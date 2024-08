Agentes VALORANT: los personajes más fáciles y difíciles de jugar

Desde su lanzamiento, VALORANT ha introducido nuevos agentes, modos de juego, mapas y un arma totalmente nueva. Con tantas opciones nuevas que elegir y nuevas habilidades que usar, ha llegado el momento de profundizar en todos los agentes de VALORANT. ¿Qué agentes son los más fáciles de jugar o los más difíciles de dominar en el juego actual?

No podemos limitarnos a asignar Fácil, Medio y Difícil sin establecer qué criterios se tendrán en cuenta para la lista y qué reglas deben seguir los agentes. Después de todo, ¿qué hace que un agente sea fácil de jugar? ¿Es la sencillez de sus habilidades o su eficacia?

Los agentes se dividen en cuatro roles únicos -duelista, iniciador, controlador y centinela-, lo que hace que el peso de sus habilidades se mida de forma diferente. Sin embargo, todos los agentes requieren tres rasgos específicos por parte de los jugadores y utilizaremos esos tres rasgos para medir si un agente es Fácil, Medio o Difícil.

01 Cómo se decide nuestra lista de niveles de Agente VALORANT

El primer criterio que vamos a examinar son las «utilidades» del agente: las habilidades y ultimate que cada agente tiene a su disposición. Algunas habilidades son sencillas, mientras que otras tienen mecánicas que crean sinergia con otras habilidades o requieren un poco más de trabajo antes de poder utilizarlas. Aunque no vamos a profundizar en todos y cada uno de los detalles de las herramientas de cada agente, te recomendamos que leas las guías de agentes que se han elaborado para cada uno de ellos para aprender más sobre los agentes que más te interesen.

El segundo criterio es el «Conocimiento del juego». Algunas habilidades requieren que conozcas el mapa, cómo pueden jugar los agentes de tus compañeros y qué pueden hacer los agentes de tu oponente para obstaculizarte o contrarrestarte. Hay muchas estrategias que pueden utilizar las herramientas de tu agente y conocerlas puede facilitar o dificultar el juego. Si alguna vez te sientes confuso sobre el significado de ciertos términos o estrategias en este artículo, puedes leer nuestra guía glosario , que te ayudará a familiarizarte más.

El tercer y último criterio es la «habilidad en el juego/objetivo». Las habilidades son sólo una parte de la batalla en VALORANT, tu destreza personal también tiene un peso espectacular a la hora de determinar qué agentes te convienen o son más fáciles de jugar según tu estilo. La habilidad de juego/puntería también incluye tu velocidad de reacción, toma de decisiones y capacidad de apuntar. Agentes como Chamber, Iso y Breach tienen más peso en tu habilidad personal que agentes como Gekko o Cypher, cuyas habilidades son más pasivas o no necesitan apuntar para ser efectivas.

02 Duelistas

Raze – Fácil

La agente Raze de Valorant © Riot Games

Las explosivas utilidades de Raze son las más rápidas de pillar y, aunque pueden usarse de forma honesta, también pueden fomentar usos creativos para ellas. Su Bot Explosivo y su granada de racimo son sencillas, pero efectivas. Envíalas a donde tengan que ir y ellas harán el resto: explotar. Una buena ventaja de la granada de racimo es que también se recarga tras unas cuantas eliminaciones.

El Fardo Explosivo de Raze también es una herramienta bastante sencilla: un explosivo que puede adherirse a superficies y detonarse a distancia. Lo que la hace única es que también puede usarse como habilidad de movimiento, ya que Raze no recibe daño de la explosión y la deflagración la lanza por los aires. Al principio es difícil de dominar, pero el uso poco convencional de esta habilidad puede colocar a Raze en posiciones únicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Raze puede recibir daño en la caída a pesar de ser inmune al daño de la explosión. El ultimate de Raze es un lanzacohetes que inflige un daño increíble en grandes áreas.

Vayas donde vayas, juegues en el mapa que juegues, Raze siempre es eficaz. Su Bot Explosivo no requiere ninguna manipulación como tirar un muro o hacer humo. Sólo tienes que enviarlo por cualquier camino y, si un enemigo se cruza con él, el bot se fija le echa el ojo y explota. La granada de racimo y el Fardo Explosivo de Raze pueden usarse en cualquier momento y posición, y dispara un lanzacohetes. No es necesario tener conocimientos del juego con Raze para hacer uso de sus habilidades y sacarle el máximo partido.

En cuanto al tercer criterio de habilidad personal, Raze no exige demasiado al jugador para usar sus habilidades. Aunque apuntar con la habilidad ultimate Cierratelones es un poco complicado, dada su gran AoE. En definitiva, Raze es una agente perfecta para un recién llegado a VALORANT e incluso para un recién llegado al uso del ratón y el teclado en los juegos fps.

