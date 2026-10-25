Estos son los equipos que debes seguir en VALORANT Champions 2026

Después de un año de intensa competición en VALORANT, todo se decide ahora. Los mejores equipos del mundo se han reunido en Shanghái, China, para luchar por el título mundial y una bolsa de premios de 2.250.000 dólares. Con la Copa del Campeonato Mundial también en juego, hay mucho por lo que competir.

Con la fase de grupos terminada y ocho equipos eliminados tras enfrentamientos ajustados y resultados inesperados, los mejores conjuntos del mundo se preparan para decidir quién merece el título en un cuadro de doble eliminación. Estos son los equipos que conviene seguir de cerca a medida que aumenta la intensidad de la competición.

01 NRG

NRG intentará revalidar su título © Colin Young-Wolff/Riot Games

Como vigente campeón de VALORANT Champions, NRG llega al torneo con todos sus rivales pendientes de él. Aunque este año todavía no ha sumado nuevos trofeos a su palmarés, ha demostrado tener potencial para volver a luchar por el título.

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Liderado por Ethan "Ethan" Arnold, dos veces campeón de Champions, NRG llega a la fase eliminatoria en buena forma. El equipo perdió ante su rival 100 Thieves en la final de la Esports World Cup, pero ahora centrará sus esfuerzos en defender su corona y convertirse en la primera organización de la historia de VALORANT que consigue ganar dos títulos consecutivos de Champions.

02 G2 Esports

Jawgemo intentará llevar al G2 muy lejos © Colin Young-Wolff/Riot Games

G2 llegó a Champions como cuarto representante de Norteamérica, después de conseguir su clasificación gracias a los puntos acumulados durante la temporada. Sin embargo, sus actuaciones a lo largo del año han demostrado que puede aspirar a mucho más. Su victoria en la primera fase de VCT Americas le aseguró una plaza en VCT Masters London. Aunque quedó eliminado antes de lo previsto y Leviatán acabó conquistando el título, G2 se recuperó en la liga regional y terminó cuarto en la segunda fase de VCT Americas, un resultado que le permitió clasificarse para Champions.

El equipo ha mantenido esa progresión en Champions, donde debutó con una victoria cómoda ante TYLOO. Después llegó una derrota ajustada frente a Paper Rex, pero G2 reaccionó imponiéndose por 2-0 a Team Liquid, de EMEA, para asegurar su presencia en la fase eliminatoria. Conviene seguir especialmente a Alexander "jawgemo" Mor y Andrej "babybay" Francisty, cuya potencia de fuego ha ayudado a G2 a superar algunos momentos complicados.

03 LOUD

LOUD intentará hacer honor a su nombre © Colin Young-Wolff/Riot Games

El equipo brasileño LOUD llegó a Champions con una gran potencia de fuego después de una temporada en la que ha conseguido resultados destacados. Terminó segundo en la segunda fase de VCT Americas tras avanzar por el cuadro inferior, donde eliminó a G2 Esports y NRG, antes de llevar a 100 Thieves hasta el quinto mapa en una final muy disputada. Estas actuaciones demuestran que LOUD tiene potencial para representar a su región en el escenario internacional.

Campeón de Champions en 2022, LOUD quiere añadir otro trofeo a su palmarés. Su plantilla actual tiene suficiente potencia de fuego para poner en dificultades a los mejores equipos del torneo y buscará aprovechar el buen momento mostrado en la competición regional cuando comiencen las eliminatorias.

04 T1

El T1 podría dar la sorpresa en Champions de este año © VCT Pacific/Riot Games

T1 podría ser uno de los equipos revelación de Champions este año. Como cuarto representante de VCT Pacific, la organización surcoreana ya ha demostrado que puede competir con los mejores. Con su legendario equipo de League of Legends como referencia, la plantilla de VALORANT de T1 quiere construir su propio legado.

El equipo ya cuenta con un título de Masters, conseguido en Bangkok en 2025, y sus resultados regulares durante la temporada de 2026 demuestran que aquel éxito no fue casualidad. T1 también ha mantenido su nivel en Champions, donde derrotó a JD Gaming y FUT Esports en la fase de grupos. Ahora buscará trasladar esa buena dinámica a las eliminatorias y sorprender a algunos de los favoritos del torneo.

Sobre el autor ¿Quién es Jon Partridge? Jon lleva más de una década cubriendo prácticamente todos los ámbitos de los videojuegos y los esports para Red Bull. También ha colaborado con marcas como Riot Games y Bandai Namco en la creación de contenidos relacionados con los videojuegos.