas

Debido a las largas rotaciones de este mapa, es una gran idea atraer al enemigo utilizando habilidades. Una táctica común es lanzar habilidades en el A Site antes de rotar a B y sorprender a los defensores. Mantener el centro es crucial para esta táctica: mantén estos pasillos y podrás pasar fácilmente de un sitio a otro antes de que tus oponentes decidan dónde concentrar su fuego.

Consejo 3: Gira y recupera

Los defensores no lo tendrán fácil protegiendo el B Site, debido a los ángulos ventajosos que pueden aprovechar los atacantes. ¿La solución? Perfecciona tu juego de recuperación. Es mejor retirarse y luego lanzar un asalto coordinado para recuperar el sitio que sufrir grandes pérdidas y quedar bloqueado por el equipo atacante. El B Site es especialmente difícil de defender, así que prepárate para retroceder y luchar desde B Link para asegurar algunas muertes por fuego cruzado.