Reyna – Fácil

Las habilidades de Reyna son fundamentales para su estilo de juego y determinan la forma en que juegas con ella, más que con otros agentes. Esto se debe a su habilidad pasiva, que genera un ‘soul orb’ cuando consigue eliminaciones parciales o completas. A partir de ahí, Reyna puede elegir entre dos de sus habilidades especiales para curarse o volverse intangible. Su habilidad definitiva también contribuye a esta sinergia de habilidades, ya que aumenta sus estadísticas y amplifica las capacidades de la mecánica del ‘soul orb’. Además de estas habilidades, Reyna puede lanzar una habilidad de visión cercana que limita la visión de los rivales que la ven. Todas las habilidades de Reyna por sí solas son bastante sencillas, sinérgicas y no requieren mucha deliberación, planificación o posicionamiento para usarlas.

Tu guía definitiva para jugar a Reyna en Valorant © Riot Games

La única habilidad que técnicamente podría depender del conocimiento del juego sería la habilidad de visión cercana de Reyna. Conocer estrategias o posiciones en el mapa para aprovecharlas mejor puede permitir a Reyna usar más fácilmente la sinergia de su pasiva y otras habilidades, así como limitar cualquier intento agresivo u ofensivo que pueda hacer el equipo contrario. Sin embargo, es importante saber qué agentes pueden bloquear o incluso impedir que Reyna active sus habilidades. Sin sus habilidades, Reyna no puede aprovechar el flujo y los beneficios que se generan a partir de ellas. Esto no la convierte en inútil, pero no tendrá otras habilidades que utilizar mientras tanto.

Las habilidades pasivas y especiales de Reyna solo se activan realmente cuando consigue una eliminación o una asistencia. Sin la habilidad personal necesaria para poner en marcha su flujo de habilidades, solo podrá utilizar una de ellas. Esto no hace que Reyna sea necesariamente una agente difícil de jugar, ya que sus habilidades son fáciles de usar, pero hay que saber posicionarse bien y conseguir eliminaciones para sacarle el máximo partido.

Neon – Fácil

Neon es una agente fácil de entender. Aunque parte de su estilo de juego está inspirado en Jett o Phoenix, destaca por su rapidez y agresividad. Sus habilidades no son letales, pero estimulan y mejoran el escenario para alguien que prefiere jugar rápido. Su pasiva Cambio de Marcha fomenta este bucle de juego y su explosión conmocionadora y sus muros electrizantes le dan más flexibilidad para acercarse o escapar de una posición y no dejar que el enemigo siga sus pasos. Su habilidad definitiva también se sumerge en la mecánica de su pasiva y le permite eliminar a sus oponentes con facilidad.

Neon - Duelista en Valorant © Riot Games

Es estupendo conocer el mapa a la hora de jugar con Neon, ya que puede aumentar aún más su eficacia en una partida determinada. Sin embargo, lo más importante es saber qué agentes son buenos para bloquear sitios, alertar de presencias enemigas y desactivar habilidades. Agentes como Sage, Cypher y Astra son buenos para ralentizar a Neon e incluso impedir que alcance el objetivo. Saber a qué agentes te enfrentas hace que los enfrentamientos de Neon sean más centrados y precisos.

Por último, como la mayoría de los duelistas que hemos evaluado, Neon necesita una inyección de habilidad personal para obtener los mejores resultados posibles de su kit. Al igual que Jett, no importará demasiado cómo uses esas habilidades si eres incapaz de conseguir eliminaciones sin ellas. Dado que las habilidades de Neon son más variadas y que su pasiva se regenera con el tiempo sin necesidad de eliminaciones, los jugadores aún pueden conseguir una utilidad efectiva con Neon.

Phoenix – Medio

Guía del héroe Valorant: Fénix © Riot Games

Las habilidades de Phoenix pueden usarse de forma similar tanto en el juego ofensivo como en el defensivo. Sus muros y su bola de fuego pueden usarse para cerrar el acceso a spikes y pasillos o para evitar que los flanqueadores y anchors giren detrás de él. Su Bola Curva es una gran habilidad vinculante que puede pillar a los rivales por sorpresa, dejándoles poco espacio para reaccionar. Puede llevar algún tiempo dominarla, pero en general su utilidad es más positiva que negativa. Su definitiva concede al jugador una segunda oportunidad si lo matan durante su ejecución. Es una habilidad poderosa para un jugador en solitario y para un duelista, pero viene con la advertencia de que tus oponentes pueden descubrir dónde reapareces o incluso eliminarte durante las largas animaciones de la definitiva.

