Así que, si has estado luchando por superar los estrechos cuellos de botella en Bind o las has pasado canutas para sobrevivir en el largo y peligroso pasaje de Haven, esta guía te ayudará a ser el que mande sobre tus oponentes.

Call of duty y Battlefield nos han enseñado un montón de habilidades que no serán realmente útiles en este juego. Esprintar por el mapa disparando desde la cadera con un subfusil no es más que una fantasía cuando te metes en una partida de Valorant. Tus disparos serán notablemente salvajes e imprecisos mientras disparas sobre la marcha, incluso si apuntas con la mira. Tómate tu tiempo e intenta quedarte quieto. Puedes abatir a alguien con un escudo pesado, pero solo si le das en la cabeza. La mano más firme en Valorant sale ganando con la misma frecuencia que la más rápida.

Algunos pensarán que esto no es gran cosa, pero encontrar una retícula adecuada para ti y tu estilo de juego es importante. Reducir el indicador de dispersión y elegir un color que destaque sobre el monótono telón de fondo de Bind ayudará mucho. También te puede dar una referencia más precisa para acertar en la cabeza con mayor consistencia. Todo depende de lo que sea mejor para ti. Una vez que ajustes tu punto de mira, te sorprenderá la mejora. En términos sencillos: tu retícula debe ser simple, pequeña, que no distraiga y sea consistente. Elige siempre una retícula estática en lugar de una dinámica que se adapte cuando dispares o te muevas. Si tu retícula no puede ser consistente, tú tampoco lo serás.

