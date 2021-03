Así es como se ataca y se defiende Split en Valorant

General

Split es un mapa interesante para jugar, ya que no parece que haya sido diseñado para los simples objetivos de Valorant. El juego consiste en mantener o tomar emplazamientos Spike , por lo que otros mapas de Valorant están diseñados para atacar o defender estos sitios. Sin embargo, Split tiene un término intermedio mucho más sustancioso, que parece estar mejor equipado para algo como Team Deathmatch. Es posible que ese modo, con objetivos diferentes, las tácticas de los mapas cambien. Pero por ahora, tenemos las mejores tácticas para atacar y defender Split aquí mismo.

Las tácticas defensivas tienen más valor aquí que las ofensivas, así que Sage es un agente fuerte para usar en este mapa, aunque eso también te presiona para que lo uses correctamente. Phoenix es un gran agente para pegar fuerte en cualquier esquina, gracias a su habilidad de flashbang, por lo que es una gran elección cuando se trata de superar a los defensores.

Truco

Además de la zona media del mapa, la parte más singular de Split es la presencia de cuerdas . Éstas te permiten ascender o descender desde puntos elevados, y puede suponer una importante ventaja para tu equipo. Sin embargo, ten en cuenta que las cuerdas no solo son una ventaja táctica, sino también la parte más atractiva del mapa de Split, por lo que la gente espera que se utilicen. Por ello, a veces está en el punto de mira de muchos enemigos. El uso de las cuerdas es de alto riesgo, pero puede ofrecer una gran recompensa. Si quieres ser descarado, puedes incluso colgarte de las cuerdas, sorprendiendo a un enemigo y dándote la oportunidad de asestar el primer golpe.

Sitio de Spike A