Phoenix tampoco exige dominar el juego. Aunque ayuda saber dónde van tus muros, bola de fuego y ‘blind orb’, en última instancia Phoenix puede usar sus habilidades de forma egoísta para protegerse y curarse a sí mismo como respuesta a un empujón enemigo o mientras pretender anular el objetivo de un enemigo. Tampoco hay mucho que los agentes puedan hacer para detener la utilidad de Phoenix, a menos que quieran arriesgarse a ser quemados por sus muros o bolas de fuego. Aunque no conozcas todas las mecánicas del juego, podrás sacar el máximo partido de la utilidad de Phoenix.

Aunque las habilidades de Phoenix tienen un fuego alternativo para determinar con precisión su dirección o alcance, no exige mucha habilidad personal en absoluto. Sin embargo, el ‘blinding flare orb’ sí requiere entender cómo funciona, ya que de lo contrario te encontrarás también cegado.

Jett – Medio

Jett tiene habilidades bastante sencillas: un humo simple que se puede manipular con fuego alternativo, un ‘passive glide’, dos habilidades de movimiento y una devastadora habilidad definitiva de desplazamiento. La flexibilidad de la utilidad de Jett puede favorecer cualquier estilo de juego, ya sea ofensivo o defensivo. No requieren apenas preparación, y su habilidad de racha puede recargarse si elimina a suficientes rivales.

Jett es probablemente el agente más móvil de Valorant © Riot Games

A pesar de que las habilidades de Jett no son complicadas, saber dónde usarlas en el mapa, así como el momento oportuno, es fundamental para tener éxito. Usar la habilidad de carrera o Vendaval en algunas partes del mapa puede dejarte muy expuesto a tus enemigos, y no saber por dónde moverte puede meterte en una situación complicada en lugar de sacarte de ella. El posicionamiento es clave para que los agentes con habilidades de movimiento se aseguren de situarse en una buena posición para un flanqueo, maniobrar agresiva o sigilosamente por el mapa.

El uso adecuado de su habilidad de humo también requiere cierto conocimiento del mapa, ya que tanto los oponentes como los compañeros de equipo se ven afectados por ella y negar a tus compañeros de equipo espacio en el mapa no es bueno. En general, aunque el conocimiento del mapa y del juego no es imprescindible, saber qué pueden hacer otros agentes para detenerte, dónde estás en el mapa y qué herramientas puedes utilizar determina la diferencia entre un buen Jett y un Jett aún mejor.

Ahora la dura verdad. Ninguna de las habilidades de Jett es intrínsecamente letal y no equivale a eliminaciones fáciles. La habilidad personal es necesaria para el éxito, desde la velocidad de reacción con las carreras y los movimientos, hasta encontrar el lugar perfecto para hechar humo y usar su arma definitiva al máximo de su potencial. Cada cuchillo cuenta y no querrás desperdiciarlos con mala puntería. Usar a Jett para llegar a la mejor posición del mapa no sirve de nada si acabas fallando tus disparos nada más llegar.

Iso – Medio

Iso de VALORANT © Riot Games

Iso ofrece un enfoque único para jugar como duelista. Requiere tanto habilidad personal como conocimiento del juego, mientras que los demás se inclinan por uno solo. Por ejemplo, el muro y la habilidad de rayo de Iso requieren que el jugador conozca los mapas en los que juega (y dónde podría situarse el oponente) para hacer uso de sus habilidades. Su muro es a prueba de balas y se mueve, pero, a diferencia de Phoenix o Yoru, no se puede manipular una vez lanzado. Lo mismo ocurre con el rayo. Su eficacia depende del conocimiento que tenga el jugador de Iso sobre dónde enviarlo, ya sea conociendo las posiciones populares o anticipándose a las ubicaciones enemigas.

A la inversa, la capacidad de su Disparo Doble depende de la habilidad del jugador para apuntar. En comparación con Reyna, Iso no solo tiene que conseguir una eliminación, sino que además debe disparar a un pequeño objetivo que aparece sobre la posición del oponente con bastante rapidez o este no podrá generar su escudo. Lo mismo ocurre con la habilidad definitiva de Iso. En todo caso, Iso no sólo puede perder la batalla que genera su definitiva, sino que también podría acabar ayudando al enemigo, ya que repone salud.

Iso es el último agente en unirse a la plantilla de VALORANT, así que tiene sentido que su kit haya evolucionado con el juego y con lo que la base de jugadores ya estaba acostumbrada. Sus habilidades siguen siendo simples, pero se basan en todos los criterios utilizados para confeccionar esta lista de niveles, así que si un jugador tiene carencias, aún puede hacer uso de Iso. Sin embargo, sería mejor probar con duelistas más antiguos antes de pasar a Iso.

