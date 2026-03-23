Renders digitales del VCARB 03 con la librea especial para el Gran Premio de Japón de 2026.
© VCARB/Red Bull Content Pool
F1

Racing Bulls estrena nueva imagen en Japón en el Red Bull Tokyo Drift

Visa Cash App Racing Bulls presentó su nueva imagen para el GP de Japón en Red Bull Tokyo Drift, un festival dedicado a la cultura del automóvil celebrado en el moderno distrito de Shibuya.
Por Paul Keith
3 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Liam Lawson

El meteórico ascenso del neozelandés Liam Lawson a través de las filas del automovilismo le ha llevado a la cima de su sueño infantil: una plaza en el equipo Oracle Red Bull Racing de Fórmula Uno.

Nueva ZelandaNueva Zelanda

Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

Nueva ZelandaNueva Zelanda

Takamoto Katsuta

A product of the Toyota Gazoo Racing development program, Takamoto Katsuta became the first Japanese driver in 34 years to win a WRC round with his maiden triumph in Kenya.

JapónJapón

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda, el último gran héroe japonés de la F1, piloto del Oracle Red Bull Racing, ha ascendido como un cohete en la Fórmula 1.

JapónJapón

Ayumu Iwasa

A reserve driver for Visa Cash App Racing Bulls and the reigning Super Formula champion, Ayumu Iwasa has his sights set on becoming Japan’s next F1 star.

JapónJapón
Visa Cash App Racing Bulls fue el gran foco de atención en Red Bull Tokyo Drift, una celebración de la cultura automovilística japonesa en Shibuya, famoso por sus tiendas de electrónica, boutiques, neones y el cruce peatonal más transitado del mundo.
Mad Mike actúa en el Red Bull Tokyo Drift en Japón el 21 de marzo de 2026.

"Mad" Mike Whiddett derrapa en el Red Bull Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Red Bull rindió homenaje a la vibrante cultura underground del motor en Japón con una selección de 500 coches personalizados cuidadosamente escogidos, además de exhibiciones de conducción de precisión a cargo de la leyenda del drift “Mad” Mike Whiddett —incluido un Red Bull Mini adaptado para derrapar— y la joven promesa de 16 años Hiroya Minowa.
Los pilotos de Fórmula 1 Liam Lawson y Arvid Lindblad acapararon todas las miradas al presentar el nuevo equipamiento del equipo, inspirado en la nueva lata Red Bull Spring Edition y en el sakura, la explosión de color que tiñe Japón con la floración de los cerezos y almendros.
Liam Lawson y Arvid Lindblad posan con el Kit del Equipo VCARB Japón antes del Gran Premio de Japón 2026.

Liam Lawson y Arvid Lindblad posan con el kit del equipo VCARB Japón

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Diseñada en colaboración con la célebre calígrafa japonesa Bisen Aoyagi, el nuevo diseño reinventa los colores característicos del equipo en una atrevida paleta de blanco, rojo y plateado. El equipamiento, a juego, incorpora el lema “Give You Wiiings” escrito con una expresiva caligrafía shodō.
“La caligrafía captura el movimiento en un solo trazo, al igual que las carreras capturan la velocidad en un instante decisivo”, explicó Bisen Aoyagi, quien también se encargará de decorar el garaje del equipo en Suzuka y estará presente para encontrarse con los aficionados durante el Gran Premio de Japón.
“Me inspiré en los cerezos en flor y en la cultura japonesa para crear un diseño que se sintiera poderoso, elegante y lleno de vida sobre el coche”, añadió.
Renders digitales del VCARB 03 con la librea especial previa al Gran Premio de Japón de 2026

Un vistazo más de cerca al frontal

© VCARB/Red Bull Content Pool

Renders digitales del VCARB 03 con la decoración especial previa al Gran Premio de Japón de 2026

Los dos coches con los que correrán Liam Lawson y Arvid Lindblad

© VCARB / Red Bull Content Pool

Renders digitales del VCARB 03 con la librea especial antes del Gran Premio de Japón de 2026

Se pueden ver detalles especiales en todo el coche

© VCARB/Red Bull Content Pool

Renders digitales del VCARB 03 con la librea especial previa al Gran Premio de Japón de 2026

Un ejemplo detallado de la caligrafía shodo japonesa expuesta

© VCARB/Red Bull Content Pool

El VCARB 03 que iluminará la pista en Suzuka

© VCARB/Red Bull Content Pool

El calígrafo japonés Bisen Aoyagi ayudó a crear el nuevo aspecto

© VCARB/Red Bull Content Pool

Además de la oportunidad de ver de cerca a Lawson y Lindblad, Red Bull Tokyo Drift contó también con la presencia de los pilotos reserva de F1 Yuki Tsunoda y Ayumu Iwasa —vigente campeón de la Super Formula—. Tampoco faltaron Minowa, “Mad” Mike y el piloto del WRC Takamoto Katsuta, recién llegado tras lograr su primera victoria mundialista en el Rally Safari de Kenia.
Hiroya Minowa, Ayumu Iwasa, Mad Mike, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Yuki Tsunoda, Katsuta Takamoto, Tomoki Nojiri, Ukyo Sasahara en el Red Bull Tokyo Drift en Japón el 21 de marzo de 2026.

Lawson y Lindblad se unen a los pilotos de Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Peter Bayer, CEO de Visa Cash App Racing Bulls, celebró el “diseño atrevido” antes de su debut. “Como equipo, siempre buscamos nuevas formas de conectar con los jóvenes aficionados y con las culturas que dan forma a nuestro deporte”, afirmó. “Presentar esta decoración especial y el nuevo equipamiento en Tokio, ante la pasión de los fans en Red Bull Tokyo Drift, hace que este momento sea aún más especial para nosotros”.
La próxima parada para Visa Cash App Racing Bulls será Suzuka y el Gran Premio de Japón. Antes, el monoplaza con la decoración Red Bull Spring Edition recorrerá las calles de Tokio, visitando algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el río Meguro o la Tokyo Tower, con los cerezos en flor como telón de fondo perfecto para la ocasión.

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Liam Lawson

El meteórico ascenso del neozelandés Liam Lawson a través de las filas del automovilismo le ha llevado a la cima de su sueño infantil: una plaza en el equipo Oracle Red Bull Racing de Fórmula Uno.

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Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda, el último gran héroe japonés de la F1, piloto del Oracle Red Bull Racing, ha ascendido como un cohete en la Fórmula 1.

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Ayumu Iwasa

A reserve driver for Visa Cash App Racing Bulls and the reigning Super Formula champion, Ayumu Iwasa has his sights set on becoming Japan’s next F1 star.

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