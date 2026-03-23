© VCARB/Red Bull Content Pool
F1
Racing Bulls estrena nueva imagen en Japón en el Red Bull Tokyo Drift
Visa Cash App Racing Bulls presentó su nueva imagen para el GP de Japón en Red Bull Tokyo Drift, un festival dedicado a la cultura del automóvil celebrado en el moderno distrito de Shibuya.
Visa Cash App Racing Bulls fue el gran foco de atención en Red Bull Tokyo Drift, una celebración de la cultura automovilística japonesa en Shibuya, famoso por sus tiendas de electrónica, boutiques, neones y el cruce peatonal más transitado del mundo.
Red Bull rindió homenaje a la vibrante cultura underground del motor en Japón con una selección de 500 coches personalizados cuidadosamente escogidos, además de exhibiciones de conducción de precisión a cargo de la leyenda del drift “Mad” Mike Whiddett —incluido un Red Bull Mini adaptado para derrapar— y la joven promesa de 16 años Hiroya Minowa.
Los pilotos de Fórmula 1 Liam Lawson y Arvid Lindblad acapararon todas las miradas al presentar el nuevo equipamiento del equipo, inspirado en la nueva lata Red Bull Spring Edition y en el sakura, la explosión de color que tiñe Japón con la floración de los cerezos y almendros.
Diseñada en colaboración con la célebre calígrafa japonesa Bisen Aoyagi, el nuevo diseño reinventa los colores característicos del equipo en una atrevida paleta de blanco, rojo y plateado. El equipamiento, a juego, incorpora el lema “Give You Wiiings” escrito con una expresiva caligrafía shodō.
“La caligrafía captura el movimiento en un solo trazo, al igual que las carreras capturan la velocidad en un instante decisivo”, explicó Bisen Aoyagi, quien también se encargará de decorar el garaje del equipo en Suzuka y estará presente para encontrarse con los aficionados durante el Gran Premio de Japón.
“Me inspiré en los cerezos en flor y en la cultura japonesa para crear un diseño que se sintiera poderoso, elegante y lleno de vida sobre el coche”, añadió.
Además de la oportunidad de ver de cerca a Lawson y Lindblad, Red Bull Tokyo Drift contó también con la presencia de los pilotos reserva de F1 Yuki Tsunoda y Ayumu Iwasa —vigente campeón de la Super Formula—. Tampoco faltaron Minowa, “Mad” Mike y el piloto del WRC Takamoto Katsuta, recién llegado tras lograr su primera victoria mundialista en el Rally Safari de Kenia.
Peter Bayer, CEO de Visa Cash App Racing Bulls, celebró el “diseño atrevido” antes de su debut. “Como equipo, siempre buscamos nuevas formas de conectar con los jóvenes aficionados y con las culturas que dan forma a nuestro deporte”, afirmó. “Presentar esta decoración especial y el nuevo equipamiento en Tokio, ante la pasión de los fans en Red Bull Tokyo Drift, hace que este momento sea aún más especial para nosotros”.
La próxima parada para Visa Cash App Racing Bulls será Suzuka y el Gran Premio de Japón. Antes, el monoplaza con la decoración Red Bull Spring Edition recorrerá las calles de Tokio, visitando algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el río Meguro o la Tokyo Tower, con los cerezos en flor como telón de fondo perfecto para la ocasión.
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