Yoru – Difícil

De todos los duelistas de VALORANT, Yoru es el agente más difícil de jugar, por no hablar de dominar. Sus habilidades no solo requieren una gran destreza personal, sino también un buen conocimiento del juego y del mapa. Tanto si se trata de hacer rebotar su destello en el punto adecuado, como de enviar su cable de teletransporte a una posición precaria o intentar enviar un señuelo sin que te empujen, se requiere precisión. La habilidad definitiva de Yoru lo saca del mapa, pero sin el conocimiento adecuado o una buena toma de decisiones, puedes acabar en algún lugar peligroso.

Tener conocimiento de los mapas y de lo que otros agentes pueden hacer para desactivar o entorpecer a Yoru es clave. Puede ser beneficioso realizar jugadas coordinadas con compañeros de equipo para flanquear, distraer y empujar adecuadamente, ya que, por sí solas, las habilidades de Yoru dependen de que el equipo enemigo caiga en sus engaños.

Yoru © Riot Games

Yoru destaca en el despiste y la distracción, lo que significa que sigue necesitando un jugador que tome las decisiones difíciles y tenga la habilidad personal necesaria para participar en esos tiroteos. Las habilidades de Yoru pueden ser de gran ayuda al principio de un combate, pero no tienen peso durante demasiado tiempo y pueden meterte en un lío peor si acabas teletransportándote o saliendo de tu habilidad definitiva en un mal momento. Se recomienda aprender un poco más sobre el juego para entender mejor lo que Yoru puede aportar.

03 Controladores

Brimstone – Fácil

El kit de utilidades de Brimstone cubre diferentes aspectos, dándole un enfoque polifacético para jugar como Controlador. Una de sus habilidades otorga una bonificación a varias estadísticas y un ligero aumento de velocidad. Puede lanzar una granada de fuego que se propaga, humo orbital y, como habilidad definitiva, un ataque láser. No sólo se sumerge en un híbrido de ataque y defensa como Controlador, sino que sus habilidades pueden usarse junto al equipo o por sí mismo en cualquier tipo de estilo de juego.

Agente Brimstone de VALORANT © Riot Games

Su humo y su habilidad definitiva requieren que conozcas el mapa para poder utilizarlas. Dependen mucho de tu conocimiento y aplicación, así que lo mejor es que te comuniques con tu equipo para coordinarte y posicionarte bien para generar el mejor resultado. Ten cuidado, a diferencia de Phoenix no se cura si se para sobre su propio fuego.

La utilidad de Brimstone está completamente aislada de la mayoría de las facetas de la habilidad personal, así que aunque es bueno tener una gran velocidad de reacción, puntería, conciencia y toma de decisiones, para un jugador nuevo no es una pérdida automática probar suerte con Brimstone.

Viper – Fácil

Viper en acción en Valorant © Riot Games

Las habilidades de Viper giran en torno a sus toxinas. Actúan como humo, elementos disuasorios y pueden hacer que los rivales que entren en ellas sean vulnerables o susceptibles de recibir más daño. El principal peligro de las habilidades de Viper es la descomposición (daño esencialmente venenoso) y puede distribuirlas por el mapa en forma de humo, charcos, muros y, para su habilidad definitiva, una gran nube. Sus habilidades se regeneran solas con el tiempo y pueden reutilizarse siempre que no mueras.

Tener un mayor conocimiento del juego y de los mapas sin duda ayudará a un jugador de Viper, pero, en última instancia, todavía se puede sacar el máximo provecho de su kit, independientemente del mapa. La regeneración de habilidades permite a los nuevos jugadores cometer errores y aprender de ellos a medida que avanzan las rondas.

La toma de decisiones y la concienciación contribuyen a ser un mejor jugador de Viper, pero no es lo más importante para cualquiera que la pruebe por primera vez. Viper es una agente que no requiere demasiada inversión en el juego o en el género para jugar.

Harbor – Medio

Todas las herramientas de Harbor giran en torno a su capacidad para controlar y manipular el agua. Ya sea creando muros fluidos, fuertes escudos o conmocionantes géiseres, está causando sensación. Sus habilidades de muro son las más flexibles, ya que pueden crearse o lanzarse de forma coordinada o reactiva. Además, su habilidad Cala le permite agazaparse y protegerse a sí mismo y a sus aliados de la mayoría de las fuentes de daño, al tiempo que los mantiene ocultos de sus oponentes.

Agente Harbor de Valorant © Riot Games

Como los muros de Harbor tienen mucha versatilidad, permiten a los jugadores adaptarse rápidamente a las partes móviles de una partida con facilidad. Mientras que otros controladores requieren cierta preparación o planificación, Harbor hace uso de sus habilidades de forma más improvisada. Esto significa que el conocimiento del mapa, aunque siempre útil para los controladores, no es la herramienta más importante que deben tener. El trabajo en equipo y unas habilidades personales realmente buenas son más necesarias para sacar lo mejor de Harbor.

En lo que respecta a la habilidad personal, Harbor necesita una buena conciencia para hacer uso de sus muros y una toma de decisiones decente para aprovechar su Cala, su definitiva y cambios en las bolsas o giros afectados por sus muros. Como controlador, Harbor brilla al negar o involucrar a su equipo en los ataques o en solitario si confías en sus habilidades.

Clove – Medio

Con un personaje tan atípico como Clove, que a pesar de su rol de controlador posee un kit de utilidades sin igual, puede hacer en solitario el trabajo de varios roles a la vez. Sin embargo, dominar el kit de Clove puede requerir más práctica en comparación con otros controladores.

Clove aporta una presencia disruptiva y dinámica al campo de batalla. Sus habilidades pueden entorpecer a los enemigos con una reducción temporal de la salud y granadas de humo que bloquean la visión. Incluso después de ser eliminada, Clove puede desplegar humo estratégicamente para apoyar a su equipo, lo que la convierte en una amenaza constante. Además, puede reforzar su propia supervivencia recuperando salud y velocidad tras eliminar o ayudar a eliminar a un enemigo.

Clove en acción © ©Riot Games

La habilidad distintiva de Clove, Treta, le permite desplegar humo desde un minimapa, incluso como espectadora tras la eliminación. Esta característica única le otorga una influencia inigualable en el campo de batalla, incluso cuando está muerta. Tejemaneje, su granada, inflige la desventaja de descomposición a los enemigos, debilitándolos en combate. Por último, la habilidad definitiva de Clove, No Me Voy, ofrece una segunda oportunidad. Al ser eliminada, dispone de un breve espacio de tiempo para activarse y revivir. Sin embargo, para seguir con vida, debe matar o asistir a un enemigo en un tiempo limitado.

Omen – Difícil

Omen es uno de los pocos agentes que aprovecha al máximo el mapa y, cuanto más lo conozcas, más utilidad podrás sacarle. Las habilidades de Omen consisten en ocultar las percepciones de tu oponente, pero es un arma de doble filo, ya que, si eres nuevo o no estás al tanto, también puedes entorpecer a tus compañeros de equipo. La Aparición Tenebrosa de Omen es fácil de entender y resulta ideal para meterse en lugares complicados. Sus otras habilidades, aunque fáciles de usar, no serán efectivas si no sabes cómo aplicarlas o dónde colocarlas.

El conocimiento del juego es primordial a la hora de jugar a Omen. Sin él, acabarás perjudicando a tu equipo más que ayudándolo, ya sea bloqueando su visión, colocándolos en malas ubicaciones o tapando la posición de los rivales. Afortunadamente, aquí es también donde Omen brilla, ya que este es su método para actuar como Controlador. Al determinar dónde puede y no puede ver el enemigo, puedes indicarle que permanezca más tiempo en un punto o que corra riesgos, antes de que tu equipo le castigue.

Omen tiene muchos trucos que hay que dominar © Riot Games

Saber leer y utilizar el minimapa también es imprescindible para Omen. Así sabrás cuáles son los mejores lugares para cegar y a los que moverte. Dado que el teletransporte de Omen funciona tanto en vertical como en horizontal, crear bloqueos visuales y encontrar la mejor posición depende del trabajo en equipo y del conocimiento del juego.

Para Omen, la habilidad personal no entra en juego con la puntería y la reacción, sino con la conciencia y la toma de decisiones. Tomar decisiones en el último segundo, crear jugadas y tener una mente creativa que pueda aprovechar sus habilidades para enmascarar, flanquear o rotar contra un enemigo son habilidades importantes que hay que tener.

Astra – Difícil

Agente Astra de VALORANT © Riot Games

Esto no tiene vuelta de hoja: Astra es una agente difícil de jugar. Aunque esto no significa que sea una mala agente, la complejidad de sus habilidades y los conocimientos necesarios para usarlas crean una combinación difícil. Su forma astral permite a Astra abrir el mapa y colocar estrellas que pueden activarse para conmocionar, ahumar o hacer vulnerable a cualquiera que entre en la zona. Estas estrellas requieren un gran conocimiento del mapa para saber dónde colocarlas y una sincronización precisa para activarlas, y entrar en la forma astral deja a Astra vulnerable a los ataques, ya que no puedes controlar su cuerpo físico.

Su habilidad definitiva funciona de forma similar, bloqueando la visión. Aunque es más fácil de usar, debe activarse en forma astral. Independientemente de su utilidad o de tu habilidad personal VALORANT, Astra requiere coordinación de equipo, conocimiento de la posición en el mapa y sincronización y precisión efectivas para utilizar su kit al máximo. No se recomienda jugar con Astra a los jugadores novatos.

04 Iniciadores

Sova – Fácil

Sova © Riot Games

Sova se dedica a recopilar información y a usar sus habilidades para discernir la ubicación de sus oponentes. Se puede jugar con él de forma pasiva, activa, en solitario o en equipo. Usando su dron y su rayo de reconocimiento, puedes hacer que los enfrentamientos y las rotaciones sean más fáciles para ti y para tu equipo cuando puedes aislar a los oponentes, encontrar el mejor punto para plantar el spike, o flanquear, defender y empujar. Las habilidades de Sova son una gran mezcla de reconocimiento, utilidad y daño.

Sova es un gran agente para aprender los mapas y la mecánica del juego. Su estilo de juego refuerza la premisa de recopilar información mediante el reconocimiento y la caza de oponentes.

Aunque Sova acaba siendo difícil de jugar, dada la cantidad de alineaciones necesarias para aprender, ese nivel de conocimiento sólo se convierte en un requisito en los rangos de habilidad más altos. Dado que Sova es uno de los agentes libres a los que pueden acceder los nuevos jugadores y ha estado en el juego desde el principio, es muy recomendable probarlo.

Gekko – Medio

Gekko puede considerarse fácil de jugar dado que todo lo que ofrece en su arsenal no sólo es fuego y olvido, sino también reciclable. Lo que lo convierte en un jugador de dificultad media es que, como iniciador, es un experto en todo, pero no un maestro en nada. Para la mayoría de las cosas que Gekko es capaz de hacer, hay un iniciador que destaca en ello.

Gekko puede utilizar a sus compañeros para recabar información, cegar a los rivales e incluso dañar a los enemigos, pero Breach puede infligir más daño, KAY/O puede ofrecer más perturbación y Sova es mejor recabando información. Que Gekko tenga la capacidad de hacer un poco de todo lo hace valioso, pero también dificulta que brille.

Gekko y sus compañeros se quedan con estilo © Riot Games

Eso no significa que debas jugar con otro. La versatilidad de Gekko significa que puede usarse en cualquier mapa, independientemente de los conocimientos del jugador. Por supuesto, usar todas las habilidades de Gekko aún requiere entender cómo funcionan a pesar de su dispensación automática de utilidad.

Con Gekko, tendrás que esforzarte más en algunas situaciones, pero lo tendrás más fácil en otras. Por un lado, Gekko puede reutilizar a sus compañeros siempre que pueda recuperarlos en la misma ronda. Es un poco más económico. Es un gran personaje para que un principiante utilice una vez que haya aprendido más sobre el juego.

Skye – Medio

Skye, la agente de VALORANT © Riot Games

Como iniciadora, Skye cuenta con habilidades fáciles de entender que conmocionan, ciegan y reducen la visión del oponente o curan a sus compañeros de equipo. Su versatilidad a la hora de iniciar combates la convierte en una elección popular y la diferencia de otros agentes similares.

El conocimiento del mapa y del juego no son del todo necesarios, pero es bueno tenerlos. Los debuffs que Skye inflige se pueden controlar de forma remota a medida que los envía, por lo que, incluso si no eres consciente de lo que hay a la vuelta de la esquina, sigues teniendo la oportunidad de guiar tus habilidades por donde creas conveniente en lugar de preocuparte por lanzar demasiado y fallar por completo o poner accidentalmente en peligro a tus compañeros de equipo.

La ejecución de Skye se basa únicamente en sus habilidades y en su capacidad para iniciar la acción con su equipo, lo que supone una pequeña presión para que los jugadores más novatos mejoren. Aunque sus habilidades son increíbles, sin trabajo en equipo y habilidades personales, el potencial y la utilidad de Skye disminuyen. Es imprescindible aprender un poco antes de encerrarse en un personaje que puede hacer tanto de tantas maneras.

KAY/O – Medio

KAY/O se diferencia de los demás iniciadores gracias a su habilidad definitiva y especial. KAY/O tiene acceso a una granada de destello como los demás iniciadores y a un fragmento explosivo que detona varias veces en su AoE. Lo que les diferencia es su especialidad en suprimir a otros agentes. Los agentes suprimidos no sólo son incapaces de utilizar sus habilidades, sino que también se revela su ubicación. Lo mismo ocurre con la habilidad definitiva de KAY/O, que los deja sobrecargados, pero con algunos potenciadores y la posibilidad de revivir si es derribado. Con la supresión, es importante tener en cuenta que a pesar de que el enemigo sea eliminado y revelado, no disminuye su daño inherente ni su letalidad. Puede que no tengan acceso a sus habilidades, pero aun así podrían dispararte y eliminarte. Se han quedado sin habilidades, pero no sin opciones.

KAY/O © Riot Games

La supresión no detendrá a un agente, pero sí sus herramientas. Eso incluye cualquier desplegable que coloquen en el suelo. Esto hace que KAY/O sea perfecto para iniciar ataques en territorio de spike o flanquear a través de una posición fuertemente fortificada. Hay que saber qué puede y qué no puede suprimir KAY/O, y a qué herramientas afecta. Algunos agentes pueden arreglárselas sin problemas con la supresión, mientras que otros se ven gravemente perjudicados. Saber a quién es mejor apuntar o atacar concentrará los esfuerzos de KAY/O en un camino más centrado, que es donde los jugadores más novatos pueden flaquear.

Las habilidades de KAY/O son mejor utilizadas por un jugador que sabe más. Aunque las habilidades en sí no son un reto, tener conocimientos del juego y habilidad personal elevará a cualquier jugador de KAY/O a cotas más altas.

Breach – Difícil

Breach, el sueco biónico de Valorant © Riot Games

A pesar de que las habilidades de Breach son, literalmente, sencillas, requieren un poco de consideración y sincronización antes de usarlas. Breach cumple a la perfección su papel de iniciador, pero sus habilidades requieren un poco de conocimiento del mapa antes de utilizarlas como apertura o respuesta. Breach puede utilizar varios debuffs, como conmoción, ceguera y mucho daño.

Las habilidades de Breach son sencillas, pero se vuelven más potentes con un poco de conocimiento. Conocer el alcance de las habilidades, a qué muros pueden afectar y por dónde puede correr el rival más allá de esos muros hará que Breach sea más eficaz. Esto requiere un esfuerzo de equipo, pero incluso un jugador en solitario necesitará al menos saber cómo usar su minimapa para disparar sus cargas en los lugares donde el enemigo fue visto por última vez o podría haber ido.

Tener la perspicacia y el juicio necesarios para disparar las cargas de Breach en los lugares adecuados son algunas de las habilidades personales que los jugadores necesitarán para sacarle el máximo partido. Sacarle el máximo partido no será fácil para los nuevos jugadores, ya que Breach exige la combinación de muchas habilidades, incluso si te coordinas con tu equipo.

Fade – Difícil

Fade, la agente de VALORANT © Riot Games

Los iniciadores tienden a ser unos de los agentes más difíciles de dominar, y Fade no es una excepción. Sus habilidades de terror son excelentes para reunir información, marcar y debilitar a sus oponentes, pero requieren un poco de esfuerzo. Para sacar el máximo partido a Fade, es importante conocer el mapa, desde dónde pueden espiar los jugadores y qué estrategias pueden intentar los equipos. Al fin y al cabo, no puedes conseguir un rastro de terror si no hay rivales cerca que activen sus habilidades. Se puede jugar con ella tanto a la defensiva como a la ofensiva, por lo que su capacidad de iniciación es fuerte en cualquier momento de la partida.

Junto al conocimiento del juego, se necesita habilidad personal para sacar partido de la utilidad de Fade. Puede ensordecer, desintegrar, ver de cerca e incluso revelar a los enemigos, pero nada de eso importa si el jugador o su equipo pueden capturar la eliminación. Esto significa que habilidades personales como la conciencia, la puntería y la reacción son clave para encontrar la victoria con Fade.

05 Centinelas

Sage – Fácil

Mientras que otros centinelas están orientados hacia estilos de juego defensivos, Sage se inclina hacia un estilo más de apoyo. Sus habilidades le permiten dar un respiro y curar a sus aliados, a la vez que restringe y bloquea los movimientos de sus enemigos. Además, está equipada con una habilidad definitiva que puede deshacer el progreso del equipo enemigo y recuperar a un aliado de la eliminación, algo devastador si se utiliza en el momento adecuado de la ronda. Además, estas habilidades son muy accesibles y comprensibles para los nuevos jugadores.

Sage se adapta básicamente a todos los equipos © Riot Games

No se necesita mucho, si acaso, conocimiento del mapa o del juego para sacar lo mejor de las habilidades de Sage. Su utilidad es omnipresente y puede utilizarse en cualquier situación. Esto también se aplica a la habilidad personal. Un buen jugador de Sage puede apoyar al equipo, aunque no haya desarrollado las mejores habilidades y un gran jugador de Sage consigue aún más.

Killjoy – Fácil

killjoy una auténtica valiente en VALORANT © Riot Games

No hay forma más fácil de disfrutar y jugar un estilo de juego defensivo que con Killjoy. Todas sus habilidades se canalizan en herramientas y desplegables que ayudan a bloquear posiciones mucho más fácilmente. Su Bot de Alarma y su Torreta simplifican el control de ángulos y pasillos, ya que hacen todo el trabajo de alertar, disuadir y, potencialmente, incluso eliminar a los oponentes cuando intentan alcanzar el objetivo. Además, para una habilidad más activa en defensa está la granada Nanoenjambre de Killjoy, que puede activarse remotamente una vez que los oponentes se pongan a tiro. La habilidad definitiva de Killjoy es otra herramienta fantástica para bloquear defensivamente una zona y eliminar a sus oponentes.

La utilidad pasiva de Killjoy le permite evitar la comprobación de conocimientos generales que VALORANT pide a los jugadores, tanto nuevos como veteranos. Gracias a sus habilidades para agazaparse y utilizar sus desplegables, los nuevos jugadores pueden dedicar más tiempo a aprender sobre el juego y practicar sin tener la presión de tener que jugar en solitario o utilizar mal alguna de sus habilidades. No se necesita mucha habilidad personal para que Killjoy brille: sus habilidades hablan por sí solas.

Chamber – Medio

Chamber © Riot Games

Chamber es un agente de puntería y exige probablemente más habilidades de puntería que cualquier otro agente del juego. Tanto si quieres usar a Chamber porque tu puntería es muy buena como si quieres obligarte a aprender a apuntar, para sacarle el máximo partido tienes que acertar tus tiros. Por ejemplo, una de sus habilidades y su definitiva son armas y sólo funcionan mientras no falles.

Aunque el conocimiento del mapa no es un requisito para ser un gran Chamber, su habilidad de teletransporte y su herramienta de trampa son más útiles si sabes dónde colocarlas y a dónde regresar. Tener una buena ubicación en el mapa permite a los jugadores de Chamber estar en posiciones fuertes para hacer uso de su habilidad definitiva y su potente revólver, así como ubicaciones flexibles para rotaciones o empujes de objetivos.

En definitiva, otros centinelas pueden ser útiles sin una gran habilidad de puntería, pero Chamber ofrece grandes recompensas por un poco de tiempo en el campo de tiro.

Cypher – Difícil

El papel de centinela de Cypher es pasivo y paciente. Sus habilidades son sencillas, pero su correcta ejecución, respuesta y colocación suponen todo un reto. Las habilidades de Cypher se centran más en tender trampas que revelen la posición del rival y, al mismo tiempo, desactivar sus sentidos y debilitarlo una vez atrapado. La utilidad no es difícil de usar y cualquier jugador puede comprender cómo funcionan, pero requieren algo más que una comprensión básica para ser efectivas.

Cypher es uno de los que debes incluir en la composición de tu equipo © Riot Games

Cypher viene equipado con una cámara espía que puede colocar en cualquier superficie. Es invisible cuando no se usa, pero se revela una vez activada. Cypher puede usar la cámara espía para vigilar zonas del mapa y marcar a los enemigos que se encuentren dentro de su alcance. Una mecánica tan simple como esta puede ser controlada por cualquiera, pero un buen conocimiento del juego y del mapa permite crear trampas y castigos devastadores junto con la habilidad Cable Trampa.

Sin embargo, los jugadores de Cypher necesitan algo más que un poco de estudio: necesitan habilidades personales como la conciencia, la habilidad de disparo y la decisión para ascender de verdad. Los estilos de juego de este agente son lentos y se requiere paciencia para conseguir el salto adecuado sobre el equipo enemigo. Los nuevos jugadores podrían utilizar a Cypher, pero no con la misma eficacia que un jugador veterano.

Deadlock – Difícil

Si Chamber gira demasiado en una dirección, Deadlock lo hace en la contraria. Su utilidad proviene de la colocación de sus habilidades y no tanto de la habilidad personal del jugador. Deadlock coloca redes, sensores y muros que impiden y restringen al equipo contrario, pero, en última instancia, la eficacia de estas habilidades se queda corta si el jugador que las coloca no sabe dónde hacerlo. Los jugadores de Deadlock necesitan información del juego y de sus compañeros, ya que sus habilidades pueden suprimirse o destruirse si se detectan antes de su uso.

Deadlock en VALORANT © Riot Games

Deadlock puede desplegarse tanto ofensiva como defensivamente. Su estilo de juego depende en gran medida del enemigo y su equipo para facilitar el uso adecuado de sus habilidades y, como tal, puede ser difícil para los recién llegados a Deadlock ser capaces de utilizarla en todo su potencial.

Aunque no se puede negar que Deadlock tiene potencial, otros centinelas como Cypher o Chamber pueden ser un filo mejor afilado, mientras que Deadlock es más una herramienta contundente. Sus habilidades ralentizan, detienen y conmocionan, pero todas pueden destruirse. Utilízalas como reacción a la presión y no necesariamente mientras el equipo se coordina y planifica de antemano. Es difícil decir que es un personaje difícil de usar, porque a diferencia de los otros Centinelas, sigue teniendo muchas carencias.

